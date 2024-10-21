Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Ветеран ВВС из подмосковного Серпухова в 72 года решил стать добровольцем на СВО
Житель подмосковного Серпухова, Вячеслав Шевяков, в 72 года решил стать добровольцем и отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал на уроке мужества в серпуховском Губернском колледже в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание».
Как пишет Regions.ru, на встрече со студентами Вячеслав Владимирович поделился своим опытом и трагическими моментами жизни, включая потерю сына в зоне СВО. Полковник военно-воздушных сил, ветеран боевых действий и спецоперации, он рассказал о трудовых буднях на службе и привел цитаты из произведений Пушкина и Лермонтова.
После службы в Вооруженных Силах Шевяков работал в центральном аппарате Госатомнадзора России, где участвовал в инспекциях ядерных объектов. Организацию мероприятия поддержал государственный фонд «Защитники Отечества».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что граждане России начали активно заключать контракты с Минобороны для участия в специальной военной операции (СВО), и это количество продолжает расти.