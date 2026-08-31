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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 19:15 • Новости дня

    Путин присвоил звания гвардейских двум воинским частям

    Tекст: Ольга Иванова

    За проявленные в боях мужество и отвагу 101-я Хинганская бригада управления и 33-й инженерно-саперный полк удостоены почетных званий гвардейских, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    «Присвоить 101 Хинганской бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 101 гвардейская Хинганская бригада управления», – говорится в тексте указа.

    Аналогичного звания удостоен 33-й инженерно-саперный полк. В документах подчеркивается, что статус присвоен за массовый героизм, отвагу и мужество личного состава в боевых действиях. 101-я Хинганская бригада является тактическим соединением связи Сухопутных войск из Забайкалья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 430-му мотострелковому полку и 104-й бригаде управления.

    В июне глава государства подписал указ о присвоении аналогичного статуса 35-му инженерно-саперному полку.

    В конце прошлого года такие же почетные звания получили 44-й инженерно-саперный и 299-й парашютно-десантный полки.

    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

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    31 августа 2026, 09:55 • Новости дня
    Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
    Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями с днем рождения второму президенту Армении Роберту Кочаряну, отметив важность сохранения душевной бодрости и стойкости на фоне происходящих жизненных испытаний.

    Владимир Путин передал наилучшие пожелания Роберту Кочаряну, которому исполнилось 72 года. В послании подчеркивается значимость личного вклада именинника в укрепление союзнических отношений между двумя странами, сообщается в Мах Кремля.

    «Уважаемый Роберт Седракович! Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», – говорится в тексте официальной телеграммы.

    Президент России пожелал бывшему руководителю республики крепкого здоровья и выдержки.

    «В России не забывают о Вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами. Искренне желаю Вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь Вы и члены Вашей семьи», – отметил Путин.

    Роберт Кочарян занимал высший государственный пост в республике на протяжении десяти лет. Его президентские полномочия продлились с 1998 по 2008 год.

    Ранее суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна на два месяца.

    Прямо во время судебного заседания врачи увезли политика в больницу.

    Днем ранее ереванская инстанция заключила под стражу сына Кочаряна Седрака.

    Комментарии (11)
    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» запустил продажи модернизированной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 млн рублей.

    «АвтоВАЗ» начинает продажи обновленной Lada Niva Legend, передает ТАСС. «Классический внедорожник получил множество важных изменений – от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя», – сообщили в пресс-службе компании.

    Стоимость базовой версии «Классик» начинается от 1,2 млн рублей. Комплектация «Драйв» обойдется покупателям от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.

    Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом. Расход топлива снизился с 9,9 до девяти литров на 100 километров. Кроме того, в конструкции кузова впервые использованы оцинкованные детали, включая капот и крышу.

    В июле отечественный автогигант начал серийный выпуск модернизированного внедорожника.

    Ранее руководитель предприятия Максим Соколов анонсировал старт сборки автомобиля с новым двигателем.

    Премьеру обновленной модели производитель подготовил для Петербургского международного экономического форума.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    31 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

    Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

    Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.

    Комментарии (3)
    31 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Одесской областях, сообщило Минобороны.

    В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.

    Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.

    В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.

    Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.

    До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.

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    31 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Афины и Тель-Авив заключили масштабное соглашение о строительстве системы противоракетной обороны на сумму около 3 млрд евро.

    Министерство обороны Израиля сообщило о подписании крупнейшего соглашения на поставку вооружений в Афины, передает РИА «Новости». Сумма сделки составила около 3 млрд евро.

    «Министерства обороны Израиля и Греции подписали гигантскую сделку «Щит Ахиллеса» на сумму около 3 млрд евро (более 10 млрд шекелей), в рамках которой Израиль создаст в Греции многоуровневую систему противовоздушной обороны, основанную на израильской архитектуре и с использованием израильских систем «Праща Давида» и Spyder от компании Rafael и системы Barak MX, производимой компанией IAI Aerospace Industries», – говорится в заявлении.

    В рамках контракта греческая сторона получит израильские многоцелевые радары MMR и системы управления. Эта договоренность стала одной из крупнейших в истории военно-технического сотрудничества Израиля.

    Кроме того, Афины закупят системы Drone Dome для борьбы с беспилотниками стоимостью 26 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль увеличил объем экспорта военной продукции в европейские страны до рекордного уровня.

    В конце прошлого года израильская сторона завершила передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    Ранее Словакия закупила шесть израильских комплексов ПВО Barak MX стоимостью 554 млн евро.

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    30 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг

    Минтранс России анонсировал обсуждение легализации овербукинга до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство намерено узаконить практику перепродажи билетов на авиарейсы, обеспечив защиту прав пассажиров и прозрачность правил для отрасли.

    Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

    «В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», – сказал Никитин в ответ на вопрос о сроках легализации овербукинга.

    Ранее министр отмечал, что ведомство готовится узаконить эту практику, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

    По его словам, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России разрабатывает поправки для официального закрепления практики овербукинга.

    В апреле суд оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines на 45 тыс. рублей за превышение числа пассажиров над количеством свободных мест.

    В прошлом году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи лишних авиабилетов.

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    30 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Шуваев: Четверо из раненых в Белгороде находятся в тяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали 12 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Четыре человека, пострадавшие при ударе по Белгороду, находятся в тяжелом состоянии, написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Он уточнил, что всего ранения получили 12 человек, среди которых семь подростков.

    Жертвами атаки на коммерческий объект стали двое: мужчина и 16-летний юноша.

    «Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков… один из них находится в тяжелом состоянии», – отметил глава региона.

    Троих взрослых пациентов доставили в областную клиническую больницу, двое из них – в тяжелом состоянии.

    Еще двоих направили во вторую городскую больницу Белгорода, один из них также находится в тяжелом состоянии, добавил Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека.

    Неделей ранее в результате ударов украинских боевиков по региону пострадали 20 мирных жителей.

    В начале августа жертвами ночных обстрелов области стали три человека.

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    30 августа 2026, 19:47 • Новости дня
    Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Калуги

    Tекст: Денис Тельманов

    В международном аэропорту Калуги приостановлены все операции по приему и отправке пассажирских и грузовых рейсов, сообщила Росавиация.

    Работа аэропорта Калуги приостановлена из-за ограничений на полеты, передает РИА «Новости». Введенные меры касаются как отправки, так и приема всех воздушных судов.

    «Аэропорт Калуги («Грабцево»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – официально заявили в ведомстве.

    О причинах введения ограничений и сроках их снятия пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росавиация уже вводила временные ограничения на работу калужского аэропорта.

    Месяцем ранее воздушная гавань Грабцево возобновила штатную работу после снятия аналогичных запретов.

    В целях обеспечения безопасности российские силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

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    31 августа 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского государства Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и проведения серии важных двусторонних переговоров.

    Самолет Путина приземлился в аэропорту Манас, передает РИА «Новости».

    У трапа высокого гостя встретил председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.

    Заседание Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет 1 сентября в Бишкеке.

    На полях саммита Владимир Путин проведет девять двусторонних встреч. В период с 31 августа по 1 сентября запланированы переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Также состоятся встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал рабочий визит российского лидера в Киргизию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о множестве запланированных двусторонних переговоров.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил предстоящие встречи с председателем КНР и президентом Ирана.

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    30 августа 2026, 20:49 • Новости дня
    Российский дзюдоист Тасоев завоевал золото на турнире Большого шлема

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на престижном турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, победив в финале финского спортсмена.

    Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Инал Тасоев одержал победу на турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, передает РИА «Новости».

    В финальном поединке весовой категории свыше 100 кг он одолел финского спортсмена Марти Пуумалайнена.

    Российская сборная продемонстрировала отличные результаты, заняв первое место в медальном зачете соревнований. Национальная команда привезла домой две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

    Бронзовые медали турнира завоевали Егор Андони в весовой категории до 90 кг, победивший француза Максима-Гаэля Нгаяп Амбу, и Мария Иванова, которая в схватке за третье место оказалась сильнее соотечественницы Элис Старцевой.

    В ноябре прошлого года Исполком Международной федерации дзюдо принял решение о возвращении российским спортсменам права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Инал Тасоев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

    В мае текущего года Элис Старцева одержала победу на турнире Большого шлема в Казахстане. Ранее Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право участия в турнирах под национальным флагом.

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    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

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    31 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Aksam сообщил о вылете Эрдогана на переговоры с Путиным

    Эрдоган вылетел в Бишкек на саммит ШОС для переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где также во вторник ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила газета Aksam.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на полях мероприятия пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Эрдоган отправился из аэропорта Анкары в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите ШОС», – отмечает турецкая газета Aksam. В поездке главу государства сопровождает супруга Эмине Эрдоган.

    Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке запланирована на 1 сентября. Стороны намерены обсудить ситуацию на Украине и обстановку в Черном море. В рамках саммита турецкий лидер также проведет ряд других двусторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запланированных двусторонних встречах главы государства.

    Ранее турецкий лидер высоко оценил позицию Москвы по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

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    Американские авианосцы отправятся в прошлое

    ВМС США приказано пойти на радикальный шаг – отказаться от использования электромагнитных катапульт на авианосцах и вернуться, по сути, в прошлое, к паровым катапультам. Для Пентагона это означает и огромные затраты, и подрыв самих основ военно-морского строительства. Однако стратегически данное решение выглядит как подготовка США к большой войне с серьезным противником. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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