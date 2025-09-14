Москалькова: ЦИК обеспечил безопасное голосование жителям приграничных регионов

Tекст: Ольга Иванова

Центральная избирательная комиссия обеспечила жителям приграничных регионов России возможность безопасно проголосовать на выборах в единый день голосования, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА «Новости».

«Особенностью этих выборов является то, что большое количество населения, проживающего на приграничных территориях, должны были реализовать эти права в условиях безопасности, и ЦИК это обеспечил. Мы очень высоко это ценим», – подчеркнула Москалькова в информационном центре ЦИК.

По словам омбудсмена, для многих жителей приграничных районов создание безопасных условий голосования стало принципиальным вопросом. Москалькова отмечает, что благодаря мерам ЦИК избиратели смогли реализовать свои права в полной мере даже в сложной обстановке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Элла Памфилова заявила, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.

В работе магистральной сети «Ростелекома» произошел сбой в Единый день голосования из-за проблем с маршрутизатором на участке М10.