Российские военные ликвидировали свыше 325 солдат ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

За минувшие сутки бойцы группировки «Восток» нанесли серьезный урон украинским силам на запорожском направлении, передает ТАСС. Офицер пресс-центра Дмитрий Миськов поделился подробностями успешных действий российских военнослужащих.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь станций спутниковой связи Starlink, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 35 пунктов управления беспилотной авиацией», – сказал офицер.

Военный добавил, что удары пришлись по позициям механизированной, десантно-штурмовых и штурмовых бригад, а также подразделений территориальной обороны. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Листовка, Барвиновка, Общее, Розовка и Никольское.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле подразделения группировки «Восток» освободили село Благодатное в Запорожской области.

В середине того же месяца украинская армия потеряла на этом направлении пять станций спутниковой связи Starlink.

Немногим ранее российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Александровка в Днепропетровской области.