Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Кабмин: Цены на АЗС крупных нефтяных компаний выросли не выше инфляции
Стоимость бензина и дизельного топлива на станциях крупных российских нефтяных компаний увеличивается строго в рамках инфляционных показателей.
Ситуация на внутреннем рынке автомобильного топлива стабилизируется, при этом цены на станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, сообщается на сайте правительства России.
«Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции», – говорится в сообщении кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт российского дизтоплива.
В пятницу Федеральная антимонопольная служба заключила соглашения с независимыми АЗС в 35 регионах для стабилизации цен. Тогда стало известно, что биржевая цена бензина Аи-92 за неделю снизилась на 0,3%.