Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
Российские военные поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.
Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.
В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.
Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.
В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.
А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.