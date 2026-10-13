Кабмин: Цены на АЗС крупных нефтяных компаний выросли не выше инфляции

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ситуация на внутреннем рынке автомобильного топлива стабилизируется, при этом цены на станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, сообщается на сайте правительства России.

«Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции», – говорится в сообщении кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт российского дизтоплива.

В пятницу Федеральная антимонопольная служба заключила соглашения с независимыми АЗС в 35 регионах для стабилизации цен. Тогда стало известно, что биржевая цена бензина Аи-92 за неделю снизилась на 0,3%.