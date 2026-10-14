Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Max начал предупреждать пользователей об опасных ссылках
Отечественная платформа «Макс» внедрила функцию проверки подозрительных адресов в интернете и автоматическое включение безопасного режима при угрозе со стороны злоумышленников, сообщили в пресс-службе платформы.
Мессенджер «Макс» внедрил систему предупреждений о подозрительных ссылках и автоматическое включение безопасного режима для пользователей, с которыми пытались связаться мошенники, передает РАПСИ.
«Дополнительно для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник, автоматически включается безопасный режим на 24 часа. Звонить и добавлять в чаты смогут только контакты из адресной книги», – рассказали разработчики.
При переходе по ссылке автоматизированная система проверяет ее на наличие угроз в режиме реального времени. Если адрес признан опасным, человек увидит всплывающее уведомление. О включении защиты пользователь получит сообщение от специального бота. При необходимости режим можно отключить в разделе настроек безопасности. По истечении суток он деактивируется автоматически, если не были изменены параметры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал появление «зеленой кнопки» на «Госуслугах».
В начале месяца на портале запланировали ввести «красную кнопку» для защиты от мошенников.