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    Путин призвал не расслабляться в проведении СВО
    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    13 комментариев
    25 октября 2024, 13:15 • Новости дня

    Российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово

    Российская авиация уничтожила пункт и склад боекомплекта ВСУ в Курахово

    Российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Курахове ДНР, уничтожив также склад боекомплекта и самоходную установку, сообщили в Минобороны.

    Российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации и складу боекомплекта Вооруженных сил Украины в Курахово Донецкой народной республики, передает ТАСС.

    Разведкой в районе населенного пункта Разлив, западнее города Курахова, был выявлен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате авиационного удара российскими войсками были уничтожены пункт временной дислокации с личным составом, самоходная установка и склад боекомплекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили около 50 операторов БПЛА Вооруженных сил Украины в Курахово с помощью ФАБ-3000. Украинские войска начали отход с восточной окраины Курахово в Донецкой народной республике, понеся значительные потери.

    24 октября 2024, 20:43 • Новости дня
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска потеряли позиции по всей линии фронта, включая Курскую область, и находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре, пишет Conversation.

    В статье подчеркивается, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре. «Украинцы отброшены назад по всем фронтам – в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ситуация в Селидово угрожает повторением аналогичной ситуации, как в Угледаре, который уже сдан. Автор статьи предупреждает, что зимой возможна крупная битва за удержание стратегически важного города Красноармейска, который Киев называет Покровском.

    Статья также отмечает, что существует реальная возможность поражения Украины в этом регионе. Автор подчеркивает, что отправной точкой может стать признание потери Крыма, Донецка и Луганска. Все больше украинцев начинают открыто обсуждать возможность потери этих регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли к Кругляковке на берегу Оскола, что привело к утрате украинской армией значительных логистических возможностей в районе Купянска, и теперь противник опасается возможного штурма населенного пункта российскими силами.

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    25 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

    Подразделения ВСУ массово покинули позиции в Горняке из-за угрозы окружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продвинулись в Горняке благодаря отступлению частей ВСУ, оставивших свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщения родственнков украинских военных, 210 отдельный батальон 120 бригады ВСУ оказался в оперативном окружении в Горняке после того, как соседний 154 батальон оставил свои позиции под давлением российских войск. Подразделение понесло большие потери. При этом командование обещало подкрепление, но на практике оно так и не прибыло, передают источники.

    В результате 210 батальон принял решение о выходе из окружения и покинул позиции, за что бойцам пригрозили расстрелом. Позже им поступила команда вернуться в Горняк, однако большинство отказалось ее выполнять из-за морального и физического истощения.

    Сообщается также, что в отношении военных было подано заявление в Государственное бюро расследований Украины с обвинениями в дезертирстве. Официальный комментарий от командования ВСУ по этому поводу пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово, что значительно осложнило ситуацию для украинских сил в ДНР.

    Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидово, полностью контролируя все дороги из города и исключая безопасный выход для противника.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул наличие всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении, указывая на важность этого участка фронта для укрепления позиций.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия не планирует проводить лобовой штурм Купянска

    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выход российских войск к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате украинской армией внушительных логистических возможностей в районе Купянска. Теперь противник опасается, что ВС России приступят к штурму населенного пункта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    «Российские войска всю осень пробивают оборону противника юго-восточнее Купянска, в районе от Песчаного к реке Оскол. На минувшей неделе нашим военным удалось выйти к селу Кругляковка. Именно здесь расположен крупный транспортный узел из нескольких железнодорожных линий и автомобильных трасс», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как следствие, группировка противника, расположенная в районе Купянска, потеряла значительные логистические возможности. Пока снабжение ВСУ в этом районе полностью прекратить не удалось. Но мы над этим активно работаем: Российская армия уничтожает мосты и понтонные переправы в глубине обороны украинских войск», – отмечает эксперт.

    «В перспективе это должно позволить нам значительно сократить маневренные возможности противника, а также лишить его принципиально важных поставок боеприпасов и продовольствия. ВСУ пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу: на данный участок фронта перебрасываются дополнительные подразделения», – акцентирует собеседник.

    «Противник также опасается, что Российская армия в ближайшее время может начать штурм Купянска. Однако освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», – считает он.

    «Наши военные продолжат продвигаться по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет смыкаться. То есть мы будем работать над вытеснением подразделений ВСУ. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов местной группировки и обрубания линий ее снабжения противоборствующей стороне придется очень непросто», – заключил Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг от водохранилища.

    «Противник стягивает силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта.

    Напомним, 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку. Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые инженерными подразделениями противника на Оскольском водохранилище. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения одной из таковых.

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    25 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине

    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил на канале «Россия 1» о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов.

    «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария.

    «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – подчеркнул Путин.

    При этом президент выразил готовность России к поиску разумных компромиссов в вопросе урегулирования.

    «Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», – заключи он.

    Ранее президент отметил, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

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    25 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Как сообщает Минобороны, в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота успешно уничтожили колонну украинской военной техники. Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, что была организована засада с использованием БТР-82А. Колонна из 20 единиц, включая Stryker, MaxxPro и «Казаки», двигалась в направлении российских позиций, передает РИА «Новости».

    «Организовал две огневые засады. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», – рассказал Коловрат.

    Наводчик-оператор БТР-82А с позывным Каспер добавил, что им удалось уничтожить три броневика. «Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», – отметил он.

    По данным Минобороны, благодаря активным действиям морпехов, противник несет значительные потери и вынужден отступать с захваченной территории в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость. Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области. Морпехи также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников.

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    25 октября 2024, 09:33 • Новости дня
    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной

    Марочко сообщил о частичной утрате контроля украинскими войсками под Кременной

    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Мария Иванова

    Под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинское командование частично утратило контроль над своими войсками, что привело к хаотичному покиданию позиций и перестрелкам между различными украинскими подразделениями, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Под Кременной в ЛНР украинское командование частично утратило контроль над войсками, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. По его словам, после освобождения российскими вооруженными силами населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве были зафиксированы признаки нарушения управления украинскими подразделениями.

    Согласно данным, полученным средствами объективного контроля, были выявлены случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи. Эти действия, как утверждает эксперт, происходили без координации и контроля со стороны украинского командования.

    Марочко добавил, что в результате таких неорганизованных перемещений несколько раз происходили перестрелки между различными украинскими подразделениями, что указывает на отсутствие надлежащей координации.

    Ранее украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе. Между тем на фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в ЛНР небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза.

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    25 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре

    Лукашенко выразил надежду на освобождение от ВСУ районов Курской области в декабре 2024 года

    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена к концу декабря, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал на полях саммита БРИКС в Казани. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова действовать в направлении переговоров.

    Лукашенко отметил, что ситуация в Курской области серьезно изменила расстановку сил. По его словам, это затронуло как украинцев, так и Россию. «Мы будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам», – заявил белорусский лидер, выразив надежду на конструктивную позицию России и президента Владимира Путина.

    Ранее Лукашенко назвал действия Украины в Курской области «безумством» и отметил, что их тактика, направленная на достижение лучших позиций в случае переговоров, не сработает. Он также добавил, что украинцам следует учитывать конструктивную позицию России.

    Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, и операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина получит достойный ответ за нападение, и все цели России будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга, видя в этом «первый шаг» к перемирию.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, при условии учета реалий на земле.

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    25 октября 2024, 11:49 • Новости дня
    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии боевого соприкосновения

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление, заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на канале «Россия 1».

    Путин заявил, что Вооруженные силы России ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что активность российских войск различна на разных направлениях: на Херсонском направлении линия фронта стабильна, но и там отмечены определенные подвижки, которые происходят в пользу российской армии, передает ТАСС.

    «Центральная группировка действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям. Южная группировка, Восточная – ребята очень хорошо воюют, практика приходит, умение пользоваться современной техникой, умение быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника», – заявил президент России.

    Путин отметил, что накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса способствуют успешному продвижению российских войск.

    «И еще одно обстоятельство – это синхронизация всех родов и видов вооруженных сил. Это синхронизация работы авиации, артиллерии, использование ракетной техники, в том числе и высокоточной, синхронизация со штурмовыми отрядами на земле. Вот где настоящие-то герои, ребята воюют прямо на передке, что называется. И вот все это вместе: этот опыт и личный опыт наших бойцов, офицеров вместе с управлением войсками, с повышением качества управления войсками – дает тот эффект, о котором мы сейчас с вами говорим», – объяснил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    25 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин: Россия не должна расслабляться в проведении СВО

    Путин призвал не расслабляться в проведении СВО

    Путин: Россия не должна расслабляться в проведении СВО
    @ Алексей Филиппов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции расслабляться рано, необходимо продолжать действовать с полной отдачей, несмотря на слухи об усталости противника.

    Россия должна продолжать специальную военную операцию с полной отдачей без учета рассуждений об усталости противника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «Знаете, не стоит расслабляться – «кто-то устал, кто-то там не так себя ведет». Мы не должны обращать на это внимание», – подчеркнул он в ответ на вопрос о возможном влиянии усталости противника на продвижение России по всем фронтам, сообщает ТАСС.

    Путин также отметил, что на Западе продолжаются разговоры о необходимости «победы над Россией». По его словам, эти заявления сигнализируют о важности для России сохранять бдительность и продолжать операцию с полной мобилизацией сил.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов. Он отметил также, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

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    24 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от школьницы

    У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы

    Tекст: Ольга Иванова

    Родственники погибшего в зоне спецоперации на Украине добровольца из Татарстана ищут 14-летнюю школьницу Арину из Сызрани, чье трогательное письмо, найденное у него, поддерживало бойца до последнего момента.

    Как сообщает КТВ-ЛУЧ, родственники погибшего участника специальной военной операции Владислава Савельева из Татарстана разыскивают 14-летнюю школьницу Арину из Сызрани, чтобы поблагодарить ее за трогательное письмо. Владислав Савельев добровольно отправился в зону СВО осенью 2022 года и служил в составе штурмового отряда на передовых позициях. Военнослужащий погиб 3 ноября прошлого года в районе Авдеевки в ДНР.

    После его гибели при нем нашли сложенное письмо, написанное школьницей Ариной. Она выразила поддержку Владиславу, написав: «Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней».

    Письмо, по словам родственников, стало для Владислава источником тепла и поддержки в тяжелые моменты службы. Теперь они хотят лично выразить благодарность девочке, чье послание берегло Владислава до самого конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

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    24 октября 2024, 22:51 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие

    США подтвердили неизменность политики по поставкам дальнобойного оружия Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты продолжают придерживаться курса на отказ от поставок Украине дальнобойного оружия, включая ракеты ATACMS, и не изменили свою позицию по ударам в глубину России.

    Как сообщает ТАСС, Соединенные Штаты остаются на позициях отказа от поставок Киеву дальнобойного оружия, таких как тактические баллистические ракеты ATACMS. Эта информация была озвучена на брифинге заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабриной Сингх.

    «Наша политика в отношении дальних ударов по России и возможности для Киева использовать что-то вроде ATACMS не изменилась», – отметила Сингх.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без западной помощи Украина не в состоянии организовывать удары вглубь территории РФ.

    Он подчеркнул, что для этого требуются разведданные со спутников и полетные задания.

    Президент также отметил, что НАТО обсуждают не возможность использования Киeвом западных дальнобойных систем, а скорее, участвуют ли сами в конфликте. Путин уточнил, что российская сторона будет принимать решения на основе оценок угроз, возникающих для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Во время своего визита в Киев Ллойд Остин не объявил о новой военной помощи и не разрешил использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, свидетельствуя о продолжающейся осторожной позиции США.

    Алексей Чеснаков подчеркнул, что если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать о том, что Украина еще не получила обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по территории России.

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    24 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВСУ перебросили немецких наемников под Красный Лиман

    Силовики: ВСУ направили группу наемников из Германии под Красный Лиман

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Краснолиманском направлении фиксируется появление группы наемников из Германии, что подчеркивает высокую концентрацию иностранных сил в составе ВСУ на этом участке фронта.

    ВСУ направили группу наемников из Германии на Краснолиманское направление, сообщают ТАСС. Представитель силовых структур отметил, что наемники были переброшены недавно, и их присутствие зафиксировано данными объективного контроля.

    По его словам, на участке фронта под Красным Лиманом сосредоточено наибольшее количество иностранного контингента, участвующего в конфликтах на стороне Украины. Это подчеркивает стратегическую важность данного региона и необходимость его усиления для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между странами Евросоюза возникли разногласия по вопросу отправки военных инструкторов на Украину, против выступили Венгрия, Германия и Австрия. В Белоруссии вынесли смертный приговор немецкому наемнику, которого обвинили в наемничестве. На кладбище в Германии обнаружена могила немецкого наемника Штефана Роланда Пури, который командовал подразделением в «иностранном легионе» ВСУ.

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    25 октября 2024, 01:12 • Новости дня
    Украинские войска 21 раз обстреляли ДНР за сутки

    Украинские войска 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 боеприпасов, в результате один мирный житель получил ранения.

    Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «Двадцать один факт вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела – на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов – на горловском направлении», – говорится в сообщении.

    Всего было выпущено 58 боеприпасов. В результате атак пострадал один мирный житель. Поступила информация, что количество обстрелов за предыдущие сутки составило 22. Представительство ДНР продолжает фиксировать нарушения и обстрелы со стороны украинских войск, которые угрожают мирным жителям региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    ВСУ за сутки обстреляли 27 раз населенные пункты ДНР, выпустив 98 боеприпасов, в результате чего пострадали пять человек.

    В Каменке-Днепровской две женщины скончались в больнице после обстрела рыбного цеха украинскими военными, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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    24 октября 2024, 22:53 • Новости дня
    Жительница Шебекина пострадала из-за взрыва на огороде

    Жительница Шебекина получила осколочные ранения из-за детонации боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Шебекина обратилась в больницу после получения ранений от взрыва боеприпаса, найденного на огороде.

    Как передает ТАСС, инцидент произошел в городе Шебекино Белгородской области. Местная жительница обнаружила взрывоопасный предмет на своем огороде. Попытка избавиться от находки обернулась для нее травмами. Женщина взяла предмет в руки и отбросила его, но боеприпас сдетонировал при ударе о землю.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшая обратилась в Шебекинскую Центральную районную больницу. У женщины диагностировали множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Медики оказали ей необходимую помощь, и дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

    Гладков обратился к гражданам с предупреждением. Он подчеркнул, что посторонние предметы нельзя брать в руки, так как это может привести к необратимым последствиям. В случае обнаружения таких предметов необходимо немедленно сообщить об этом на линию 112, предоставив информацию о месте находки и свой контактный номер. По словам губернатора, саперы Минобороны России готовы оперативно реагировать на такие вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

    В результате обстрела Шебекино и Новой Таволжанки со стороны украинских военных ранения получили пять мирных жителей.

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    25 октября 2024, 06:27 • Новости дня
    Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

    Российские Су-25 нанесли ракетные удары по технике ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские самолеты Су-25 атаковали бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области, а затем успешно вернулись на базу.

    Российские самолеты Су-25 штурмовой авиации нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны РФ сообщили, что атака была проведена парами с малых высот. После нанесения ракетных ударов экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

    В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ.

    «Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили необходимые работы по обслуживанию самолетов и подготовке их к повторным вылетам. Это обеспечит готовность к дальнейшим боевым действиям в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» на Курском направлении успешно отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку. Военнослужащие группировки «Север» использовали беспилотники для ударов по украинским соединениям, что помешало ВСУ провести ротацию подразделений. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области, применив пуски ракет с малых высот.

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