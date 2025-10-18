Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье погибшего журналиста Зуева

Представитель ОБСЕ Брату выразил соболезнования семье погибшего журналиста Зуева

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что сообщения о гибели Зуева и ранении его коллеги Юрия Войткевича вновь напоминают о тяжелых человеческих потерях на фоне конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении, размещенном в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), Брату подчеркнул: «Международное гуманитарное право четко устанавливает, что журналисты, работающие в зоне боевых действий, должны считаться гражданскими лицами и как таковые должны быть под защитой». Он выразил соболезнования семье Ивана Зуева.

Брату уточнил, что пока нет полной ясности, были ли журналисты целью атаки, а также оставался открытым вопрос о том, одеты ли они были в жилеты с обозначением прессы и какова была специфика удара беспилотника.

Несмотря на неясные обстоятельства трагедии, представитель ОБСЕ подчеркнул, что сожалеет о том, что еще один журналист погиб, исполняя профессиональный долг. Кроме того, Брату пожелал Юрию Войткевичу скорейшего выздоровления.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона требует от профильных международных институтов незамедлительно осудить атаку ВСУ, в ходе которой погиб военный корреспондент Иван Зуев.

В пятницу дипломат Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД об отправке в ОБСЕ данных по убийству Зуева. По его словам, удар ВСУ по журналистам нарушает все общепринятые гуманитарные нормы.

Напомним, 39-летний военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области.