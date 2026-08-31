Бойцы группировки «Восток» уничтожили украинскую ДРГ в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Бойцы российской группировки войск «Восток» уничтожили троих и ранили одного украинского разведчика в ходе ночного боестолкновения в Запорожской области, передает РИА «Новости».

Командиру группы противника удалось скрыться, рассказал стрелок с позывным Алдан.

По словам военнослужащего, российские бойцы обнаружили диверсантов, которые подошли к их позициям через открытое поле спустя несколько суток после закрепления на рубеже.

«Темно было, смотрим – пять человек в маскхалатах во весь рост идут. Обходят нас. Мы сначала думали, может, свои. Потом они нас увидели и начали стрелять. Мы ответили», – поделился подробностями боя Алдан.

Боец добавил, что раненого украинского военного эвакуировали. В ходе разговора пленный признался, что они служат в разведке, а на вопрос о цели нахождения ответил, что командование заявило им об отсутствии российских сил на данном участке.

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили свыше 325 украинских военнослужащих на запорожском направлении.

В середине августа российский боец с позывным Арнай в одиночку взял в плен троих солдат противника на украинском опорном пункте.