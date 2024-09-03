Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.
Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.