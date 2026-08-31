  • Новость часаМинобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
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    Африка учится усмирять мятежи без помощи российских военных
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    ЦБ объяснил ускоренный рост наличных денег в России
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море
    Посол БиГ: Младича Гаага после отказа от эвтаназии лишала лекарств
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня

    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

    31 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка

    Украинская певица Настя Каменских: Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве

    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Настя Каменских, получившая известность благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», публично осудила дискриминацию русского языка на Украине, заявив, что родилась и выросла «в русскоязычном Киеве».

    «Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей», – заявила Каменских в соцсетях.

    Она заявила, что любой человек имеет право говорить на том языке, на котором пожелает, передает РИА «Новости».

    «Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве...» – заявила певица.

    Она также заявила, что ущемление людей по языковому признаку считает равным дискриминации по цвету кожи. По ее мнению, личные качества определяются не языком, на котором разговаривает человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появилась петиция с требованием лишить экс-партнера Каменских по дуэту Потапа звания заслуженного артиста за отношение к русскому языку.

    В июне украинский лидер Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

    Анастасия Каменских в 2022 году вошла в число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию.

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    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

    Комментарии (12)
    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    31 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьского единого дня голосования, сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

    Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

    Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

    По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

    «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

    Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

    Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.

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    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

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    31 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине

    Стубб: Китай гарантировал недопущение ядерного удара по Украине

    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И лично пообещал ему не допустить ядерной эскалации со стороны Москвы в конфликте с Украиной.

    Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Китай пообещал не допустить применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на эксклюзивное интервью финского лидера сети Axel Springer Global Reporters Network.

    «У меня этим летом был министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. И он сказал: мы никогда не позволим этому случиться. И я думаю, что это довольно хорошее сдерживание», – заявил Стубб.

    Речь идет о встрече с главой китайской дипломатии Ван И, которая прошла в Хельсинки 5 июля и была посвящена спецоперации на Украине и европейской безопасности.

    По словам Стубба, Москва якобы заинтересована в том, чтобы европейцы постоянно обсуждали возможность ядерной эскалации или прямого удара по НАТО. Финский президент призвал сохранять спокойствие и готовиться к худшему сценарию, чтобы избежать его.

    Стубб также отметил, что попытки Москвы прощупать альянс больше похожи на «поддразнивание», чем на подготовку к войне, поскольку российские войска задействованы на Украине, а сдерживание НАТО делает прямое нападение крайне маловероятным.

    При этом он заявил, что Европе скоро потребуется возобновить прямой политический диалог с Москвой, хотя пока для этого «еще не время» – приоритетом остается поддержка Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО.

    Ранее финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией, несмотря на изменившийся характер этих отношений.

    Также он допустил возможность начала переговоров Европы с президентом России Владимиром Путиным, если политика США перестанет отвечать интересам европейцев.

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    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

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    31 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о провале попытки прорыва ВСУ в Донбассе

    Марочко: Провал в Донбассе вынудил ВСУ использовать ракеты Британии и Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Провал главнокомандующего украинскими войсками Михаила Драпатого в Донбассе вынудил ВСУ перейти на удары крылатыми ракетами из Британии и Франции, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко уточнил, что украинское командование пыталось прорвать российскую оборонительную линию силами батальонно-тактической группы в зоне ответственности группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    По его словам, замысел был раскрыт, и большая часть личного состава противника уничтожена.

    Марочко добавил, что поражение тщательно скрывается от украинцев и мировой общественности. Чтобы отвлечь внимание от проигрышей на фронте, боевики нарастили удары управляемыми авиабомбами и начали активнее применять крылатые ракеты, поставленные западными странами.

    На прошлой неделе Минобороны России сообщало об освобождении Анновки и Кучерова Яра, где были уничтожены более 2,5 тыс. военнослужащих.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по торговому центру в Донецке.

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о потере украинским главкомом Михаилом Драпатым почти 10 тыс. солдат за неделю.

    Ранее главнокомандующий ВСУ оскорбительно назвал жителей Донбасса «жаждущими халявы».

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    31 августа 2026, 10:26 • Новости дня
    Российская армия нанесла повторные удары по складам в Борисполе и Погребах

    Tекст: Вера Басилая

    Повторные атаки привели к масштабным пожарам на территории логистических объектов ВСУ в Погребах и Борисполе, сообщили военкоры.

    На Украине загорелись крупные складские помещения после серии новых прилетов, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Один из пожаров зафиксирован в районе населенного пункта Погребы недалеко от Троещины. Над местом происшествия поднимается густой столб черного дыма.

    По предварительным данным, возгорание произошло на складах компании АТБ. Первый удар по этому объекту нанесли накануне вечером, а утром атака повторилась.

    Кроме того, ночью российские войска вновь поразили логистический комплекс неприятеля рядом с международным аэропортом в Борисполе. Ранее этот объект уже подвергался атаке в ночь на 28 августа. Сейчас терминал фактически полностью добит.

    Российские войска поразили логистические центры торговых сетей под Киевом.

    В результате взрывов серьезные повреждения получили складские помещения в Борисполе.

    После ночной атаки беспилотников в пригороде украинской столицы возник огромный пожар.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» запустил продажи модернизированной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 млн рублей.

    «АвтоВАЗ» начинает продажи обновленной Lada Niva Legend, передает ТАСС. «Классический внедорожник получил множество важных изменений – от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя», – сообщили в пресс-службе компании.

    Стоимость базовой версии «Классик» начинается от 1,2 млн рублей. Комплектация «Драйв» обойдется покупателям от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.

    Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом. Расход топлива снизился с 9,9 до девяти литров на 100 километров. Кроме того, в конструкции кузова впервые использованы оцинкованные детали, включая капот и крышу.

    В июле отечественный автогигант начал серийный выпуск модернизированного внедорожника.

    Ранее руководитель предприятия Максим Соколов анонсировал старт сборки автомобиля с новым двигателем.

    Премьеру обновленной модели производитель подготовил для Петербургского международного экономического форума.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    31 августа 2026, 00:52 • Новости дня
    После взрыва в Киевской области Украины вспыхнул сильный пожар

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв в селе Погребы Броварского района Киевской области спровоцировал сильный пожар, пишут украинские СМИ.

    СМИ публикуют снимки, на которых видно густой дым над территорией, передает ТАСС.

    Серия взрывов также прозвучала в самом Киеве. В украинской столице объявлена воздушная тревога.

    Воздушная тревога распространяется также еще на 12 областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами, который произошел на складах под Киевом.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на днях сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.

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    31 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла»

    Tекст: Антон Антонов

    Командование ВСУ пытается вывести офицерский состав из «Волчанского котла» на Харьковском направлении.

    «Украинское командование пытается вывести из «Волчанского котла» офицерский состав. При попытке вывода КП батальона 159 омбр уничтожено три ББМ с командным составом бригады», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Харьковском направлении по всей линии фронта активно работали российская авиация и расчеты «Гераней», поддерживая продвижение штурмовых подразделений «Северян».

    Авиация ВКС России и ударные БПЛА атаковали живую силу и технику ВСУ в районах Харькова, Слатино, Дементиевки, Избицкого, Петропавловки, Новоалександровки, Резниково, Слизнево, Пролетарки, Хатнего, Токаревки, Василевки, Плоского и Долгенького.

    В Казачьей Лопани «Северяне» с тяжелыми боями продолжали продвижение, за сутки оно достигло 300 м. На Волчанском направлении были сорваны ротация ВСУ в районе Избицкого и попытка переброски украинского подкрепления в район Шевченково. На Великобурлукском направлении «Северяне» с боями продвинулись в районах Слизнево и Должанки.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» усиливали давление на позиции ВСУ. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Ястребщины, Лужков, Садков, Великой Рыбицы, Угроед и Толстодубово.

    В Сумском районе российскими силами зачищались лесопосадки вокруг освобожденных сел Садки и Великий Прикол. ВСУ укрепляли оборону у Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе продолжались ожесточенные бои в лесных массивах возле Толстодубово.

    В Черниговской области возле Семеновки российские авиация и дроны планомерно уничтожают подразделения украинских пограничников.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 245 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 95 в Харьковской областях). Также вскрыто и уничтожено», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    31 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Одесской областях, сообщило Минобороны.

    В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.

    Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.

    В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.

    Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.

    До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.

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    31 августа 2026, 01:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

    По состоянию на 1.02 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,34% относительно предыдущего закрытия и достигли 90,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 1.06 мск выросли на 2,64%, поднявшись до 85,64 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе. Также взрывы прогремели на территории Иордании.

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