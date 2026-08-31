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Путин присвоил звания гвардейских двум воинским частям
За проявленные в боях мужество и отвагу 101-я Хинганская бригада управления и 33-й инженерно-саперный полк удостоены почетных званий гвардейских, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».
«Присвоить 101 Хинганской бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 101 гвардейская Хинганская бригада управления», – говорится в тексте указа.
Аналогичного звания удостоен 33-й инженерно-саперный полк. В документах подчеркивается, что статус присвоен за массовый героизм, отвагу и мужество личного состава в боевых действиях. 101-я Хинганская бригада является тактическим соединением связи Сухопутных войск из Забайкалья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 430-му мотострелковому полку и 104-й бригаде управления.
В июне глава государства подписал указ о присвоении аналогичного статуса 35-му инженерно-саперному полку.
В конце прошлого года такие же почетные звания получили 44-й инженерно-саперный и 299-й парашютно-десантный полки.