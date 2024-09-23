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    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    10 комментариев
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    33 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    23 сентября 2024, 05:40 • Новости дня

    Российские морпехи захватили укрепрайон ВСУ в Курской области

    Минобороны: Российские морпехи захватили укрепрайон ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» отбили укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожили боевую технику украинских боевиков, зачистили все окопы и блиндажи, сообщили в Министерстве обороны России.

    Военнослужащие провели разведку боем для выявления огневых точек и укреплений противника, с помощью БПЛА самолетного типа и квадрокоптера были обнаружены основные узлы сопротивления, после чего противник был выбит из укрепрайона, перелает ТАСС.

    Морпехи в результате штурма уничтожили технику боевиков ВСУ,  зачистили все окопы и блиндажи. В результате украинские военные отступили, бросив раненых и убитых бойцов.

    Ранее бойцы 155-й бригады морской пехоты обнаружили рацию на брошенной позиции ВСУ, что позволило им узнать о планах противника по эвакуации раненых и своевременно уничтожить бронегруппу.

    20 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

    Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

    На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

    По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.

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    21 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области, сообщило Минобороны России.

    В этой зоне ВСУ потеряли до 20 человек личного состава, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Между тем группировка «Север» продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Группировка также сорвала попытки контратак украинской армии в сторону Камышевки и Любимовки, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20, бронемашину и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Гуево, Ивашковского, Кругленького, Колмакова, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

    Также авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, в том числе по резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Владимировки, Глухова, Журавки, Кондратовки, Катериновки, Ободы, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Фомино.

    На Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 человек и девять единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машина РСЗО HIMARS, станцию РЭБ, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15650 человек, 124 танка, 57 БМП, 95 БТРов, 786 бронемашин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    20 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о зверствах наемников из Грузии и Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    По его словам, в первые дни нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область множество мирных жителей города Суджи были убиты, передает РИА «Новости». Особую жестокость проявляли наемники из Грузии, Франции и Польши. Мальцев рассказал, что эти наемники расправлялись с населением, сравнивая их действия с уничтожением тараканов.

    Мальцев сообщил, что его знакомых убили, когда они пытались бежать из города. Жители Суджи, которые находились в пункте временного размещения в Курске, рассказывали, что наемники убивали, насиловали и издевались над людьми. Украинцы предупреждали, что если жители города не уедут, наемники никого не оставят в живых.

    Мальцев и его семья покинули Суджу 6 августа. Во время сильных обстрелов они укрывались в коридоре, чтобы защитить ребенка. По его словам, дороги простреливались танками и снайперами. Знакомая семья с девятью детьми была вынуждена переправляться через реку, а другие уходили через леса и поля.

    Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о случаях мародерства в приграничных селах, где украинские военные грабят и разрушают имущество граждан. В результате, как отмечалось, многие жители были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные пункты размещения в более безопасные районы области.

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    22 сентября 2024, 06:47 • Новости дня
    ВС России при помощи ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области

    Комбат спецназа «Каштан»: Командный пункт ВСУ в Курской области уничтожен российской ФАБ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, сообщил командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) «Ахмат» с позывным «Каштан».

    По его словам, удар на несколько дней «парализовал» подразделения ВСУ, которые остались без регулярной координации. «Каштан» отметил, что российская авиация регулярно наносит удары ФАБами в Курской области по целям противника, передает РИА «Новости».

    Ранее Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области.

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    22 сентября 2024, 11:06 • Новости дня
    Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Су-34 нанес удар по технике ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал скопление техники ВСУ в приграничном районе Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает Минобороны.

    Как говорится в сообщении, Су-34 выполнил удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет выполнять точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    По данным Министерства обороны, разведывательные подразделения подтвердили уничтожение целей, после чего экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета. Таким образом, была обеспечена высокая эффективность и безопасность операции.

    Ранее экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Применение на Украине многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами вызвало беспокойство в Соединенных Штатах. Ранее также сообщалось, что удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ нанес истребитель Су-34.

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    20 сентября 2024, 17:10 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в приграничной зоне Курской области уничтожили прямым попаданием несколько бронемашин украинских боевиков, Минобороны распространило соответствующую видеозапись.

    Разведывательное подразделение группировки «Север» с помощью воздушной разведки выявило движение бронетехники ВСУ, после анализа разведданных было принято решение о нанесении огневого удара по целям, передает ТАСС.

    В результате прямого попадания из различных видов вооружения боевые машины были уничтожены.

    Ранее Минобороны сообщило, что в последние семь дней в регионе освободили от ВСУ два поселка

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    22 сентября 2024, 05:20 • Новости дня
    Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Точный удар по силам ВСУ был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. После уничтожения целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, передает ТАСС.

    Ранее российские Ка-52 ударили по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области.

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    20 сентября 2024, 19:31 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского танка в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Танк украинских военных уничтожили с помощью FPV-дронов в приграничной зоне Курской области, Минобороны показало соответствующие кадры.

    Группировка «Север» выявила с помощью беспилотника движение украинского танка в лесополосе, после этого было решено поразить его FPV-дронами, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате двух прямых попаданий боевая машина противника была уничтожена. Средства объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта этого танка.

    Ранее штурмовики Су-25 нанесли удар по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков в Курском приграничье, уничтожив все разведанные цели.

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    20 сентября 2024, 14:57 • Новости дня
    МЧС начало уничтожать взрывоопасные предметы в освобождаемых районах Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники МЧС приступили к масштабным работам по разминированию освобожденных районов Курской области, чтобы обеспечить безопасность населения, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как указали в ведомстве, пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах, чтобы восстановить нормальную жизнь, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС России за минувшую неделю обнаружили и обезвредили 88 взрывоопасных предметов в Курской области, всего с момента обострения ситуации в регионе уничтожено 396 опасных боеприпасов.

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    23 сентября 2024, 02:24 • Новости дня
    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область

    Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, на что способна Украина, заявил глава режима на Украине Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker.

    Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оглушительным успехом. Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.

    По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

    «Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

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    20 сентября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска за сутки отразили четыре попытки ВСУ прорвать границу Курской области
    Российские войска за сутки отразили четыре попытки ВСУ прорвать границу Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска в последние сутки четырежды пытались прорваться через российскую границу в сторону Нового Пути и Медвежьего на Курском направлении, все попытки отражены, сообщило Минобороны.

    При поддержке авиации и артиллерии отражены все четыре попытки ВСУ прорваться через границу в сторону этих населенных пунктов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В этом районе украинская сторона за сутки потеряла до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, три шведские БМП CV-90, четыре бронемашины и инженерную машину разграждения.

    Группировка «Север» продолжила наступление, поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Зеленого Шляха, Николаево-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Сорваны попытки контратак в сторону Кремяного, Любимовки и Малой Локни.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые бронированные машины, САУ 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Кремяного, Кубаткина, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Михайловки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Плехово, Толстого Луга, Черкасского Поречного и Черкасской Конопельки.

    Авиация и ракетные войска поразили скопления ВСУ в Сумской области, в том числе резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Басовки, Беловод, Глухова, Журавки, Кондратовки, Казачьего, Катериновки, Могрицы, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Ястребиного.

    Всего за сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла более 370 человек, 18 единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ, инженерную машину разминирования, уничтожена одна понтонная переправа.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15 тыс. 300 человек, 124 танка, 56 БМП, 93 БТР, 780 боевых бронированных машин, 115 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники.

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    20 сентября 2024, 17:41 • Новости дня
    Су-25 нанесли удар по технике ВСУ в приграничной зоне Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Штурмовики Су-25 ударили по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков в курском приграничье, они уничтожили все разведанные цели, сообщило Минобороны России.

    Атака проводилась неуправляемыми авиационными ракетами по заранее разведанным целям, указало ведомство, передает ТАСС.

    После выполнения задания экипажи Су-25 совершили противоракетные маневры, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром.

    Ранее группировка «Север» в Курской области освободила два населенных пункта и сорвала попытки контратак ВСУ.

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    20 сентября 2024, 11:27 • Новости дня
    Захарова: ВСУ создавали концлагеря в российском приграничье

    Представитель МИД Захарова: ВСУ создавали концлагеря в российском приграничье

    Tекст: Константин Сергеев

    Подобия концлагерей, куда помещают местных жителей, по информации Москвы, создают украинские военнослужащие. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях IV Евразийского женского форума.

    «Правоохранительные органы получают сведения про случаи вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Напомню типичную практику немецко-фашистских оккупантов. Помните, как они угоняли советских людей в рабство?» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, существуют многочисленные данные, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске. Прямые данные свидетельствуют о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобий концентрационных лагерей. Сюда под дулом автомата помещают местных жителей, которые не сумели вовремя уехать в безопасные районы. Один из военнопленных сообщил о подготовке в Курской области атаки на пассажирский поезд.

    «Документируются новые факты расстрелов украинцами в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ними. Это делается не только по лекалам Третьего рейха, но еще и под символикой нацизма и фашизма. Увеличилось число фактов, когда ВСУ в Курской области используют нацистскую символику и надписи. Их обнаруживают на касках, на кинжалах, на нашивках погибших, бежавших из боя или взятых в плен боевиков, на военной технике», – заявила дипломат.

    Ранее житель Суджи Владимир Мальцев сообщал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область

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    21 сентября 2024, 16:21 • Новости дня
    СК завел дело в отношении убивавших жителей Курской области наемников и украинских боевиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении причастных к преступлениям против жителей Курской области украинских боевиков и иностранных наемников возбуждены два уголовных дела, сообщили в Главном военном следственном управлении СК.

    Дела заведены в отношении участников оперативно-тактического управления «Северск», 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады и других военизированных групп, включая наемников, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Дела завели по статьям «Убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти» и «Террористический акт».

    В соцсетях сообщалось, что боевики, включая наемников из Франции, Грузии и Польши, убивали мирных жителей региона, также они заминировали противопехотными минами «Лепесток» детский сад на приграничной территории Курской области.

    Кроме того, в начале августа они обстреливали жилые дома и гражданскую инфраструктуру с людьми из артиллерийских орудий, танков и боевых бронированных машин, подрывали жителей с помощью дронов в Судже. Не менее двух человек погибли.

    В середине сентября боевики обстреляли жилые дома, гражданскую инфраструктуру в Рыльске и других населенных пунктах Рыльского района, дистанционно заминировали детские образовательные учреждения противопехотными минами.

    Ранее СК заводил дело по факту обстрела гражданского автомобиля в Суджанском районе Курской области.

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    21 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    Ка-52 ударили по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские вертолеты Ка-52м успешно поразили живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    Вертолеты нанесли ракетный удар по позициям украинских военных в приграничной зоне Курской области, поражены живая сила и бронетехника, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Авианаводчик подтвердил успешное выполнение задачи.

    В среду российские вертолеты Ка-52 уничтожили силы и средства украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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