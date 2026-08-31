Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.0 комментариев
Российские военные ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Запорожской области
Бойцы группировки «Восток» уничтожили украинскую ДРГ в Запорожской области
Российские военнослужащие ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в ходе ночного боестолкновения на запорожском направлении, заявил стрелок с позывным Алдан.
Бойцы российской группировки войск «Восток» уничтожили троих и ранили одного украинского разведчика в ходе ночного боестолкновения в Запорожской области, передает РИА «Новости».
Командиру группы противника удалось скрыться, рассказал стрелок с позывным Алдан.
По словам военнослужащего, российские бойцы обнаружили диверсантов, которые подошли к их позициям через открытое поле спустя несколько суток после закрепления на рубеже.
«Темно было, смотрим – пять человек в маскхалатах во весь рост идут. Обходят нас. Мы сначала думали, может, свои. Потом они нас увидели и начали стрелять. Мы ответили», – поделился подробностями боя Алдан.
Боец добавил, что раненого украинского военного эвакуировали. В ходе разговора пленный признался, что они служат в разведке, а на вопрос о цели нахождения ответил, что командование заявило им об отсутствии российских сил на данном участке.
Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили свыше 325 украинских военнослужащих на запорожском направлении.
В середине августа российский боец с позывным Арнай в одиночку взял в плен троих солдат противника на украинском опорном пункте.