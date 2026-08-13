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МИД Ирана заявил о фатальных просчетах разведки США
Глава МИД Ирана назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло из-за слабости американских спецслужб и нарушения Вашингтоном июньских договоренностей о прекращении огня, заявил глава МИД Ирана Аббас Араки.
Соединенные Штаты допустили серьезные просчеты в конфликте с Тегераном из-за неудовлетворительной работы своих спецслужб, передает РИА «Новости».
По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, наибольший провал Вашингтона произошел в Ормузском проливе.
«США уже длительное время из-за слабости разведслужб совершают повторяющиеся ошибки. Яркий тому пример - война с Ираном. Теперь же в ситуации вокруг Ормузского пролива они допустили еще больший просчет», - написал дипломат в соцсети.
Эскалация конфликта началась после отказа американского президента от соглашения о перемирии, заключенного 18 июня. Вашингтон нанес серию ударов по иранской территории, назвав это ответом на угрозы гражданскому судоходству. В ответ военные исламской республики атаковали базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Иранская сторона обвинила противника в прямом нарушении меморандума о прекращении боевых действий. В настоящее время государства пытаются согласовать параметры новой мирной сделки при участии региональных посредников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании соглашения о прекращении войны с Ираном.
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.