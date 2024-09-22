Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бойцы 155-й бригады морской пехоты российской армии обнаружили рацию на брошенной позиции украинских вооруженных сил в Курской области, сообщает ТАСС. Из перехваченных радиопереговоров морпехи узнали, что украинская бронегруппа собирается эвакуировать своих раненых и погибших с помощью бронетехники.

Благодаря полученной информации, российские морпехи смогли подготовиться к атаке на приближающуюся бронегруппу ВСУ. В результате они встретили и уничтожили противника, предотвратив ротацию. «Скупой» подчеркнул, что своевременные действия позволили избежать потерь среди российских бойцов.

Ранее российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. Ранее военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты уничтожили колонну бронетехники, на которой боевики пытались заехать вглубь российской территории. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.