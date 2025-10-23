Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Путин наградил военкора Зуева орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военного корреспондента Ивана Зуева, церемония вручения состоится отдельно.
Во время церемонии прощания с военкором ведущая объявила, что Иван Зуев указом президента орденом Мужества. церемония вручения будет отдельно, передает ТАСС.
На церемонию прощания были присланы венки от премьер-министра Михаила Мишустина, генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, министра обороны Андрея Белоусова, главы Тюмени Максима Афанасьева, губернатора Тюменской области Александра Моора, правительства региона и представителей СМИ.
Ранее венок от президента России Владимира Путина был доставлен в Тюмень на церемонию прощания с военным корреспондентом РИА «Новости» Иваном Зуевым.
Журналист Иван Зуев погиб 16 октября в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника.