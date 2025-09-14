Пискарев заявил о подготовке Запада к выборам в Госдуму в 2026 году

Tекст: Ольга Иванова

Западные страны начали активную подготовку к вмешательству в выборы в Госдуму, которые пройдут в 2026 году, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он отметил: «Запад уже активно готовится к выборам в Госдуму-2026. Цель наших противников – нанести России стратегическое поражение – не изменилась. А выборы, как они считают, это одна из удобных возможностей попытаться разрушить наше внутригосударственное единство».

Пискарев подчеркнул, что подобные попытки вмешательства были и во время прошедших выборов в рамках Единого дня голосования в 2025 году. По его словам, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и Центральной избирательной комиссии эти выборы прошли строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и российскими законами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах в единый день голосования в приграничных областях были приняты меры для безопасного участия граждан в голосовании.

Элла Памфилова заявила, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.

В работе магистральной сети «Ростелекома» произошел сбой в Единый день голосования из-за проблем с маршрутизатором на участке М10.