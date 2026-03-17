Колумбиец из США вербовал наемников для ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Колумбиец по имени Хесус, связанный с вербовкой граждан Колумбии для службы в рядах ВСУ, находится в настоящее время на территории США, передает ТАСС.

На опубликованной в мессенджере фотографии видно, что Хесус проголосовал на выборах в парламент Колумбии на территории посольства этой страны в США. Снимок сопровождается подписью: «Те наши [соотечественники], которые сейчас в Испании, Польше и других странах, уже показали свою приверженность демократии».

Документ, изображённый на фото, представляет собой так называемый электоральный сертификат, выдаваемый после голосования. Такой сертификат предоставляет избирателю определённые преимущества, включая дополнительный выходной день.

Ранее сообщалось, что колумбийцы часто выступают посредниками при вербовке соотечественников для участия в конфликте на Украине. Пленный наемник Хосе Луис Почеко Наварра рассказал, что он сам был завербован Хесусом.

По словам пленного, Хесус осуществляет поиск, ведет переговоры и организует отправку колумбийцев на Украину. Украинские власти, в свою очередь, передают через таких вербовщиков документы, позволяющие официально легализовать участие иностранцев в ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников, принимающих участие в боях на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к набору колумбийских наемников из-за больших потерь. Санчес также указал на случаи невыплаты компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.