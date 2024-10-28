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    28 октября 2024, 21:00 • Общество

    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Волошина

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение?

    155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) дислоцируется в Приморском крае – во Владивостоке и поселке Славянка. Соединение ведет свое начало от 55-й дивизии морской пехоты, созданной в 1968 году в период эскалации конфликта СССР и КНР. В 1974–1976 годах ее подразделения выполняли боевые задачи в ходе гражданских войн в Йемене и Эфиопии. В 1978 году морпехи эвакуировали диппредставительство СССР из эфиопского порта Массауа, а также советских специалистов из Сомали. Они успешно выполняли задачи в Индии, Иране, Ираке, Пакистане, Вьетнаме, Гвинее и других странах.

    В период с 1994 по 1996 год части дивизии участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе. 2400 бойцов за проявленные мужество и героизм были награждены медалями и орденами. Пятерым было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В 2009 году 55-ю дивизию расформировали, а на базе ее 165-го полка развернули 155-ю отдельную бригаду морской пехоты.

    Какими наградами отмечена 155-я бригада

    Дальневосточные «Черные береты» проявили себя уже во время российской операции в Сирии, начавшейся в 2015 году. В составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье они поддерживали и прикрывали авиагруппу ВКС. Однако настоящую славу 155-я бригада получила в ходе специальной военной операции на Украине.

    С первых дней спецоперации подразделения 155-й бригады воевали на Киевском направлении. В 2023 году они действовали под Угледаром, в начале 2024-го освобождали важный населенный пункт Новомихайловка. Сейчас «черные береты» работают в Курской области – там, где окружена группировка противника. Президент особо отметил действия соединения: «Они как раз и совершили этот прорыв, они как раз и создали основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота».

    Президент России и до этого неоднократно отмечал героизм дальневосточных морпехов. 28 марта 2022 года, в начальный период специальной военной операции, указом главы государства 155-я бригада получила почетное наименование «гвардейская». А 17 мая 2023 года глава государства подписал указ о награждении формирования орденом Жукова за проявленные бойцами мужество и героизм в зоне СВО.

    Успехи приморских «Черных беретов» не остались незамеченными и представителями современных музыкальных направлений. В частности, российский рэпер Виктор Гуров (Yopt) посвятил им свою песню «Батальон морской пехоты».

    Невозможно описать все героические подвиги морских пехотинцев из Владивостока. Вот лишь несколько знаковых эпизодов боевого пути 155-й бригады.

    Подвиг на реке Ирпень

    В начале марта 2022 года бойцы десантно-штурмового батальона 155-й дивизии под командованием майора Сергея Кузьминчука в ночной тьме перешли вброд реку Ирпень, с которой едва сошел лед (использование фонарей, техники и понтонов могли демаскировать действия подразделения). Преодолев водную преграду и километр сухопутного пути, морпехи подошли к селу Мощун, расположенному в 30 км от Киева.

    На подходе к селу батальон вступил в бой, молниеносно уничтожив три десятка боевиков и несколько единиц техники. Спасшиеся враги пустились в бегство и доложили командованию о большой численности нападавших, будто село занял целый полк. В течение трех дней батальон, отстреливаясь от многотысячной группировки подоспевших украинских сил, изображал видимость крупного формирования. В результате враг так и не решился на штурм.

    В это время основная группировка российских войск создала понтонную переправу через Ирпень и заняла позиции в тылу неприятеля. Так тихоокеанцы выполнили задачу по отвлечению внимания противника. Несмотря на все трудности, группе майора удалось избежать потерь. Но командир и несколько бойцов были ранены. В госпитале Сергей Кузьминчук был удостоен золотой звезды Героя России. Сам же майор комментировал свою награду скромно:

    «Я не считаю, что какой-то героический поступок совершил. Я делал свою работу. А вот подразделение, которым я командую, – героическое. Это заслуга ребят, это их звезда, это их звание».

    В бою на той же реке Ирпень отважно проявил себя и майор Юрий Борисов, замкомандира батальона по вооружению. 7 марта десантно-штурмовая рота попала под артобстрел противника, была прижата к реке и отрезана от основных сил. Из-за прорыва дамбы река превратилась в мощный поток ледяной воды, преодолеть который стало невозможно даже здоровым бойцам, не говоря уже о раненых.

    Майор Борисов, командовавший бронегруппой, находился на другом берегу. Чтобы помочь товарищам, он создал «мост» через реку, загнав в нее боевую машину пехоты. По ней солдаты перебрались на противоположный берег сами и перенесли раненых, находясь под непрерывным обстрелом. Всего спаслись 150 бойцов, отход которых Борисов прикрывал огнем.

    Находясь уже в госпитале, майор Борисов был удостоен медали «За отвагу», которую ему вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Боец с оптимизмом выразил надежду: «Все будет хорошо. Встанем на ноги, пойдем дальше в бой!» Увы, подняться ему уже не довелось. После 10 перенесенных операций Юрий Борисов скончался в апреле 2022 года. Спустя два года распоряжением губернатора Приморского края он был посмертно удостоен знака особого отличия «Герой Приморья».

    Работа тяжелых снайперов

    Гвардии майор Ярослав Якубов, известный под позывным «Ярый», в апреле 2022 года взял на себя командование только что созданной группой тяжелых снайперов, входящей в состав 155-й бригады морпехов ТОФ. Задача его подразделения – ликвидация снайперов противника, операторов беспилотников, корректировщиков и других целей, требующих точного попадания из винтовки на дистанции 1000–1800 м.

    Уже к началу 2023 года на счету командира было свыше 100 уничтоженных целей, а общее число боевиков, устраненных его группой, составляло более 600. Однажды бойцы уничтожили сразу 20 врагов – группу корректировщиков и расчеты двух минометов.

    Кроме того, «Ярый» передает свой боевой опыт молодым морпехам, обучая солдат в зоне спецоперации. Также как председатель Федерации боевого снайпинга он участвует в работе по созданию в Приморье центра подготовки снайперов «Восток», в котором будут обучать бойцов стрельбе на дистанции свыше 2000 м.

    Вклад Ярослава Якубова в победу отмечен российским командованием на самом высоком уровне. Так, в декабре 2023 года гвардии майор из рук лично Владимира Путина получил высшую награду – золотую звезду Героя Российской Федерации. А в октябре 2024-го «Ярый» был удостоен ордена Мужества. Также на его груди красуются медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За отвагу».

    * * *

    Украинские спецслужбы неоднократно вбрасывали ложную информацию о якобы полном разгроме 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Так, Telegram-канал «Тройка» пишет о том, что бойцов 155-й столько раз хоронили, что они уже устали считать, однако все это ложь: «Морпехи живее всех живых. Так было, так есть и так будет!». Как показывают события в Курской области, дальневосточные «черные береты» по-прежнему успешно выполняют боевые задачи и продолжают приближать победу в спецоперации.

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