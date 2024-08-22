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    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    28 комментариев
    22 августа 2024, 08:52 • Новости дня

    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области

    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с пулеметным расчетом украинской армии.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

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    21 августа 2024, 14:54 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у украинских вооруженных сил на Курском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    Как указал Алаудинов в эфире Первого канала, украинские войска ранее контролировали несколько населенных пунктов на Курском направлении, однако российским подразделениям удалось вытеснить их оттуда. По его словам, в настоящее время российские силы занимают эти населенные пункты, хотя украинские военные продолжают оказывать сопротивление на окраинах, передает РИА «Новости».

    «Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», – уточнил он. Алаудинов подчеркнул, что основные удары украинских вооруженных сил приходились именно на те участки фронта, где действовали возглавляемые им подразделения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и шесть танков.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    21 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины

    Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла не менее 40% мощностей

    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская металлургическая промышленность потеряла минимум 40% мощностей. Такая статистика приводится в письме Ассоциации добывающих предприятий Украины премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

    Как говорится в документе, с начала военных действий около 40% добывающих предприятий Украины прекратили свою работу, а металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей, передает ТАСС.

    Ассоциация предупредила правительство, что ожидаемое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки «будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом обороноспособности Украины» и посоветовало «Укржелдороге» вместо повышения тарифов принять неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов.

    Ранее неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области.

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    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

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    21 августа 2024, 19:52 • Новости дня
    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область

    Шольц: Украина готовила атаку в Курской области «секретно»

    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев готовил атаку в Курской области «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

    Как указал Шольц, «Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области». По его словам, Германия внимательно следит за развитием событий, а также намерена продолжать оказывать поддержку Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

    В четверг газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам.

    Коментарии (14)
    21 августа 2024, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Зампред Совбеза Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что атака на Курскую область расставила все «на свои места».

    «Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред также отметил, что теоретически в ходе переговорного процесса для России существовала бы опасность оказаться в «переговорном капкане», участвуя в ненужных диалогах о мире, предложенных и навязанных Киеву международным сообществом.

    Кроме того, Медведев намекнул на причастность к атаке на Курскую область одного из экс-британских премьеров Бориса Джонсона, призвав того «не радоваться».

    «Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов», – подчеркнул зампред.

    Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    21 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ на территорию Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в медицинских службах.

    По данным медслужб, погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, 79 человек были госпитализированы, среди пострадавших четверо детей, передает ТАСС.

    В результате обстрела также пострадали жилые дома и гражданские объекты.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

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    21 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации в Курской области подразделение морской пехоты Черноморского флота взяло в плен 18 штурмовиков ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ штурмовиков задержали в районе Спального, передает РИА «Новости».

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом.

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    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    21 августа 2024, 16:26 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятые в плен иностранные наемники ВСУ не должны вноситься в обменные списки. Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) намерен выступить с соответствующей инициативой, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    «Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», – сказал Фадеев на пресс-конференции на тему «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что СПЧ внесет на рассмотрение свои варианты соответствующего нормативного акта. Политики и общественность одобрят это предложение, считает Фадеев.

    Ранее группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска.

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    21 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорка) в ДНР.

    Профессиональные действия личного состава позволили нанести существенные потери ВСУ и обратить их в бегство, военнослужащие бригады с честью выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях, подчеркнул глава ведомства.

    Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Министр отметил, что военнослужащие проявляют массовый героизм и стойкость, они доказывают, что бригада по праву носит почетное наименование «гвардейская». Белоусов напомнил, что в Запорожской области и в ДНР благодаря действиям этой бригады освобожден 21 населенный пункт.

    Личный состав бригады отличает мужество и отвага, свыше 2,5 тыс. военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое являются Героями России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие возможности открывает освобождение Нью-Йорка в ДНР для Российской армии.

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    21 августа 2024, 23:10 • Новости дня
    В Брянской области отразили нападение украинских диверсантов

    В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что попытка прорыва была предотвращена силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил Росси.

    «Противнику нанесено огневое поражение», – подчеркнул Богомаз.

    Ранее Богомаз сообщил, что оперативный штаб Брянской области передал в Минобороны список вопросов от региона. Главы органов военного управления получили указания по поставкам в группировку «Брянск» материальных средств.

    Кроме того, в Курской области российские военные уничтожили украинскую ДРГ – четыре украинских военнослужащих были уничтожены, еще двое взяты в плен. 

    Также российские морпехи захватили в плен 19 украинских диверсантов в Курской области.

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    21 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Желанное в ДНР
    Российские войска освободили Желанное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» в ходе активных действий освободила населенный пункт Желанное в ДНР, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска (Торецка) и Гродовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли свыше 630 человек, боевую бронированную машину «Казак», американские гаубицы М777 и М198, пушку «Гиацинт-Б», орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки в ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 130 человек, БМП, британские САУ Braveheart и гаубицу FH-70, гаубицу Д-30.

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    21 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»

    Рожин: Приграничные группировки смогут купировать прорывы ВСУ и создавать давление на противника

    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировки в приграничных районах могут быть использованы для создания буферных зон на территории Украины. Российские военные будут заходить в населенные пункты, занимать их и при необходимости закреплять. Это позволит постоянно держать противника в напряжении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

    «Группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» находятся в процессе формирования и уже в среднесрочной перспективе будут укомплектованы людьми и техникой. В их состав прежде всего войдут части, которые дислоцированы в этих областях. Кроме того, могут быть переброшены дополнительные силы как с других направлений, так и из глубины страны», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он отметил, что в задачи группировок, во-первых, будет входить прикрытие госграниц. Впрочем, важно провести различия с пограничными силами ФСБ, которые не предназначены для противодействия ударам крупных механизированных соединений.

    «Пограничники охраняют границу, но в случае активных наступательных действий противника, они должны подкрепляться уже общевойсковыми частями, а также взаимодействовать с другими формированиями, которые действуют на территории области. Речь идет о добровольческих дружинах или Росгвардии», – уточнил собеседник. 

    Во-вторых, группировки в приграничных районах смогут вести активные боевые действия, связанные с деятельностью противника на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, продолжил эксперт. В том числе их усилиями будут формироваться буферные зоны, о которых говорил президент Владимир Путин. Это, по мнению Рожина, возможно при двух условиях.

    «Первое – группировка насыщается, в ней появляются механизированные соединения – танки, БМП, мотопехота, бронетанковые части, способные вести активные наступательные действия. Второе – должен быть создан необходимый перевес в силе. Тогда можно вести как более масштабное наступление, так и поддерживать локальные действия. То есть небольшие группы заходят в населенные пункты, занимают их и при необходимости там закрепляются. Это позволит постоянно держать противника в напряжении», – пояснил спикер.

    Важный момент связан и с численностью группировок. «Если говорить о Брянской и Курской областях, то речь идет минимум о 30-40 тыс. человек в каждом из регионов. Этого должно быть достаточно, чтобы не просто занимать оборонительную позицию, но и проводить активные действия. То есть мы сможем как купировать действия противника, связанные с попытками прорывов, так и создать давление на северные районы Сумской и Черниговской областей», – уточнил Рожин. В случае с группировкой «Белгород» все не так однозначно. «Там уже действует достаточно крупная группировка, которая ведет наступательные действия на Харьковском направлении», – напомнил он.

    Отдельно аналитик указал на оснащение. «Безусловно, должны быть механизированные части, если стоит задача контратакующего характера. Более того, важно иметь большое количество БПЛА для сковывания активности противника. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о дронах-камикадзе. Кроме того, нужна связь, чтобы обеспечить взаимодействие частей в условиях попыток противника разрушать вышки. По сути, требуется повышать оснащенность войск техническими средствами, чтобы они могли эффективно противостоять действиям украинских военных», – рассуждает Рожин.

    По его мнению, также важно улучшать ситуацию с противотанковыми средствами и системами РЭБ. Собеседник убежден: создание группировок несколько изменит командование силами в регионах. «Если мы говорим об отражении вторжения ВСУ, то главными должны быть военные. На период действия условного чрезвычайного положения в регионе или его части, последнее слово должно быть за военными и связанными с ними спецслужбами, которые также курируют часть вопросов», – отметил он.

    «В то время как силовики решают эту задачу, гражданская администрация должна заниматься гуманитарными вопросами: например, эвакуацией населения, обеспечением условий для перемещенных лиц, выплатами компенсаций. Кроме того, администрация должна – если это необходимо – предоставлять транспорт и обеспечивать помощь в строительстве фортификационных сооружений на местности: окопов, укрытий», – заключил Рожин.

    Ранее было объявлено о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе российских Вооруженных сил. В Министерстве обороны пояснили, что командующие данных формирований, а также представитель Генштаба будут отвечать за защиту граждан от атак дронов и других средств нападения.

    Кроме того, был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Его первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения группировки войск, прикрывающих данные участки России.

    При этом в Минобороны уточнили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохранят за собой оперативное управление действиями войск и сил в приграничье. Таким образом, созданный совет не будет их подменять, а лишь сосредоточится на предоставлении воинским формированиям всего необходимого.

    Принятые решения станут дополнительными мерами защиты приграничья, которые Белоусов анонсировал еще на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что изменения должны быть направлены на повышение эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

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    21 августа 2024, 10:25 • Новости дня
    Автомобиль военнослужащих сожгли в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Микроавтобус военнослужащих сожгли в Киеве, сообщило издание «Страна».

    По данным издания, поджог произошел в Дарницком районе на юго-востоке Киева, передает ТАСС.

    Ранее в Николаеве за ночь сожгли четыре машины украинских военных.

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