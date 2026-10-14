Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.

Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.