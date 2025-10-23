Путин прислал венок на прощание с погибшим военкором Зуевым

Tекст: Вера Басилая

Венок от Владимира Путина был отправлен на церемонию прощания с погибшим журналистом Иваном Зуевым, передает РИА «Новости».

Иван Зуев был военным корреспондентом РИА «Новости» и работал в Донецке, где неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов, освещая события на линии фронта.

Зуев родился в 1986 году в Новосибирске, начал работать в журналистике с 2008 года, первую командировку на Донбасс получил в 2014 году. Он писал материалы о беженцах, работал с ополченцами у границы с Россией, а также неоднократно выезжал на места обстрелов Донецка, Горловки и Волновахи для фиксации преступлений киевского режима.

С 2022 года Зуев работал в агентстве Sputnik, а с апреля 2023 года стал военным корреспондентом РИА «Новости» в Донецке и координатором группы агентства в ДНР. В марте 2024 года ему была объявлена благодарность президента за профессионализм и вклад в работу.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что Зуев погиб смертью храбрых, и назвал его мужественным и талантливым журналистом.

Коллектив РИА «Новости» и медиагруппы «Россия сегодня» выразил соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана Зуева.

Напомним, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Ян Брату выразил сожаление по поводу гибели журналиста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона требует немедленного осуждения атаки со стороны международных институтов.