Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Группировка «Восток» уничтожила 325 украинских военных за сутки
Российские военные ликвидировали свыше 325 солдат ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили свыше 325 военнослужащих и 35 пунктов управления БПЛА противника, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.
За минувшие сутки бойцы группировки «Восток» нанесли серьезный урон украинским силам на запорожском направлении, передает ТАСС. Офицер пресс-центра Дмитрий Миськов поделился подробностями успешных действий российских военнослужащих.
«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь станций спутниковой связи Starlink, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 35 пунктов управления беспилотной авиацией», – сказал офицер.
Военный добавил, что удары пришлись по позициям механизированной, десантно-штурмовых и штурмовых бригад, а также подразделений территориальной обороны. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Листовка, Барвиновка, Общее, Розовка и Никольское.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле подразделения группировки «Восток» освободили село Благодатное в Запорожской области.
В середине того же месяца украинская армия потеряла на этом направлении пять станций спутниковой связи Starlink.
Немногим ранее российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Александровка в Днепропетровской области.