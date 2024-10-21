Ветеран ВВС из подмосковного Серпухова в 72 года решил стать добровольцем на СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Regions.ru, на встрече со студентами Вячеслав Владимирович поделился своим опытом и трагическими моментами жизни, включая потерю сына в зоне СВО. Полковник военно-воздушных сил, ветеран боевых действий и спецоперации, он рассказал о трудовых буднях на службе и привел цитаты из произведений Пушкина и Лермонтова.

После службы в Вооруженных Силах Шевяков работал в центральном аппарате Госатомнадзора России, где участвовал в инспекциях ядерных объектов. Организацию мероприятия поддержал государственный фонд «Защитники Отечества».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что граждане России начали активно заключать контракты с Минобороны для участия в специальной военной операции (СВО), и это количество продолжает расти.