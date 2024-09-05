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    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    7 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    7 комментариев
    5 сентября 2024, 09:39 • Новости дня

    Кремль: В России не обсуждается вопрос о новой мобилизации

    Tекст: Александра Юдина

    Вопрос об объявлении в России новой мобилизации не обсуждается, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, вопрос мобилизации в данный момент не обсуждается, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что российская сторона всегда готова к переговорам, при этом спецоперация будет продолжаться до достижения целей.

    «СВО – крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге», – напомнил он.

    По словам Пескова, для Москвы предпочтительнее, чтобы конфликт разрешился мирным способом, однако в данный момент ни Вашингтон, ни европейские государства не проявляют желания к участию в политико-дипломатических переговорах.

    Кроме того, представитель Кремля рассказал, что в данный момент растет число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.

    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 18:31 • Новости дня
    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ

    Минобороны: При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС нашли боеприпасы ВСУ

    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российские саперы нашли иностранные взрывоопасные предметы, принадлежащие украинской армии, сообщило Минобороны России.

    При осмотре дороги в районе перехода инспекторов МАГАТЭ саперы нашли боеприпасы иностранного производства, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В составе миссии агентства прибыли четыре инспектора, они будут наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень хрупкой.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»

    Представитель МИД Захарова: Мы предупредили страны НАТО о болезненном ответе в случае новых терактов Киева

    Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Запад вовлечен в конфликт на Украине и продолжает это демонстрировать. Москва предупреждает страны НАТО о крайне болезненном ответе в случае террористических шагов Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях ВЭФ.

    «Коллективный Запад буквально является главным заказчиком, подстрекателем военной агрессии киевского режима. И все более откровенно, нагло демонстрирует прямое участие в качестве заинтересованной стороны. Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. И ответы будут крайне болезненными», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что страна имеет возможность предъявить обвинения западным производителям вооружений, поставляемых ВСУ, в связи с участием в планировании и согласовании ударов по мирным целям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Соединенные Штаты дали Украины карт-бланш на проведение агрессии на территории России.

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    4 сентября 2024, 12:37 • Новости дня
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    @ Russian Defense Ministry/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы нанесли удар по территории международного аэропорта им. Данилы Галицкого во Львове, в результате уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины, повреждения получил один Су-24М, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

    «Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.

    Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.

    «Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.

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    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    4 сентября 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные во вторник ударили по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, там иностранные инструкторы обучали украинских специалистов связи и РЭБ из всех соединений, сообщило Минобороны.

    В этом же 179-м объединенном учебно-тренировочном центре ВСУ готовились операторы дронов, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    В среду утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе «Кинжалами» и ударными дронами, по предприятиям украинского ВПК во Львове.

    На этих предприятиях производятся и ремонтируются электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

    Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Источник во вторник сообщал, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    4 сентября 2024, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» поразили формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Шахтерского, Доброволья (ДНР) и Приютного (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили контратаку украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады. В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 150 человек.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Дзержинска, Украинска, Димитрова и Селидово в ДНР.

    Она также отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 480 человек, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны у Берислава, Токаревки, Веровки (Херсонская область) и Тамарино (Николаевская область).

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 80 человек, также уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

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    4 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск

    Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками

    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.

    Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

    Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.

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    4 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Ракетным ударом возле Сум уничтожено 20 единиц техники и до 80 боевиков ВСУ
    Ракетным ударом возле Сум уничтожено 20 единиц техники и до 80 боевиков ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Константин Сергеев

    Военнослужащие России ракетным ударом по скоплению силы и техники ВСУ у Новых Басов возле Сум уничтожили 20 машин и до 80 боевиков.

    «Минобороны опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в районе населенного пункта Новые Басы (7 км юго–восточнее Сум)», – сообщил Telegram–канал Минобороны.

    По результатам удара выведены из строя девять джипов, четыре бронемашины и семь грузовиков, ликвидированы около 80 боевиков.

    В среду ранее сообщалось, что ракетный удар российских войск уничтожил пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и HIMARS, а также до 20 боевиков ВСУ в Сумской области

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    4 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    «Ростех» модернизировал танк Т-80БВ для поставок в зону СВО

    Госкорпорация «Ростех» провела модернизацию танка Т-80БВ с целью повышения огневой мощи и защищенности

    «Ростех» модернизировал танк Т-80БВ для поставок в зону СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Применяющий в спецоперации танк Т-80БВ прошел модернизацию с целью повышения огневой мощи и защищенности до модели Т-80БВМ. Данная техника применяется в ходе СВО, в том числе, как самоходная артиллерийская установка.

    Танки Т-80БВМ производит Омсктрансмаш, входящий в наш концерн «Уралвагонзавод». Это модернизированная версия Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель. Установлены новые многоканальный прицельный комплекс наводчика и командира, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты.

    Точность и дальнобойность пушки и новый прицельный комплекс машины позволяют использовать ее в качестве артиллерийского орудия. Такое применение продиктовано необходимостью работать с закрытых огневых позиций вдали от линии соприкосновения.

    «В силу особенностей театра военных действий в ходе СВО, танки регулярно применяются как самоходные артиллерийские установки – для стрельбы с закрытых позиций. Причем, подчеркивают в госкорпорации, накоплен большой опыт такого применения: машины эффективно накрывают осколочно-фугасными снарядами пехоту противника и ее позиции», – сообщил Telegram-канал «Ростеха».

    Т-80БВМ – последняя модификация основного боевого танка Т-80, выпускаемого с 1976 года. Его поставки в армию начались в 2019 году. Оснащается газотурбинным двигателем, в отличие от многих других отечественных боевых машин, на которые ставятся дизельные силовые установки. Газотурбинный двигатель на Т-80БВМ доработан, имеет мощность 1 250 л. с. и разгоняет машину до 70 км/ч.

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    5 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков

    Пленный ВСУ: Напавших на Курскую область разведчиков ВСУ готовили в здании школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учебный центр разведки ВСУ, где готовили напавших на Курскую область украинских разведчиков, находился в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области, рассказал водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода.

    По его словам, он пробыл около двух месяцев в 199-м центре разведки, расположенном в школе селы Корчак Житомирской области. Украинские боевики ездили на полигон и занимались в классах, передает РИА «Новости».

    Шкода добавил, что разведчики отрабатывали ориентирование на местности и форсирование рек в боевой амуниции, стрельбу, а также прыжки с парашютом с вертолета.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    5 сентября 2024, 07:34 • Новости дня
    Британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Ракетный удар ВС России по учебному центру в Полтаве нанес серьезный урон ВСУ, ликвидировав ценные кадры – специалистов по управлению БПЛА и авиационными комплексами радиообнаружения и наведения АВАКС, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    По его словам, среди погибших в результате обстрела Полтавы могли быть военные, прошедшие подготовку под руководством шведских инструкторов для управления сложными системами вооружения, такими как АВАКС, передает РИА «Новости».

    Меркурис подчеркнул, что подобные потери являются серьезным ударом для украинских вооруженных сил.

    «Скорее всего, были ликвидированы операторы дронов и специалисты, обученные шведами для работы с радарами… огромный урон для ВСУ», – отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, как российские военные вынудили ВСУ соблюдать правило «больше трех не собираться».

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    4 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Стала известна позиция России на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

    Москва поднимет вопрос об угрозах для Запорожской и Курской АЭС на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев создает прямую и явную угрозу для двух российских АЭС: Запорожской и Курской. Об этом заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

    «С точки зрения МАГАТЭ центральный вопрос не в том, в какой форме существует угроза мирному ядерному объекту, в данном случае АЭС, а в том, что она существует в принципе», – сказал Устинов, передает РИА «Новости»

    Он добавил, что дело не ограничивается намерениями Украины, а переходит в русло практических действий. «Прямая и явная угроза создается Киевом для двух российских АЭС – Запорожской и Курской», – подчеркнул Устинов.

    По его словам, Москва поднимет этот вопрос на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая стартует 9 сентября.

    Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС остается крайне сложной.

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    5 сентября 2024, 04:29 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства

    Захарова в ответ на заявления Бориса Джонсона обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания ради собственной выгоды «опускает» ЕС и стравливает постсоветское пространство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала высказывания экс-главы правительства Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, рассуждая «о британцах и англичанах», следует помнить, что «это все для них не просто идеология». В Лондоне руководствуются «прагматикой» и «чистым расчетом», полагает Захарова.

    «Они опускают во всех смыслах Европейский Союз, стравливают постсоветское пространство только ради одного – для собственной выгоды», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Захарова заявила, что таким образом Великобритания пытается удержать «себя на плаву любым способом».

    В среду сообщалось о том, как пранкеры Вован и Лексус выложили беседу с Джонсоном, во время которого выступали от имени экономиста-глобалиста Жака Аттали. Во время беседы экс-премьер Британии заявил, что Украине нужна массовая мобилизация и предложил помощь в «снесении» Керченского моста. Для этого понадобятся ракета ATACMS, которые надо обязательно поставить Украине, заявил Джонсон.

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    Главное
    Путин сравнил модернизацию БАМ с ее стройкой во времена СССР
    Британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ
    Захарова обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства
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