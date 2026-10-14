Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Смоленский губернатор Анохин заявил о распространении дипфейка от его имени
Губернатор Смоленской области Василий Анохин предупредил о распространении созданного злоумышленниками дипфейка, на котором он якобы призывает иностранные авиакомпании беречь экипажи в воздушном пространстве России.
Глава региона подчеркнул, что видеоролик является ложью, созданной с помощью современных технологий. Об этом пишет ТАСС.
«Злоумышленники распространяют дипфейк с моим участием. На этот раз в интернет-источниках появилось видео, в котором я якобы обращаюсь к иностранным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в российском воздушном пространстве, с призывом беречь свои экипажи. Это ложь», – заявил Василий Анохин.
Губернатор пояснил, что враги пытаются посеять тревогу и панику среди населения, создавая поддельные обращения с его участием. Анохин призвал жителей региона не верить фейкам, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце злоумышленники попытались сорвать выборы в Госдуму в Херсонской области с помощью искусственного интеллекта.
Летом ВСУ создали сгенерированное нейросетью фейковое видео с флагом из Константиновки.
В мае мошенники начали рассылать поддельные поздравления ко Дню Победы от имени губернаторов.