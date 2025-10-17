Мирошник рассказал об отправке в ОБСЕ данных по убийству Зуева

Посол МИД Мирошник: Удар ВСУ по журналистам нарушает все общепринятые гуманитарные нормы

Tекст: Олег Исайченко

«Российский журналист Иван Зуев, погибший от удара украинского беспилотника, стал очередной жертвой целенаправленной охоты Киева на сотрудников российских СМИ. Зеленский сам является выходцем из медиасферы, поэтому он понимает силу слова. Понимает и боится», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

«Удар ВСУ по журналистам нарушает все международные общепринятые гуманитарные нормы. Зуев был не военным, а гражданским лицом, выполнявшим редакционное задание и социально значимую миссию – раскрытие правды о ситуации на территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения. Именно эту правду пытаются всеми силами скрыть украинские власти», – отметил собеседник.

«Сейчас мы с профильными органами собираем всю информацию об обстоятельствах гибели Зуева, а затем отправим структурированные и обработанные документы, отражающие полную картину произошедшего, в представительство ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в управление верховного комиссара ООН по правам человека и другие структуры. Они должны вынести справедливое определение. Впрочем, мы допускаем, что они снова попытаются отмолчаться», – посетовал он.

Ранее стало известно, что 39-летний военкор РИА «Новости» Иван Зуев в четверг погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области. Также при атаке тяжелые ранения получил корреспондент Юрий Войткевич. Он находится в стабильном состоянии после операции.

Зуев с 2014 года регулярно выезжал с рабочими командировками в Донбасс. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами. После начала СВО Зуев работал на позициях на Авдеевском и Угледарском направлениях во время наступления российских сил. Неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов под Авдеевкой и Угледаром. Выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления ВСУ. В марте ему была объявлена благодарность президента России.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что Зуев пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания. По его словам, это уже третий военкор агентства, кто погиб от рук ВСУ. «В 2014 году в Донбассе погиб наш фотокорреспондент Андрей Стенин, а в 2023-м – в Запорожской области друг и земляк Ивана Ростислав Журавлев», – напомнил топ-менеджер.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал произошедшее примером того, «какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма». «При абсолютном попустительстве со стороны так называемых цивилизованных Банковая убивает корреспондентов», – сказала она.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности отмечал, что украинские власти открыто заявляют о планах продолжать массированные обстрелы гражданских объектов и населения России с целью убийств российских политиков, военачальников, журналистов и общественных деятелей.