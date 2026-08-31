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Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива
Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.
Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.
Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.
Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.
На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.
Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.
В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.