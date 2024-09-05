Кремль: В России не обсуждается вопрос о новой мобилизации

Tекст: Александра Юдина

По его словам, вопрос мобилизации в данный момент не обсуждается, передает ТАСС.



Представитель Кремля отметил, что российская сторона всегда готова к переговорам, при этом спецоперация будет продолжаться до достижения целей.

«СВО – крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге», – напомнил он.

По словам Пескова, для Москвы предпочтительнее, чтобы конфликт разрешился мирным способом, однако в данный момент ни Вашингтон, ни европейские государства не проявляют желания к участию в политико-дипломатических переговорах.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что в данный момент растет число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.