  • Новость часаРоссийские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина стала еще ближе к вымиранию
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере
    Новак констатировал неготовность Украины к энергетическому перемирию
    Маск объяснил ограничения работы Starlink для Украины
    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС
    Россия призвала Запад прекратить тиражировать ложь об Алешках
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и русским ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 22:13 • Новости дня

    В Max с помощью «Цифрового ID» стало возможно подтверждать личность детей

    С помощью «Цифрового ID» в Max можно подтверждать личность детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство расширило возможности цифрового свидетельства о рождении, предоставив родителям возможность подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью QR-кода в мессенджере Max, сообщили в Минцифры.

    «Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью «Цифрового ID» в Мах. Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций. Использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать», – сообщили в Минцифры.

    Там уточнили, что электронный формат можно применять для покупки проездных документов, оформления льгот на транспорт и обращения за медицинской помощью. Кроме того, сервис пригодится при визитах в многофункциональные центры.

    Цифровой профиль ребенка позволит посещать музеи, спортивные и культурные мероприятия.

    Электронная версия документа хранится в специальном разделе сервиса цифровой идентификации мессенджера Max. Для подтверждения данных родителю достаточно продемонстрировать сгенерированный QR-код.

    Ранее аналогичная технология успешно заработала при заселении семей в гостиницы, к платформе уже подключились более 3 тыс. отелей по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал появление «зеленой кнопки» на «Госуслугах». Max начал предупреждать пользователей об опасных ссылках. Отели в 70 регионах России начали заселять туристов через Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    14 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости площадок бэкапов

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил о необходимости создания центра обработки данных (ЦОД) «судного дня» для резервного копирования и оперативного восстановления сервисов в условиях новых угроз.

    Для восстановления работы ИТ-сервисов в случае чрезвычайных происшествий провайдерам необходим специализированный резервный центр обработки данных. Об этом заявил заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, пишет РБК.

    «Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», – считает Ермаков.

    Топ-менеджер отметил, что недавние сбои в инфраструктуре «Яндекса» из-за атак беспилотников продемонстрировали уязвимость централизованных систем. В новых реалиях заказчики переходят к микросотовой архитектуре, распределяя свои сервисы между множеством площадок с обязательным резервированием мощностей для повышения общей устойчивости бизнеса.

    «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было еще отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент», – сказал Ермаков.

    Однако переход к распределенной архитектуре требует надежных каналов связи с низкой задержкой, в то время как российская магистральная инфраструктура сильно перегружена. По словам Ермакова, построенные десятилетия назад оптические каналы теряют светопроводящие свойства, что ведет к ослаблению сигнала и дефициту магистральных ресурсов, хотя новая линия TEA NEXT должна обеспечить дополнительные возможности для ответа на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сбербанк заявил об отсутствии ущерба своим сервисам при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил денежные переводы после ударов беспилотников.

    Комментарии (12)
    14 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Глава МИД Польши пригрозил Маску из-за ограничения Starlink для ВСУ

    Глава МИД Польши предупредил Илона Маска из-за работы Starlink для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому предпринимателю Илону Маску после сообщений об ограничении скорости работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши обратился к Маску на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, передает ТАСС.

    «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты? Будучи твоими европейскими клиентами, мы следим за тобой», – написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

    Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинской армии, из-за чего сорвался ряд операций.

    Утром экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении доступа ВСУ к интернету. По его мнению, компания сделала это по запросу администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа Вооруженных сил Украины к спутниковому интернету Starlink.

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения связи.

    Комментарии (6)
    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

    Комментарии (2)
    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


    Комментарии (6)
    14 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте

    Kyodo: Япония запросила у Москвы данные о задержанном за шпионаж журналисте

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Японии запросило у России информацию о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, сообщает Kyodo.

    В Kyodo подчеркнули, что в издании, на которое Юки Имаи работает, выясняют обстоятельства произошедшего и считают приоритетом безопасность своего сотрудника, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва уже предупреждала Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием прессы.

    «О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Во вторник в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах японских спецслужб задержали журналиста японской газеты.

    Подозреваемый собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    ФСБ показала видео поимки иностранца.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов

    Минцифры помогло «Яндексу» найти дополнительные площадки после атаки на ЦОДы

    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство цифрового развития России помогло компании «Яндекс» найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на центры обработки данных.

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство оказало содействие в поиске новых мест для размещения систем «Яндекса». «Минцифры оказало «Яндексу» содействие в предоставлении дополнительных площадок для переноса ключевых систем. Несмотря на беспрецедентную атаку на ЦОДы, компании удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки», – сказал министр в комментарии РБК, пишет ТАСС.

    Шадаев добавил, что территориальное распределение мощностей помогает снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов при серьезных повреждениях. «Яндекс» продолжает восстановительные работы и перенос систем на сторонние площадки.

    В пресс-службе «Яндекса» отметили, что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и резервные мощности на независимых площадках, не раскрывая их местоположение.

    Напомним, 11 октября «Яндекс» остановил работу дата-центра во Владимире из-за последствий атаки беспилотников. Девятого октября часть инфраструктуры в Калуге также получила повреждения, а в Сасове Рязанской области после атаки дронов произошел пожар, затронувший часть оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе».

    В воскресенье из-за атаки дронов на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира возник пожар.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России

    Зеленский заявил о переходе Трампа на сторону России и потере поддержки США

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что чувствует себя преданным Вашингтоном, и обвинил президента США Дональда Трампа в поддержке Москвы.

    Глава Украины Владимир Зеленский в эфире программы Piers Morgan Uncensored пожаловался на чувство предательства из-за соглашения США с Россией по поставкам дизельного топлива, пишет «Московский комсомолец».

    «Реально да, реально между нами, но… я имею в виду, это немножко… более сложно, чем просто мои эмоции или мои чувства», – заявил он в ответ на прямой вопрос ведущего. Он подчеркнул, что Киев теряет сильного партнера в лице Соединенных Штатов. После этого Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы перешел на сторону России.

    «Если занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его к неверной стороне. Это не та сторона истории, которая является правильной», – заявил Зеленский.

    Кроме того, он призвал предпринимателя Илона Маска восстановить полноценную работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп при разговоре о выборах на Украине озвучил нормы из конституции.

    Во вторник Кремль ответил на идею американского политика о встрече Владимира Путина и Зеленского. А заявление Трампа о новом лидере Украины там сочли приговором для главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

    Комментарии (2)
    14 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии

    Захарова сравнила с бредом слова Вадефуля об отсутствии у России ценностей

    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отсутствии у Москвы ценностей заставляют сомневаться в его когнитивных способностях.

    Высказывания немецкого министра иностранных дел о якобы отсутствии у России ценностей вызывают вопросы относительно умственного состояния автора этих слов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы. У меня большие вопросы про когнитивные способности тех людей, кто занимает такие должности», – отметила дипломат.

    По ее словам, странно слышать подобные обвинения в адрес страны, которая восстанавливалась после набегов тех же самых государств. Захарова напомнила, что Россия неоднократно возрождалась как союз народов и этносов после попыток ее уничтожить.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные заявления немецких политиков направлены скорее на устрашение собственного населения, а не на реальную оценку ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

    Захарова обвинила Берлин в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков».

    В прошлом месяце Захарова связала антироссийские обвинения немецких властей с выборами в Германии.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Яндекс восстановил большинство функций умных колонок с Алисой AI

    Яндекс восстановил большинство функций Станций, ТВ и чата с Алисой AI

    Tекст: Ольга Иванова

    Большинство возможностей умных колонок, телевизоров и чата с Алисой AI вновь доступны пользователям, сообщил «Яндекс». Компания продолжает восстановление сервисов: некоторые функции пока отключены или работают нестабильно.

    В чате с Алисой AI заработали режим «Эксперт» для сложных задач, генерация текстов и изображений, обработка файлов и картинок. Доступен и раздел «Студия» с обновленным интерфейсом, где можно оживлять фотографии и объединять два снимка, говорится в заявлении компании.

    На телевизорах с YaOS и Станции Макс, подключенной к телевизору по HDMI, восстановлены просмотр фильмов и сериалов, поиск и магазин приложений. На умных устройствах вновь доступны утреннее шоу Алисы, прогноз погоды, ответы на вопросы, таймеры, будильники и напоминания. Все функции ИИ-наушников Яндекс Дропс также работают.

    Пользователи могут подключать устройства и управлять ими через приложение «Дом с Алисой», создавать и запускать сценарии умного дома, пользоваться ИИ-камерой и смотреть трансляции с нее. При этом подключение и работа партнерских устройств умного дома пока могут сопровождаться сбоями.

    Недоступными остаются звонки между Станциями, режим «Посмотреть» в чате, система рекомендаций контента и караоке на телевизорах с YaOS.

    Нестабильная работа возможна при одновременном воспроизведении музыки на нескольких колонках, использовании сказок и радионяни. Кроме того, если в доме несколько Станций, на команду могут откликнуться сразу все устройства, которые ее услышали, вместо ближайшего.

    «Если какая-то функция у вас пока не работает или ведёт себя непривычно, пожалуйста, немного подождите – перезагружать колонку или менять настройки не нужно», – пояснили в «Яндексе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов.

    Сервисы по аренде недвижимости ограничили работу из-за сбоя.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за проблем в компании.

    Комментарии (13)
    14 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг за счет европейских мощностей и коммерческих операторов, однако полноценная спутниковая группировка заработает только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    Евросоюз может заменить часть услуг Starlink для Украины, но только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    «Мы рассматриваем возможность к началу следующего года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв», – цитирует РИА «Новости» ответ Ренье на вопрос о возможности заменить Starlink на Украине.

    По его словам, действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран ЕС. Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о ее подключении к системе.

    Ренье отметил разницу между гражданскими и военными потребностями Киева. Базовые потребности могут обеспечиваться за счет мощностей государств – членов ЕС, а военные – потенциально коммерческими операторами.

    Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать европейские системы со Starshield и сообщила, что у ЕК нет достаточной информации о перебоях в работе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.

    В тот же день советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников

    Жданова: На стороне Украины с 2022 года воевали 20 тыс. иностранных наемников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что с 2022 года в боевых действиях на стороне Украины приняли участие не менее 20 тыс. иностранных наемников.

    На стороне Украины с 2022 года воевали не менее 20 тыс. иностранных наемников, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «С 2022 года на украинской стороне успели принять участие в боевых действиях не менее 20 тыс. иностранных наемников. Российские следственные органы установили личности свыше 4 тыс. «солдат удачи» из более чем 70 стран», – цитирует Жданову ТАСС.

    По словам дипломата, наибольшее число установленных наемников прибыло из США, Британии, Канады и Грузии – более 700 человек из каждой страны. В отношении 1094 боевиков вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 296 дел переданы в суд, вынесено 243 приговора.

    Жданова также указала, что среди иностранных участников боевых действий на стороне ВСУ много кадровых военных из стран НАТО, большинство из которых действует под прикрытием. Она добавила, что в Польше находятся крупные тренировочные центры, работающие под контролем военных специалистов альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ британского наемника к 14 годам колонии.

    В субботу Следственный комитет отчитался о более 16 тыс. воюющих за украинскую армию иностранцев.

    Также ведомство составило два основных портрета служащих в рядах ВСУ наемников.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

    Российского рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

    Рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский рэпер Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, задержан в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков.

    Музыканта остановили в Жамбылской области после пересечения границы со стороны Киргизии, так как в его автомобиле обнаружили запрещенные вещества, передает ТАСС.

    В департаменте полиции региона уточнили, что инцидент произошел 13 октября на пограничном пункте «Кордай».

    При въезде в Казахстан машину исполнителя досмотрели полицейские и сотрудники погранслужбы Комитета национальной безопасности. У россиянина обнаружили и изъяли наркотическое средство.

    В отношении Бакирова возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков, ведется досудебное расследование. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

    За контрабанду запрещенных веществ местное законодательство предусматривает различные наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранительные органы задержали актрису сериала «Клюквенный щербет» по делу о наркотиках.

    В феврале полиция Стамбула задержала известных местных артистов по аналогичным обвинениям.

    В 2024 году российского рэпера Slimus оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ в Сети.

    Комментарии (0)
    Главное
    Яндекс восстановил большинство функций умных колонок с Алисой AI
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    Росатом обсудил с Бангладеш строительство новых блоков АЭС
    Германия решила закупить БПЛА с сеткометами для защиты военных баз
    Папа римский пошел на поправку после удаления опухоли в легком

    Зачем модернизируют российского конкурента МС-21

    В Ту-214 хотят упразднить функцию бортинженера в кабине пилота и оставить вместо трех – двух человек, командира и второго пилота. Этого просит главный заказчик сотни таких самолетов – авиакомпания S7. Зачем S7 этот лайнер, хотя есть его более современный аналог – МС-21, и почему так важно поменять трехчленную кабину на двухчленную? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ ослепили из-за хамства Зеленского

    Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Хотя официально обмен данными не прекращен, Киев уже вторые сутки не получает предупреждений о пусках российских ракет. Кроме того, ВСУ столкнулись с ограничениями в работе Starlink. Как отмечают эксперты, проблемы противника временные, но ВС России пользуются этим «окном возможностей» для максимизации урона. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

      В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации