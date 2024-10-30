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    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    12 комментариев
    30 октября 2024, 12:59 • Новости дня

    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово

    ВСУ оставили стрелковое вооружение и раненых на улицах Курахово

    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ отступили с восточной части Запорожского проспекта в Курахово, оставляя стрелковое вооружение и раненых сослуживцев, что свидетельствует о сложном положении гарнизона противника.

    Подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции на восточной части Запорожского проспекта в Курахове ДНР, передает ТАСС. Источник в силовых структурах сообщил, что Кураховский гарнизон противника оказался в невыгодном положении, что вынудило часть украинских сил отступить.

    Силовики отметили, что при отступлении украинские военные оставляют на позициях стрелковое вооружение, а также раненых сослуживцев. Это может свидетельствовать о спешке и отсутствии времени на эвакуацию всех сил и средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ; российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово; ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

    30 октября 2024, 00:21 • Новости дня
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклисты пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, привезли российских танкистов к украинскому танку, мешающему наступлению, чтобы те отогнали его в сторону, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

    Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

    Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

    «Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

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    29 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская певица Светлана Лобода во время концерта Ереване предложила зрительнице на сцене осудить действия России, заявив, что такая позиция является обязательным условием для посещения ее шоу.

    «Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию», – сказала артистка на чистом русском, передает RT.

    Зрительница по имени Юля ответила, что пришла просто послушать музыку и не намерена ввязываться в политические обсуждения. Эта позиция вызвала одобрение среди других зрителей, которые поддержали ее возгласами: «Юля, молодец!» и «Не говори!».

    Ранее Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. В интервью Би-би-си в Лондоне она также отмечала, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за якобы огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    29 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк» для сдерживания ВС России

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк», пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    «В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получила бы ракеты «Томагавк», – пишет NYT, передает РИА «Новости». Отмечается, что это «абсолютно невыполнимая просьба».

    Издание подчеркивает, что ракеты «Томагавк» обладают дальностью, в семь раз превышающей дальность систем ATACMS, которые Украина получила от США в ограниченном количестве.

    Американские чиновники, знакомые с подробностями «плана», считают его зависимым от помощи Запада. Они выражают недовольство и считают инициативу Зеленского чрезмерно амбициозной и неосуществимой в нынешних условиях.

    Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования.

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    30 октября 2024, 04:00 • Новости дня
    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам

    Financial Times заявила о «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам

    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский дипломат заявил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, пишет Financial Times.

    «Идут переговоры в начальной стадии», – сказал дипломат, пояснив, что «ведутся переговоры об энергетических объектах».

    При этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, с целью оказания давления на Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные, пишет «Коммерсант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией.

    По информации Washington Post, Россия и Украина уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    30 октября 2024, 01:33 • Новости дня
    Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона

    Кадыров сообщил о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне

    Tекст: Антон Антонов

    Атака украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне привела к гибели украинских пленных, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров указал, что «жертв с нашей стороны нет», но есть жертвы «среди украинских пленных». Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне, включая РУС, содержится до десяти украинских пленных.

    «Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – заявил он в Telegram.

    Напомним, в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша одного из здании. Кадыров заявил, что атака повлечет «возмездие».

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    29 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    NYT: Зеленский был ошеломлен запретом США на удары вглубь России

    New York Times: Зеленский был ошеломлен отказом США разрешить удары по России дальнобойным оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский был обескуражен, когда США отказались дать разрешение на использование дальнобойного вооружения для ударов вглубь России во время его визита в Вашингтон в сентябре, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

    Отмечается, что во время сентябрьской встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден отказался от просьбы Владимира Зеленского разрешить Украине наносить удары по российской территории с использованием американских дальнобойных ракет. Это решение стало неожиданностью для украинского лидера, привыкшего к уступкам США в вопросах вооружения, сообщает РИА «Новости».

    По данным источников издания, Киев не смог убедить американскую сторону в необходимости таких действий. Украинский список целей значительно превышает количество ракет, доступных для поставок, что ставит под угрозу другие потенциальные конфликты, такие как на Ближнем Востоке и в Азии.

    Советник Зеленского Дмитрий Литвин подтвердил разочарование Киева. Он отметил, что у США есть все необходимые данные и объяснения по использованию ракет, но политическое решение пока отсутствует. Американские чиновники также скептически оценивают украинский план победы, называя его нереалистичным и полностью зависимым от западной поддержки.

    Особое внимание уделяется запросу на поставки крылатых ракет «Томагавк», который американская сторона считает несбыточным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.

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    29 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману

    Военный аналитик Рожин: Торское откроет армии России путь к Красному Лиману и Славянску

    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Село Торское является воротами к Красному Лиману, городу, который может открыть для России перспективы взятия Славянска или Купянска. Противник это осознает, поэтому будет перебрасывать на его оборону дополнительные подразделения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское.

    «В настоящее время более реалистичной целью для освобождения выглядят Терны. Населенный пункт примыкает к реке. То есть украинские войска поддерживают логистическую связь с этим селом лишь благодаря контролю над Торским. Соответственно, одновременное давление на обе точки вынудит ВСУ сосредоточить усилия лишь на одной из них», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «При сохранении текущих тенденций на фронте противник, скорее всего, пожертвует именно Тернами. Поэтапное окружение села с нашей стороны создаст для угрозу полного логистического разрыва с ним. Удерживать его в таких условиях попросту нет смысла. Рано или поздно наши оппоненты примут решение оставить деревню», – отмечает он.

    «С Торским ситуация сложнее. Противник намерен за него сражаться, так как речь идет о своеобразных «воротах», способных открыть России возможности продвижения к Красному Лиману. Очевидно, что ВСУ будут стягивать сюда резервы. Численность присланных бригад, а также их оснащение во многом предопределит скорость освобождения села», – акцентирует эксперт.

    «Если добиться контроля над Тернами у наших военных получится, скорее всего, примерно до конца осени, то с Торским так не удастся. Однако в стратегическом плане общий ход развития событий на фронте играет в нашу пользу. Пытаясь своевременно реагировать на угрозы потери села, противник будет перебрасывать сюда подразделения с близлежащих направлений», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, другие участки фронта начнут ослабевать, что подарит Российской армии возможность развить уже достигнутые успехи даже вдали от Торского и Терн. Схожие процессы мы уже наблюдали под Угледаром. Украинские войска не могут адаптироваться под набранный темп наступления России», – отмечает он.

    «При этом важно понимать, что основной целью наших военных все же является именно Торское. В перспективе его освобождение откроет нам путь к Красному Лиману, потеря которого значительно ухудшит положение ВСУ. Оттуда мы сможем выйти к Славянску или Купянску, городам, имеющим неоценимое стратегической значение для обеих сторон», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои», – уточнил он. По его словам, на данном участке фронта уже наращивается количество артиллерийских ударов, в том числе и по Ямполовке.

    Между тем продолжается освобождение ДНР. Во вторник в Минобороны сообщили, что группировки войск «Центр» сумели полностью взять под контроль Селидово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия для ВСУ от потери данного города. Кроме того, накануне были взяты Горняк и Доброволье.

    По прогнозам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, полное освобождение республики стоит ожидать уже в ближайшие месяцы. «Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», – отметил он.

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    29 октября 2024, 20:11 • Новости дня
    Убит служивший в «Азове» гребец сборной Украины
    Убит служивший в «Азове» гребец сборной Украины
    @ @rowingukraine

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший член сборной Украины по гребле и боевик «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Даниил Егоров погиб в ходе боевых действий, сообщили в украинском министерстве молодежи и спорта.

    Егоров – бывший член украинской национальной сборной по академической гребле и боевик «Азова», ему было 24 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского ведомства.

    Егоров стал членом сборной Украины в 2016 году. За свою спортивную карьеру он завоевал бронзу на чемпионате Европы среди юниоров в 2017 году, а также серебро на молодежном чемпионате Европы в 2019 году.

    Ранее ВС России ударили по позициям украинских войск в Харькове, включая позиции боевиков «Азова» и иностранных наемников. В Геническе в Херсонской области российские контрразведчики задержали гражданина, подозреваемого в пропаганде деятельности запрещенного в России «Азова» в интернете.

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    29 октября 2024, 14:08 • Новости дня
    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне

    Кадыров пообещал «возмездие, которое не снилось», за атаку дрона на Чечню

    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне повлечет «возмездие, что даже им не снилось», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров заявил о готовности принять ответные меры на атаку беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа в Чечне, передает ТАСС.

    «Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось», – заявил Кадыров, добавив, что «шутить Чечня не позволит».

    Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания.

    До этого президент России Владимир Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.

    Сообщалось, что в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений, с начала СВО туда отправились более 29 тыс. бойцов.

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    30 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии

    Российская авиация нанесла удар по украинским войскам на Запорожской линии

    Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российская авиация нанесла массированный удар по украинским войскам на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, что привело к повреждениям инфраструктуры в регионе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российская фронтовая авиация провела массированный авиаудар по позициям украинских вооруженных сил на Ореховском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости». Рогов сообщил, что удары были нанесены рано утром. Основные цели атак располагались в районе городов Орехов и Малая Токмачка.

    Рогов заявил: «Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на Ореховском направлении». По его словам, удары производились авиабомбами ФАБ-500, что позволило нанести серьезный урон противнику.

    Также известно, что несколько объектов инфраструктуры в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров. Однако подробности о характере повреждений или количестве объектов не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали автозаправку в Энергодаре, в результате чего погиб человек, а город остался без электроснабжения. ВСУ ранее повредили тепловой узел в Энергодаре перед началом отопительного сезона.

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    30 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Экс-депутат Рады заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве

    Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после взрывов

    Экс-депутат Рады заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после ночных взрывов, опубликовав фото с места происшествия в своем Telegram-канале.

    В результате взрывов в Киеве было повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

    Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия и сообщил: «Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ».

    Мосийчук не предоставил дополнительных сведений о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Харькове произошли взрывы, власти Киева сообщили о взрыве на автотранспортном предприятии, а в Дарницком районе украинской столицы прогремел мощный взрыв.

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    30 октября 2024, 02:26 • Новости дня
    Россия пообещала Финляндии ответ на арест госсобственности

    Захарова предупредила Финляндию об ответе Москвы на неправомерные решения в отношении госсобственности России

    Россия пообещала Финляндии ответ на арест госсобственности
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Любые неправомерные решения Финляндии не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию об аресте объектов российской госсобственности в Финляндии.

    Захарова сообщила, что финские судебные власти официально уведомили представительство ФГУП «Госзагрансобственность» в Финляндии об аресте здания в Хельсинки. При этом, как отметила Захарова, в уведомлении отсутствуют какие-либо основания для данного решения.

    В финских СМИ сообщалось о мерах в отношении других объектов российской недвижимости, но официальных уведомлений об аресте этих объектов российская сторона не получала, заявила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД России.

    «Посольством России в Хельсинки направлены запросы в МИД Финляндии и службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию, предоставить информацию о процедурах исполнения решений в отношении российской недвижимости, если таковые были приняты, а также прокомментировать, как они соотносятся с нормами международного права, касающимися собственности государства», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Финляндии постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро по иску шести украинских компаний. СМИ сообщали, что финская служба судебных приставов арестовала около 40 объектов российской государственной собственности общей стоимостью более 35 млн евро.

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    30 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Раде оценили количество дезертиров в ВСУ

    Депутат Рады Скороход сообщила о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ

    В Раде оценили количество дезертиров в ВСУ
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Число случаев дезертирства и самовольного оставления части в вооруженных силах Украины превысило 100 тыс., заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Скороход отказалась называть точное число случаев дезертирства и самовольного оставления части. При этом она подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине увеличилось число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части в несколько раз с 2022 года. Председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко признал тенденцию к увеличению числа случаев дезертирства.


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    29 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названы причины ареста в Финляндии имущества России

    Финский суд по иску шести украинских компаний постановил арестовать российское имущество

    Tекст: Максим Попов

    Финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов США и почти 900 тыс. евро. Решения о конфискации движимого и недвижимого имущества России приняты по иску шести украинских компаний.

    В частности, в Хельсинки получили заявления против России от акционерных обществ «Укргаздобыча», «Укртрансгаз» и «Укртранснафта», национальной акционерной компании «Черноморнефтегаз», национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и дочернего общества «Газ Украины» 7 августа, передает ТАСС.

    Согласно постановлению, арестована сумма в размере 4 222 875 858,81 доллара США, 23 889 036,26 доллара США и 882 435,90 евро. Известно, что решение о конфиденциальности будет принято после того, как Россия сообщит о своих намерениях.

    По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины и задействует все доступные правовые средства для защиты своих имущественных интересов. Напомним, до этого стало известно, что в Финляндии арестовали землю культурного центра России по иску «Нафтогаза». Вместе с тем 14 октября во Франции наложили арест на имущество двух российских предпринимателей.


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    29 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли гарнизон для обороны Красноармейска возле Селидово

    Украинские войска потеряли в Селидове гарнизон, предназначенный для обороны Красноармейска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска понесли значительные потери в Селидове и окрестностях, потеряв часть гарнизона, который должен был оборонять Красноармейск, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как передает ТАСС, в результате боев за Селидово и ближайшие населенные пункты украинские войска потеряли значительную часть сил, предназначенных для обороны Красноармейска, также известного как Покровск.

    «В ходе боев в Селидово, Горняке, Украинске и ряде сел противник лишился существенной части гарнизона, который должен оборонять Красноармейск», – заявил представитель силовых структур.

    Кадры объективного контроля подтверждают наличие нескольких тысяч убитых и раненых украинских солдат. Подобные потери могут повлиять на способность ВСУ удерживать оборону в стратегически важном Красноармейске.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в Донецкой народной республике. В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета. Украинская армия пыталась прорваться из Селидово, но при этом потеряла большое число бойцов.

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