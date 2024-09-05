Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Кремль: В России не обсуждается вопрос о новой мобилизации
Вопрос об объявлении в России новой мобилизации не обсуждается, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос мобилизации в данный момент не обсуждается, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что российская сторона всегда готова к переговорам, при этом спецоперация будет продолжаться до достижения целей.
«СВО – крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге», – напомнил он.
По словам Пескова, для Москвы предпочтительнее, чтобы конфликт разрешился мирным способом, однако в данный момент ни Вашингтон, ни европейские государства не проявляют желания к участию в политико-дипломатических переговорах.
Кроме того, представитель Кремля рассказал, что в данный момент растет число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.