Розничные цены на бензин и дизельное топливо в России пошли на спад

Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за неделю снизились на 0,06%

Tекст: Денис Тельманов

За прошедшую неделю бензин марки АИ-92 подешевел на 0,01% и составил 74,71 рубля за литр, а стоимость АИ-95 снизилась на 0,14% – до 80,92 рубля. При этом литр топлива АИ-98 подорожал на 0,17% – до 104,5 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Средняя стоимость дизельного топлива за отчетный период также уменьшилась на 0,06%, составив 88,97 рубля за литр.

Минувшим летом в России наблюдались перебои с поставками топлива, в связи с чем правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля и предоставило налоговые льготы.

В октябре ограничения на экспорт дизельного топлива были частично ослаблены на фоне договоренностей о поставках между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ситуация на российском рынке бензина и дизеля стабилизировалась.

Кабинет министров сообщил, что рост цен на АЗС крупных нефтяных компаний не превышает инфляцию.

В пятницу биржевая цена бензина АИ-92 за неделю снизилась на 0,3%.