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В Max с помощью «Цифрового ID» стало возможно подтверждать личность детей
С помощью «Цифрового ID» в Max можно подтверждать личность детей
Правительство расширило возможности цифрового свидетельства о рождении, предоставив родителям возможность подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью QR-кода в мессенджере Max, сообщили в Минцифры.
«Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью «Цифрового ID» в Мах. Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций. Использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать», – сообщили в Минцифры.
Там уточнили, что электронный формат можно применять для покупки проездных документов, оформления льгот на транспорт и обращения за медицинской помощью. Кроме того, сервис пригодится при визитах в многофункциональные центры.
Цифровой профиль ребенка позволит посещать музеи, спортивные и культурные мероприятия.
Электронная версия документа хранится в специальном разделе сервиса цифровой идентификации мессенджера Max. Для подтверждения данных родителю достаточно продемонстрировать сгенерированный QR-код.
Ранее аналогичная технология успешно заработала при заселении семей в гостиницы, к платформе уже подключились более 3 тыс. отелей по всей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал появление «зеленой кнопки» на «Госуслугах». Max начал предупреждать пользователей об опасных ссылках. Отели в 70 регионах России начали заселять туристов через Max.