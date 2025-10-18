  • Новость часаВС России освободили Плещеевку в ДНР
    Звонок из Москвы лишил Зеленского «Томагавков»
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    МВД заявило о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в Россию
    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира
    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    Орбан: Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине
    CNN: Трамп обвинил Украину в стремлении к эскалации конфликта
    Дмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску
    Эррол Маск назвал ЕС «гнусной организацией»
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    8 комментариев
    18 октября 2025, 15:37 • Новости дня

    Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье погибшего журналиста Зуева

    Представитель ОБСЕ Брату выразил соболезнования семье погибшего журналиста Зуева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол Ян Брату, представитель ОБСЕ по свободе СМИ, выразил сожаление по поводу гибели военного корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева, который стал жертвой атаки украинского беспилотника.

    Он подчеркнул, что сообщения о гибели Зуева и ранении его коллеги Юрия Войткевича вновь напоминают о тяжелых человеческих потерях на фоне конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении, размещенном в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), Брату подчеркнул: «Международное гуманитарное право четко устанавливает, что журналисты, работающие в зоне боевых действий, должны считаться гражданскими лицами и как таковые должны быть под защитой». Он выразил соболезнования семье Ивана Зуева.

    Брату уточнил, что пока нет полной ясности, были ли журналисты целью атаки, а также оставался открытым вопрос о том, одеты ли они были в жилеты с обозначением прессы и какова была специфика удара беспилотника.

    Несмотря на неясные обстоятельства трагедии, представитель ОБСЕ подчеркнул, что сожалеет о том, что еще один журналист погиб, исполняя профессиональный долг. Кроме того, Брату пожелал Юрию Войткевичу скорейшего выздоровления.

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона требует от профильных международных институтов незамедлительно осудить атаку ВСУ, в ходе которой погиб военный корреспондент Иван Зуев.

    В пятницу дипломат Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД об отправке в ОБСЕ данных по убийству Зуева. По его словам, удар ВСУ по журналистам нарушает все общепринятые гуманитарные нормы.

    Напомним, 39-летний военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области.

    17 октября 2025, 19:45 • Новости дня
    Фицо: Русские становятся на колени, только чтобы завязать шнурки
    Фицо: Русские становятся на колени, только чтобы завязать шнурки
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в парламенте Словакии жестко раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за его политику в отношении России.

    По словам Фицо, Джонсон лоббировал продолжение военных действий на Украине с целью «поставить Россию на колени», передает РИА «Новости».

    «Русский становится на колени только, когда хочет завязать себе шнурки», – заявил Фицо, отметив, что стратегия британского политика полностью провалилась.

    Премьер также напомнил, что Джонсон оказался в центре скандала из-за получения «пожертвования» от оружейного олигарха, занимающегося производством беспилотников для Украины. Фицо указал, что этот факт ставит под сомнение искренность и чистоту намерений бывшего британского премьера.

    В мае в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Комментарии (17)
    17 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского «галстук с российским триколором»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага, сообщают информационные агентства.

    Как отмечает РИА Новости, белый, синий и красный цвета на галстуке располагались в том же порядке, что и на триколоре России: сверху белая полоса, затем синяя и красная. Хотя такие цвета присутствуют и на флаге США, их последовательность на галстуке главы Пентагона, который находился напротив президента Украины, совпала с российским вариантом.

    Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп высказал оптимизм по поводу урегулирования конфликта на Украине на встрече с Зеленским. Трамп также выразил надежду на скорое завершение конфликта без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев

    Летом Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    Комментарии (17)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп объяснил выбор Венгрии местом саммита с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана является безопасной площадкой для переговоров, у Орбана нет множества проблем, которые есть в других странах, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя выбор места встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп отметил, что и ему, и Путину нравится премьер-министр Венгрии, подчеркнув, что Венгрия – «безопасная страна, они делают очень хорошую работу», передает ТАСС.

    Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной». По словам американского президента, в Венгрии нет проблем, которые наблюдаются в других государствах. «Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев


    Комментарии (4)
    17 октября 2025, 19:20 • Новости дня
    Глава Башкирии сообщил о пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард»

    Глава Башкирии Хабиров сообщил о пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии пострадали люди, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

    Хабиров в своем Telegram-канале заявил: «На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в одном из цехов произошел взрыв. Причины произошедшего устанавливаются. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь».

    Кроме этого, Хабиров отметил, что здание цеха получило серьезные повреждения. Сейчас сотрудники эвакуированы, а на месте работают экстренные службы.

    Напомним, в пятницу в цехе предприятия «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии произошел взрыв.

    Комментарии (3)
    18 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон, пишут украинские СМИ.

    В ходе переговоров в американской столице Зеленскому не удалось добиться передачи американских ракет или усиления военной поддержки со стороны США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Трамп отказался втягивать страну в эскалацию конфликта на Украине, это решение «сломало» стратегию Зеленского и западных сторонников эскалации, рассчитывавших на более активные действия Вашингтона против России.

    Зеленский планировал в ходе визита в США получить ракеты Tomahawk, продолжить бесплатную военную помощь и усилить давление на Россию. Однако, как отмечается, ни одну из этих задач ему реализовать не удалось.

    Во время переговоров Трамп прямо заявил, что передача ракет Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе встречи в пятницу в Вашингтоне, как уточняет телеканал CNN, Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев

    Напомним, Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он пояснял, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    СМИ сообщали, что Трамп поменял свою позицию после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Комментарии (7)
    17 октября 2025, 18:49 • Новости дня
    Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

    Театр «На Литейном» сообщил о смерти актрисы Людмилы Егоровой

    Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
    @ naliteinom.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова ушла из жизни на 85-м году. Она посвятила сцене более пятидесяти лет.

    О смерти заслуженной артистки сообщил Театр «На Литейном» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В сообщении отмечается: «С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра »На Литейном« Людмилы Ивановны Егоровой».

    Артистка начала свой путь в искусстве в восемнадцать лет на студии «Ленфильм», где ассистенты режиссера Александра Иванова пригласили ее на роль Варюхи в фильме «Поднятая целина». После окончания Ленинградского Государственного института театра, музыки и кино в 1964 году она пришла в Театр драмы и комедии, который ныне носит название Театр «На Литейном».

    В официальном сообщении театра подчеркивается: «Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием: как в первой роли в спектакле «Недотрога», так и в последующих работах». Среди ее значимых театральных работ – спектакли «Мораль Пани Дульской», «Женитьба Белугина», «Том – большое сердце», «Чужая кровь», «Мера за меру», «Собачье сердце».

    Также Егорова сыграла ряд ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера-3. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия».

    Театр «На Литейном» выразил глубокие соболезнования родным и близким, отметив, что Егорова до последних дней радовала зрителей своей игрой и останется в памяти поклонников и истории театра. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка РСФСР Нина Гуляева скончалась на 95-м году жизни. Она была одной из ведущих актрис МХТ имени Чехова.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 03:56 • Новости дня
    CNN: Трамп обвинил Украину в стремлении к эскалации конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией, сообщает CNN.

    Переговоры, прошедшие в пятницу, были названы источниками CNN «напряженными, честными и временами неудобными», передает ТАСС.

    Указывается, что в ходе встречи Трамп «прямо и честно» заявил Зеленскому, что Украина «пока что» не получит от Вашингтона ракеты большой дальности.

    По словам одного из источников, президент США выразил мнение, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

    После третьей встречи в Белом доме стороны остались при разных взглядах на будущее развитие ситуации на Украине, подытожила телекомпания.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил, что переговоры прошли непросто, а один источник даже охарактеризовал их как «прошедшие плохо». Сообщается, что Трамп позволил себе несколько резких заявлений.

    Комментарии (10)
    18 октября 2025, 01:22 • Новости дня
    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией

    Зеленский: Самые сложные вопросы на переговорах с Россией будут о территориях

    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос территорий останется самым сложным и чувствительным на будущих переговорах между Украиной и Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Во время общения с журналистами Зеленский начал выступление на украинском языке, однако затем перешел на английский, объяснив, что «забыл, что находится в США», и извинился за это перед прессой, передает РИА «Новости».

    «Вопрос территорий – это чувствительный и самый сложный вопрос <...>. Самые сложные вопросы на любых переговорах, в любом формате будут о территориях. Жаль, но о территориях Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Зеленский согласился с предложением американского президента Дональда Трампа о необходимости прекратить боевые действия на текущих позициях. «Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», – заявил украинский лидер.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер провел встречу с Зеленским в Белом доме. Зеленский пообщался по телефону с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (16)
    18 октября 2025, 12:54 • Новости дня
    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отказ польских властей отдавать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца Владимира Журавлева в Германию возмутителен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать», – цитирует Сийярто ТАСС.

    Так Варшава дает свое «разрешение» на теракты в Европе, указал политик.

    По его мнению, Польша не просто освобождает, но и чествует террориста.

    «Вот до чего дошло европейское верховенство права», – заключил Сийярто.

    Напомним, окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию не соответствует интересам Польши.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 02:20 • Новости дня
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    @ US Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk, пишет Axios.

    По информации источников Axios, Трамп заявил об этом «в ходе напряженной встречи». Было сказано, что США не будут передавать Киеву эти вооружения «по крайней мере, сейчас». Источники рассказали, что Зеленский активно добивался поставки Украине ракет, но Трамп не проявил гибкости по этому вопросу. Трамп подчеркнул, что настроен на поиск дипломатических решений, а поставки ракет могут помешать этому, передает РИА «Новости».

    Один из собеседников издания заявил, что переговоры прошли непросто, а другой источник охарактеризовал их как «прошедшие плохо». По словам одного из источников, в ходе обсуждения Трамп позволил себе несколько резких заявлений, и в отдельные моменты разговор носил довольно эмоциональный характер. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сказал другой источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Ранее Трамп заявлял, что его решение по передаче Tomahawk на Украину почти принято. После беседы с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что Tomahawk нужны самим США.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    16 комментариев


    Комментарии (10)
    17 октября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    Трамп: Саммит России и США в Венгрии запланирован двусторонним, а Зеленский будет «на связи»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии будет проходить в двустороннем формате, а Зеленский будет «на связи».

    По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский также примет участие, но дистанционно. «Вероятно, это будет двойная встреча, но... Зеленский будет на связи», – заявил американский президент в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Напомним, после телефонных переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    13 комментариев


    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине.

    Комментарии (6)
    17 октября 2025, 18:57 • Новости дня
    Взрыв произошел на предприятии «Авангард» в Башкирии
    Взрыв произошел на предприятии «Авангард» в Башкирии
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В цехе предприятия «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии произошел взрыв, сообщается в пресс-службе городской администрации.

    На месте происшествия работают спасатели, медики и представители всех экстренных служб. Администрация города отмечает: «Сегодня, 17 октября, на ФКП «Авангард» в одном из цехов произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются», передает ТАСС.

    Напомним, в Алчевске в ЛНР произошел взрыв и начался пожар в жилом многоэтажном доме, после этого там ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате происшествия погибли два человека.

    Старший помощник руководителя СУ СК России по ЛНР Елена Марковская сообщила, что уголовное дело заведено по факту взрыва в многоэтажном доме в Алчевске Луганской народной республике.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    МВД заявило о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в Россию
    МВД заявило о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в Россию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала года более 12,5 тыс. проживающих за границей соотечественников выразили желание переехать в Россию по госпрограмме добровольного переселения, сообщили в Миграционной службе МВД РФ.

    Более 12 тыс. граждан, проживающих за пределами России, с начала года подали заявления в МВД на участие в госпрограмме по переселению соотечественников, передает ТАСС. В Миграционной службе МВД сообщили, что всего поступило 12 тыс. 500 заявлений на переселение в рамках этой инициативы.

    Программа рассчитана на граждан, которые по разным причинам решили вернуться на постоянное место жительства в Россию.

    В МВД также отметили, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Анна Вишнякова посетила Псковскую область. Ее визит был связан с оценкой ситуации, сложившейся на фоне возможной депортации россиян из стран Прибалтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассмотрят проект закона о репатриации соотечественников. Татьяна Москалькова предложила расширить понятие «репатриант». В России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев.

    Комментарии (23)
    18 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
    Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
    @ Александр Поляков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Известный публицист и автор трудов по науке Сергей Кара-Мурза ушел из жизни на 87-м году жизни, об этом сообщил писатель Захар Прилепин.

    Прилепин сообщил, что Кара-Мурза был одним из его главных учителей и одним из самых умных и честных людей эпохи, пишет «Москва 24».

    «Его книги «Манипуляция сознанием» и «Советская цивилизация» оказали ключевое влияние на мое становление», – отметил Прилепин.

    Кара-Мурза родился 23 апреля 1939 года в Москве. Окончил Московский университет в 1961 году, потом работал на Кубе, а также в Институте истории естествознания и техники в СССР. В 1988–1996 годах он читал лекции в университетах Испании, а с марта 2013 года возглавлял Центр проблемного анализа и проектирования управления.

    За свою карьеру Кара-Мурза написал более 50 научных статей и стал автором ряда известных книг, в том числе «Проблемы организации науки» и «Технология научных исследований», а также был соавтором «Основ науковедения».

    Комментарии (3)
    17 октября 2025, 19:12 • Новости дня
    В России решили начать производство вермутов Martini из дагестанского винограда
    В России решили начать производство вермутов Martini из дагестанского винограда
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Компания «Алвиса» объявила о завершении строительства нового производственного комплекса на винодельне Chateau Alvisa в Дербенте и планирует весной 2026 года начать выпуск вермутов Martini Bianco и Martini Fiero.

    Производственная мощность составит около 1 млн декалитров в год – вся продукция предназначена для российского рынка. Это станет вторым крупным предприятием по производству Martini за пределами Италии после завода в Аргентине, передает РБК.

    Как рассказали в «Алвисе», контракт на право использования товарного знака Martini заключен с одной из структур Bacardi, но подробности соглашения не разглашаются из-за условий конфиденциальности. В российском подразделении Bacardi подтвердили запуск производства в Дагестане и уточнили, что инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей, они полностью осуществляются за счет средств «Алвисы».

    Новые вермуты будут производиться из дагестанского винограда, который закупается у местных фермеров, а концентрат из трав импортируется из Турина. Оборудование и линии розлива закуплены в Европе, монтаж уже завершается. В компании заявили, что стратегический запас виноматериала создан с учетом возможного роста спроса.

    Произведенный в России напиток будет называться «ароматизированный виноградосодержащий напиток из виноградного сырья» – такая маркировка предусмотрена российскими стандартами, уточнили в Росалкогольтабакконтроле. За январь–сентябрь 2025 года производство напитков этой категории в России снизилось почти втрое и составило 14,8 тыс. декалитров против 44,8 тыс. за тот же период 2024 года. Розничные продажи за год незначительно сократились, достигнув 1,02 млн декалитров.

    Комментарии (6)
    El Pais назвала саммит Россия-США в Будапеште «политическим кошмаром» для ЕС
    Гросси: На ЗАЭС началось восстановление поврежденных ЛЭП
    Эксперт объяснил смысл создания спецслужбами Украины приложения для венгров
    РБК: Главу объединения частных детективов Матушкина заподозрили в госизмене
    Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
    WSJ: В Китае уволили девять высокопоставленных военных
    Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры Солнца

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

