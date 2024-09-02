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Авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в курском приграничье
По данным Минобороны РФ, экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронированной техники противника.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», – сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что после выполнения задачи экипаж вернулся на базу. Разведка подтвердила, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены.
Ранее сообщалось, что российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области. Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного.