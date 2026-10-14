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Розничные цены на бензин и дизельное топливо в России пошли на спад
Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за неделю снизились на 0,06%
Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в период с 6 по 12 октября снизились на 0,06%.
За прошедшую неделю бензин марки АИ-92 подешевел на 0,01% и составил 74,71 рубля за литр, а стоимость АИ-95 снизилась на 0,14% – до 80,92 рубля. При этом литр топлива АИ-98 подорожал на 0,17% – до 104,5 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Средняя стоимость дизельного топлива за отчетный период также уменьшилась на 0,06%, составив 88,97 рубля за литр.
Минувшим летом в России наблюдались перебои с поставками топлива, в связи с чем правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля и предоставило налоговые льготы.
В октябре ограничения на экспорт дизельного топлива были частично ослаблены на фоне договоренностей о поставках между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ситуация на российском рынке бензина и дизеля стабилизировалась.
Кабинет министров сообщил, что рост цен на АЗС крупных нефтяных компаний не превышает инфляцию.
В пятницу биржевая цена бензина АИ-92 за неделю снизилась на 0,3%.