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    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    31 августа 2026, 08:43 • Новости дня

    Российские военные ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Запорожской области

    Бойцы группировки «Восток» уничтожили украинскую ДРГ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в ходе ночного боестолкновения на запорожском направлении, заявил стрелок с позывным Алдан.

    Бойцы российской группировки войск «Восток» уничтожили троих и ранили одного украинского разведчика в ходе ночного боестолкновения в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Командиру группы противника удалось скрыться, рассказал стрелок с позывным Алдан.

    По словам военнослужащего, российские бойцы обнаружили диверсантов, которые подошли к их позициям через открытое поле спустя несколько суток после закрепления на рубеже.

    «Темно было, смотрим – пять человек в маскхалатах во весь рост идут. Обходят нас. Мы сначала думали, может, свои. Потом они нас увидели и начали стрелять. Мы ответили», – поделился подробностями боя Алдан.

    Боец добавил, что раненого украинского военного эвакуировали. В ходе разговора пленный признался, что они служат в разведке, а на вопрос о цели нахождения ответил, что командование заявило им об отсутствии российских сил на данном участке.

    Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили свыше 325 украинских военнослужащих на запорожском направлении.

    В середине августа российский боец с позывным Арнай в одиночку взял в плен троих солдат противника на украинском опорном пункте.

    30 августа 2026, 10:31 • Новости дня
    Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины

    Минобороны: ВС России готовят массированные удары по энергообъектам Украины

    Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины
    @ Omar Marques/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, сообщает Минобороны.

    Вооруженные силы приступили к подготовке масштабных атак по энергетической инфраструктуре сопредельного государства, сообщает Минобороны России.

    «В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России», – говорится в заявлении ведомства.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    В результате удара ВС России по Херсонской ТЭЦ объект получил повреждения.

    В августе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

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    30 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    ВС России поразили в Киеве промышленное предприятие со взрывчаткой для БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Ударные дроны атаковали промышленное предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества для изготовления боеприпасов и летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева, сообщает Минобороны. В результате атаки были успешно поражены складские помещения данного промышленного объекта.

    Выяснилось, что инфраструктура завода активно применялась в военных целях. В частности, научно-техническая компания «Умные боеприпасы» использовала эти площади для скрытного хранения взрывчатых веществ.

    Указанная инженерная организация специализируется на серийном выпуске беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, предприятие занимается созданием специализированных боеприпасов к дронам.

    Также ВС России с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Несколько дней назад российские военные поразили крупнейший киевский центр хранения ударных беспилотников «Сан-Парк».

    Неделей ранее армия России уничтожила столичный арсенал с термобарическими бомбами и боеприпасами для дронов.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    30 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    ВС России установили контроль над Великим Приколом в Сумской области

    ВС России установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Кроме того, российские бойцы поразили позиции семи бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери противника на этом участке превысили 230 военнослужащих, уничтожены две бронемашины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Группировки войск «Запад» и «Юг» заняли более выгодные рубежи, улучшив положение по переднему краю в Донецкой народной республике и Харьковской области. Украинские силы потеряли до 450 человек, западную технику, включая американские бронетранспортеры M1117 и Stryker, канадский бронеавтомобиль Titan-S, а также установку «Град».

    Бойцы группировки «Центр» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям противника в ДНР и Днепропетровской области. Уничтожено до 375 украинских солдат, канадская бронемашина Senator, семь автомобилей и три полевых орудия.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад и полков в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери украинской стороны на этом направлении составили до 340 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Группировка войск «Днепр» также успешно действовала в Запорожской области, поразив три механизированные бригады ВСУ. В результате уничтожены до 30 украинских бойцов, 16 автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по месту подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, цех производства боеприпасов, логистические центры, места сборки дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб, пять снарядов HIMARS и 804 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 674 самолета, 284 вертолета, 223 156 беспилотников, 670 зенитных ракетных комплексов и более 30 тыс. танков и других бронемашин.

    Ранее ВС России освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также взяли под контроль Храповщину в Сумской области.

    Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области.

    Днем ранее российские войска освободили село Неженка в этом же регионе.

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    30 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Армия России поразила логистический центр с деталями для дронов под Киевом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киевской области уничтожен крупный транспортно-логистический узел «Пирогово», где хранились важные детали для сборки ударных аппаратов средней и большой дальности, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы нанесли успешный удар по объекту инфраструктуры противника, сообщает Минобороны России в Max. Целью атаки стал комплекс «Пирогово», который использовался для распределения грузов двойного назначения.

    На территории этого центра находились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о деталях для дронов как средней, так и большой дальности.

    В течение всего дня российские военные продолжали атаковать предприятия военной промышленности на Украине. Групповые удары также наносились по другим логистическим центрам, работающим в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве.

    Уничтожение транспортной инфраструктуры лишает противника полноценного тылового обеспечения.

    В начале августа целями подобных атак стали логистические узлы «МЛП-Чайка» и «Новая почта».


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    31 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла»

    Tекст: Антон Антонов

    Командование ВСУ пытается вывести офицерский состав из «Волчанского котла» на Харьковском направлении.

    «Украинское командование пытается вывести из «Волчанского котла» офицерский состав. При попытке вывода КП батальона 159 омбр уничтожено три ББМ с командным составом бригады», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Харьковском направлении по всей линии фронта активно работали российская авиация и расчеты «Гераней», поддерживая продвижение штурмовых подразделений «Северян».

    Авиация ВКС России и ударные БПЛА атаковали живую силу и технику ВСУ в районах Харькова, Слатино, Дементиевки, Избицкого, Петропавловки, Новоалександровки, Резниково, Слизнево, Пролетарки, Хатнего, Токаревки, Василевки, Плоского и Долгенького.

    В Казачьей Лопани «Северяне» с тяжелыми боями продолжали продвижение, за сутки оно достигло 300 м. На Волчанском направлении были сорваны ротация ВСУ в районе Избицкого и попытка переброски украинского подкрепления в район Шевченково. На Великобурлукском направлении «Северяне» с боями продвинулись в районах Слизнево и Должанки.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» усиливали давление на позиции ВСУ. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Ястребщины, Лужков, Садков, Великой Рыбицы, Угроед и Толстодубово.

    В Сумском районе российскими силами зачищались лесопосадки вокруг освобожденных сел Садки и Великий Прикол. ВСУ укрепляли оборону у Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе продолжались ожесточенные бои в лесных массивах возле Толстодубово.

    В Черниговской области возле Семеновки российские авиация и дроны планомерно уничтожают подразделения украинских пограничников.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 245 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 95 в Харьковской областях). Также вскрыто и уничтожено», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

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    30 августа 2026, 10:59 • Новости дня
    Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО канадский броневик Titan-S

    Минобороны сообщило о первой потере ВСУ канадского броневика Titan-S

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия впервые за время проведения спецоперации потеряла бронеавтомобиль Titan-S канадского производства на линии боевого соприкосновения.

    Вооруженные силы Украины впервые лишились канадского бронеавтомобиля Titan-S в зоне ответственности группировки войск «Запад».

    «Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, бронетранспортер М1117 производства США, боевая бронированная машина «Казак», бронеавтомобиль Titan-S канадского производства и 20 автомобилей», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне операторы российских беспилотников ликвидировали канадскую боевую бронированную машину в ДНР.

    В конце прошлого года военнослужащие Южной группировки войск уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator.

    В прошлом месяце подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.

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    30 августа 2026, 11:29 • Новости дня
    ВСУ размещали в Великом Приколе и Садках расчеты ПВО и пункты управления БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины размещали в населенных пунктах Великий Прикол и Садки Сумской области расчеты противовоздушной обороны, артиллерию и пункты управления беспилотниками, сообщило Министерство обороны России.

    В селе Великий Прикол и его окрестностях украинские националисты размещали свои расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БПЛА. сообщает Минобороны России.

    «Установление контроля над данным населенным пунктом способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы», – заявили в ведомстве. Аналогичная ситуация наблюдалась и в селе Садки.

    В министерстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление на нескольких направлениях. Они создают полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы для защиты мирного населения.

    Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки Сумской области.

    Потери украинских войск в боях с группировкой «Север» за сутки превысили 240 человек.


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    30 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков заявил о жестком ответе на удары украинских беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия продолжит жестко и соразмерно реагировать на удары украинских сил по гражданским объектам и мирным секторам экономики страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Киев продолжит сталкиваться с адекватными мерами в ответ на атаки по мирным секторам экономики России, передают «Вести». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Неделю тому назад было, кстати, в интервью с вами, заявление президента о том, что сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков анонсировал жесткую реакцию России на украинские атаки по торговой инфраструктуре.

    Российские войска продолжают планомерную ликвидацию стратегических объектов противника.

    Вооруженные силы России поразили цеха по производству беспилотников в Киеве.

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    30 августа 2026, 10:54 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 100 вражеских БПЛА за сутки над Курской областью

    Губернатор Хинштейн сообщил об уничтожении 100 дронов ВСУ над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, уничтожив 100 беспилотных летательных аппаратов за сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 100 вражеских беспилотных летательных аппаратов в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».

    По его словам, 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз беспилотники атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.

    Губернатор также отметил, что в результате атак в Беловском районе получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

    Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 15 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Кроме того, силы ПВО уничтожили 62 дрона в Ленинградской области.

    Днем ранее российские военные уничтожили 189 украинских беспилотников над Курской областью.

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    30 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Песков назвал главные приоритеты России

    Песков: Приоритетом России является решение задач СВО и безопасность в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Приоритетами России являются решение задач специальной военной операции (СВО) и выстраивание новой архитектуры безопасности на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Для нас приоритетом является решение тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Это задача номер один», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передают «Вести».

    Представитель Кремля также отметил необходимость формирования новой архитектуры безопасности на европейском континенте. По его словам, этот вопрос также входит в число важнейших государственных приоритетов.

    В прошлом месяце Дмитрий Песков заявил о намерении России продолжать спецоперацию до полной победы.

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    30 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области детонация беспилотного летательного аппарата привела к ранению двух человек, повреждены дома и автомобили, сообщил оперштаб Белгородской области.

    Оперативный штаб региона в Мах сообщил, что два человека получили ранения в результате детонации беспилотника на территории частного домовладения в Белгородской области.

    «В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации БПЛА на территории частного дома пострадали два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением руки и женщина с акубаротравмой доставлены в Октябрьскую районную больницу», – сообщили в ведомстве.

    Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Мужчину перевозят во вторую городскую больницу Белгорода, а женщине предстоит амбулаторное лечение. В результате атаки дрона также зафиксированы повреждения жилых и коммерческих зданий, пострадали автомобили.

    Ранее десять человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на автобус под Белгородом.

    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области.

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    30 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Женщина погибла при ударе ВСУ по шахте в ЛНР в День шахтера

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли артиллерийский удар по законсервированному угольному предприятию – шахте «Дуванная» в Краснодонском округе, в результате чего смертельные ранения получила сотрудница, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник сообщил в Мах, что украинские военные целенаправленно выбрали для обстрела профессиональный праздник.

    «Шахта законсервирована, ее деятельность поддерживают работники ГУП ЛНР «ГУРШ». Одна из них – ламповщица, к большому горю, погибла… Киевская хунта уже давно, не стесняясь, демонстрирует свое лицо государства-террориста», – написал руководитель региона.

    Также за последние сутки зафиксировано еще несколько обстрелов мирного населения. В Кременной пострадала супружеская пара в легковом автомобиле, а в Белокуракино местный житель получил ранения от удара беспилотника. Кроме того, в Брянке дрон атаковал автозаправочную станцию, в результате чего ранены две женщины.

    В результате этих атак различные повреждения получили частные дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

    Ранее 22 августа в результате атаки украинских беспилотников в Луганской народной республике погибли два мирных жителя.

    19 августа в городе Рубежное украинские боевики ударили по машине аварийной бригады.

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    30 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Шуваев: Четверо из раненых в Белгороде находятся в тяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали 12 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Четыре человека, пострадавшие при ударе по Белгороду, находятся в тяжелом состоянии, написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Он уточнил, что всего ранения получили 12 человек, среди которых семь подростков.

    Жертвами атаки на коммерческий объект стали двое: мужчина и 16-летний юноша.

    «Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков… один из них находится в тяжелом состоянии», – отметил глава региона.

    Троих взрослых пациентов доставили в областную клиническую больницу, двое из них – в тяжелом состоянии.

    Еще двоих направили во вторую городскую больницу Белгорода, один из них также находится в тяжелом состоянии, добавил Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека.

    Неделей ранее в результате ударов украинских боевиков по региону пострадали 20 мирных жителей.

    В начале августа жертвами ночных обстрелов области стали три человека.

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    30 августа 2026, 23:29 • Новости дня
    Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек

    Tекст: Антон Антонов

    До 16 человек увеличилось число пострадавших при ракетной атаке вооруженных сил Украины на Белгород, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

    «По уточненной информации, еще три человека, пострадавших в результате ракетного обстрела, обратились в лечебные учреждения», – написал Шуваев в «Максе».

    Два подростка с акубаротравмами сами пришли в детскую областную клиническую больницу. Еще одна женщина обратилась в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказали им необходимую помощь, в дальнейшем пациенты будут лечиться амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что погибли мужчина и 16-летний юноша. При ударе по коммерческому объекту пострадали 12 человек. В результате атаки на административное здание пострадал еще один человек.

    СК возбудил дело о теракте после ударов ВСУ по Белгороду.

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

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    Франция готовит реванш в Африке руками украинцев

    За недавними атаками террористов в Мали стояли французские и украинские спецслужбы, заявили в МИД РФ, подчеркнув, что альянс Парижа и Киева пытается свергнуть и другие правительства в Сахеле. Смоленская площадь чуть ли не впервые подтвердила данные об активной террористической деятельности украинцев в Африке. Чего они добиваются? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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