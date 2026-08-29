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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 08:53 • Новости дня

    Группировка «Восток» уничтожила 325 украинских военных за сутки

    Российские военные ликвидировали свыше 325 солдат ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили свыше 325 военнослужащих и 35 пунктов управления БПЛА противника, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.

    За минувшие сутки бойцы группировки «Восток» нанесли серьезный урон украинским силам на запорожском направлении, передает ТАСС. Офицер пресс-центра Дмитрий Миськов поделился подробностями успешных действий российских военнослужащих.

    «В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь станций спутниковой связи Starlink, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 35 пунктов управления беспилотной авиацией», – сказал офицер.

    Военный добавил, что удары пришлись по позициям механизированной, десантно-штурмовых и штурмовых бригад, а также подразделений территориальной обороны. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Листовка, Барвиновка, Общее, Розовка и Никольское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле подразделения группировки «Восток» освободили село Благодатное в Запорожской области.

    В середине того же месяца украинская армия потеряла на этом направлении пять станций спутниковой связи Starlink.

    Немногим ранее российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Александровка в Днепропетровской области.

    28 августа 2026, 14:00 • Новости дня
    Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
    Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девушка, которая установила самодельное взрывное устройство на днище автомобиля подполковника из подразделения ВВС и ПВО в Петербурге, скрылась за границей, пишут местные СМИ.

    Самодельное взрывное устройство под автомобиль подполковника подразделения ВВС и ПВО в Петербурге установила 24-летняя россиянка, передает «Фонтанка».

    По данным издания, несколько месяцев назад с девушкой связались неизвестные, к которым позже присоединились представители ВСУ.

    Злоумышленники убедили россиянку совершить преступление, пообещав ей помощь в побеге на Украину. Исполнительница приехала в Петербург из другого города, нашла машину в Славянке и вечером 26 августа прикрепила мощную бомбу под водительское сиденье.

    Сразу после этого девушка отправилась в аэропорт Пулково и в пять часов утра вылетела в Турцию. Российские силовики, установив личность подозреваемой, связались с турецкими коллегами, однако выяснилось, что преступница уже покинула страну, отправившись в Кишинев.

    Взрыв прогремел накануне утром у магазина на Колпинском шоссе. Находившийся за рулем подполковник погиб на месте, его супруга была госпитализирована с ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело, статья пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Санкт-Петербурге в результате подрыва кроссовера погиб военный летчик.

    Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб за подготовку убийства военнослужащего Черноморского флота.

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    28 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink

    В России стартовало серийное производство комплекса РЭБ «Волна купол гарант»

    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы, который эффективно нейтрализует работу спутниковой системы связи Starlink.

    Российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серию систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», способную подавлять сеть Starlink, передает ТАСС.

    Источник в отрасли подчеркнул успешность разработки.

    «Система «Волна купол гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, комплекс не мешает работе наземных терминалов, а целенаправленно воздействует на орбитальные спутники. Мощный радиосигнал ослепляет антенны космических аппаратов, вызывая отказ систем. Одно устройство может парализовать связь на обширной территории, а несколько – закрыть целый регион.

    Собеседник также напомнил, что создатель Starlink Илон Маск недавно получил орден Свободы от Владимира Зеленского. В ответ на содействие в ударах беспилотников российские инженеры создали эффективное противодействие. Ранее испанская газета El Mundo писала о жалобах украинских военных на серьезные сбои в работе Starlink из-за российских систем РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант».

    Военные развернули новые системы радиоэлектронной борьбы на трассе «Новороссия».

    Отечественные средства РЭБ критически снизили эффективность американской спутниковой связи на линии фронта.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Le Monde: Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Движение судов в Одессе, Черноморске и Южном полностью остановилось, что вынуждает бизнес искать дорогие альтернативные маршруты и приводит к транспортным коллапсам на границах, сообщает газета Le Monde.

    Работа крупных черноморских портов Украины парализована уже больше месяца, при этом использование альтернативных транспортных путей лишь увеличивает издержки, передает РИА «Новости».

    «В течение более месяца движение судов в трех крупных портах региона – Одессе, Черноморске и Южном – остановилось», – отмечает французское издание Le Monde.

    Официально морские гавани не закрывались, однако крупные судоходные компании фактически прекратили направлять туда свои суда. В результате украинский бизнес вынужден переориентироваться на использование речного транспорта на Дунае, а также железнодорожных и автомобильных перевозок.

    Альтернативные маршруты лишь частично компенсируют остановку черноморских портов. Издержки на логистику стремительно растут, а в доставке товаров возникают серьезные задержки. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что судовладельцы приостановили заходы в порты.

    В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов зафиксировала транспортный коллапс на границе с Польшей. Из-за блокады портов в очереди на выезд скопилось почти 6,5 тыс. грузовиков, а время ожидания достигало семи суток.

    Ранее ВС России поразили танкер с ГСМ для ВСУ в порту Измаил.

    Иностранные торговые суда перестали заходить в порты Большой Одессы из соображений безопасности.

    Альтернативные маршруты через дунайские гавани не справляются с возросшей транспортной нагрузкой.

    Месячная остановка работы морских терминалов обошлась Украине примерно в 2,17 млрд долларов недополученной выручки.

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    28 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса

    Захарова: Провокация в Буче была подготовлена британцами по лекалам Геббельса

    Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прообразом информационной провокации в Буче стало массовое убийство в Неммерсдорфе, инсценированное в конце 1944 года соратниками Йозефа Геббельса для дискредитации Красной армии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в рамках всероссийского форума ветеранов СВО «Вместе победим».

    Захарова заявила, что информационная провокация в Буче была организована по лекалам нацистской пропаганды для срыва мирных переговоров весной 2022 года, передает ТАСС.

    «Буча – это информационно-политическая спецоперация, которую осуществили британцы вместе с журналистами Би-би-си с единственной целью сорвать переговоры, о которых весной 2022 года запросил Киев и на которые Москва дала согласие», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила, что после намечавшихся договоренностей в Киев прибыл британский премьер Борис Джонсон и сорвал переговорный процесс. Оправданием послужила инсценированная трагедия в Буче, широко растиражированная Би-би-си. При этом официальных списков погибших до сих пор нет ни в ООН, ни в интернете, добавила представитель МИД.

    По словам Захаровой, Буча является глобальным фейком с историческим прообразом – Неммерсдорфом. Осенью 1944 года этот населенный пункт был временно оставлен Красной армией, чем воспользовался Геббельс для инсценировки убийства мирных жителей. Однако рассорить союзников не удалось, а позднее МИД Германии официально признал эти события провокацией.

    Ранее Захарова обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западных политиков в использовании этой провокации для срыва мирных переговоров.

    Президент Владимир Путин назвал инсценировку поводом для отказа Киева от достигнутых договоренностей.

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    29 августа 2026, 00:25 • Новости дня
    Премьер-министр Украины рассказал, что мощно горит под Киевом

    Премьер-министр Украины рассказал о пожаре под Киевом

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно докладам министра внутренних дел Украины и руководителя ГСЧС об ударе в Бучанском районе Киевской области, после попадания там возник пожар с последующей детонацией, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

    По словам Корецкого, задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий, однако уже перекрыта трасса, а местные СМИ сообщают о повторных детонациях, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал премьера.

    «К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. Совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись», – добавил украинский премьер.

    Корецкий подчеркнул, что ждет от правоохранителей «мгновенной и суровой реакции».

    Вечером 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами произошел на складах под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Житомирская трасса, которая является частью международного маршрута М-06 Киев - Чоп, была перекрыта. Киев остался без света после взрывов.

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    28 августа 2026, 11:25 • Новости дня
    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи СК возбудили уголовные дела о терактах после украинских атак на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовные дела о терактах, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что причиной стали атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе», – заявила она.

    Накануне, 27 августа, украинский беспилотник нанес удар по скорой помощи в Шебекино Белгородской области. В результате погиб фельдшер, несколько человек получили ранения. В Севастополе атака ВСУ привела к серьезным повреждениям многоквартирного дома и двух корпусов детского сада.

    Предварительные данные указывают, что дрон был начинен взрывчаткой и поражающими элементами. Точное число пострадавших выясняется. Следователи устанавливают типы примененного оружия и причастных к преступлениям лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за ударов по гражданским объектам Белгорода.

    Месяцем ранее ведомство начало расследование террористической атаки на пассажирский автобус в Белгородской области.

    В июне российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пятерым украинским военнослужащим за удар по автобусу с детьми под Брянском.

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    28 августа 2026, 14:02 • Новости дня
    В Запорожье полностью уничтожили водочный завод «Хортица»

    В Запорожье полностью уничтожили крупный завод по производству водки «Хортица»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из крупнейших ликеро-водочных заводов, выпускающий водку «Хортица», уничтожен в подконтрольном ВСУ Запорожье.

    В Запорожской области ликвидировано одно из самых масштабных ликеро-водочных производств, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН. Информацию об инциденте изначально распространили украинские средства массовой информации.

    «Уничтожен и один из крупнейших ликеро-водочных заводов «Хортица» группы Global Spirits в Запорожье», – отмечается в опубликованном сообщении.

    В результате происшествия потеряно от трех до четырех миллионов бутылок горячительных напитков. Известно, что за эту партию товара владельцы уже успели внести обязательный акцизный сбор.

    Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума осенью 2022 года. На сегодняшний день под контролем Москвы находится 80% территории региона, однако сам областной центр пока удерживают подразделения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад на подконтрольном Киеву предприятии в Запорожской области вспыхнул пожар.

    В мае текущего года суд приговорил владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование ВСУ.

    Ранее российские приставы национализировали связанные с производителем водки «Хортица» компании.

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    28 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    Из-за взрыва под Киевом перекрыли Житомирскую трассу

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв, из-за полыхающих арсеналов с разлетающимися ракетами перекрыто движение на Житомирской трассе, сообщили военкоры.

    В районе Киева зафиксировали масштабный пожар и мощный взрыв, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Инцидент произошел на трассе, ведущей в Житомир.

    Предположительно, удар пришелся по военному объекту. В украинской столице продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

    Из-за возгорания арсеналов и разлетающихся ракет власти перекрыли движение транспорта. Ограничения затронули участок от 15 до 32 км автодороги М-06 «Киев – Чоп» в обоих направлениях, сообщил военкор Александр Коц.

    Ранее ВС России поразили производство химвеществ для ракет «Фламинго» под Киевом.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по крупным складам Киева.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал главной целью подобных атак уничтожение предприятий по производству ракет.

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    28 августа 2026, 12:36 • Новости дня
    Песков сообщил о планомерном уничтожении военной инфраструктуры киевского режима

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска продолжают наносить систематические и целенаправленные удары по объектам противника для полного подавления его боевого потенциала, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Вооруженные силы России не прекращают планомерную работу по ликвидации стратегических объектов противника, передает РИА «Новости».

    «Удары по Киеву продолжаются. Продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    Песков также заявил об отсутствии продвижения по мирным переговорам. «Вопрос мирных переговоров, сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в августе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В июле Дмитрий Песков заявил о намерении наращивать военное давление на украинские власти.

    В июне пресс-секретарь президента назвал системные атаки по инфраструктуре ответом на теракты против мирного населения.

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    28 августа 2026, 14:06 • Новости дня
    Казаки закрепились в четырех километрах от восточных окраин Славянска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские казачьи подразделения успешно продвигаются на Славянско-Краматорском направлении, приблизившись к восточным границам Славянска на расстояние четырех километров.

    Бойцы 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И. Платова продолжают успешное наступление на Славянско-Краматорском направлении, передает портал «Российское казачество». Военнослужащие подошли на расстояние четырех километров к восточным окраинам Славянска.

    За прошедшие два летних месяца подразделение продемонстрировало высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Согласно опубликованным данным, казакам удалось ликвидировать 38 пунктов управления беспилотниками и 14 укрытий живой силы противника.

    Кроме того, были уничтожены десять роботизированных платформ, девять антенн спутниковой связи Starlink, шесть полевых складов и шесть бронемашин. В список уничтоженной техники также вошли два пикапа и квадроцикл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску.

    В начале августа украинский военный эксперт Константин Машовец заявил о приближении российских сил к этому городу на 12 километров.

    Месяцем ранее казаки бригады имени Платова поразили склады с боеприпасами противника на Славянско-Краматорском направлении.

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    28 августа 2026, 19:33 • Новости дня
    ВС России поразили производство химвеществ для ракет «Фламинго» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Ударными БПЛА в Киевской области поражено предприятие ООО «Файер Поинт», осуществлявшее производство и хранение химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей «Фламинго», сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжают наносить групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны в Max. В Киевской области дроны успешно поразили производственные мощности компании «Файер Поинт». Данный промышленный объект занимался изготовлением и хранением химических веществ.

    Уничтоженные материалы предназначались для создания твердотопливных ускорителей. Также эти компоненты были необходимы для оснащения боевых частей крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В ночь на пятницу российские военные поразили складской комплекс с готовыми ракетами «Фламинго» в Киевской области.

    Несколькими днями ранее расчеты комплексов «Искандер» ликвидировали место запуска данных боеприпасов в Харьковской области.

    До этого армия России нанесла удар по киевскому заводу по производству ускорителей для «Фламинго».

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    28 августа 2026, 22:53 • Новости дня
    В МИД заявили о тысячах нарушений перемирия Киевом

    Tекст: Катерина Туманова

    За время проведения спецоперации ВСУ многократно срывали договоренности о прекращении огня, планомерно увеличивая интенсивность обстрелов в периоды перемирий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «За время конфликта нами накоплен некоторый опыт того, как другая сторона относится к объявлявшимся ранее перемириям. Вместо соблюдения режима тишины ВСУ, напротив, методично и цинично наращивали количество атак», – сказал он РИА «Новости».

    В качестве подтверждения своих слов Галузин привел статистику нарушений. Так, во время объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия в текущем году украинские войска нарушили режим тишины 6558 раз. Это на 20% превышает показатели аналогичного периода 2025 года, когда было зафиксировано 4900 инцидентов.

    Кроме того, дипломат отметил значительный рост числа атак в период перемирия, приуроченного ко Дню Победы. В этом году киевские власти нарушили договоренности 30 383 раза, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 14 043 нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Галузин заявил о неизбежных потерях Киева при попытке затянуть спецоперацию. Он также напомнил, что Россия стремится к всеобъемлющему урегулированию конфликта на Украине, но действия Владимира Зеленского вынуждают Москву продолжать СВО до полного выполнения ее задач.

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    28 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Герой России Грунис заявил о неизбежном достижении целей СВО

    Генерал-майор Грунис сообщил о грядущем выполнении всех целей спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заверил командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис, удостоенный звания Героя России.

    Командир четвертой мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис выразил уверенность в успешном завершении специальной военной операции, передает ТАСС.

    Военнослужащий, удостоенный звания Героя России, подчеркнул значимость усилий своих подчиненных.

    «Соединение, которым командую, высоко было отмечено верховным главнокомандующим. Это полностью заслуга коллектива, который героически выполнял поставленные задачи», – заявил офицер на видеозаписи, опубликованной Министерством обороны.

    Генерал-майор также выразил огромную благодарность командному составу и всем военнослужащим бригады за проделанную масштабную работу. Он добавил, что все поставленные цели спецоперации обязательно будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле генерал-майор Антон Грунис доложил президенту Владимиру Путину о прорыве обороны противника в Константиновке.

    Командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил успешные действия бойцов четвертой мотострелковой бригады.

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    28 августа 2026, 11:57 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» рассказали о подвигах военных врачей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне специальной военной операции медики ежедневно совершают подвиг, вытаскивая раненых из-под обстрелов и возвращая бойцов в строй после сложнейших хирургических операций, отметили участники программы «Время героев».

    Медицинские работники ежедневно совершают настоящий подвиг ради спасения жизней солдат, подчеркнули участники программы «Время героев».

    «Для военного медика не бывает чужой боли. Сегодня, в условиях специальной военной операции, врачи делают все, чтобы вернуть наших ребят к жизни и в строй: спасают на поле боя, выхаживают после сложнейших операций, осваивают новые методы реабилитации», – заявила кавалер ордена Мужества Дарья Светяш.

    Хирург и выпускница Военно-медицинской академии имени Кирова Юлия Муллагалиева подчеркнула, что труд на передовой является особым служением. По ее словам, специалисты постоянно рискуют собой при эвакуации пострадавших и выполнении экстренных хирургических вмешательств.

    Заместитель министра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов добавил, что стойкость медработников служит надежной опорой для армии. Он отметил готовность специалистов бороться за каждого человека до победного конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные медики группировки войск «Днепр» спасли жизнь бойцу с осколком возле сонной артерии.

    В июне в России подвели итоги второго потока президентской кадровой программы «Время героев».

    Ранее президент Владимир Путин отметил героическую работу военных врачей по спасению раненых солдат.

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    28 августа 2026, 16:33 • Новости дня
    Герой России Головин призвал раскрыть гражданский потенциал ветеранов СВО

    В ЕР предложили активнее раскрывать гражданский потенциал ветеранов СВО

    Герой России Головин призвал раскрыть гражданский потенциал ветеранов СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    После возвращения с фронта перед ветераном должны открываться новые возможности для реализации в мирной жизни, ведь их боевой опыт может работать на воспитание будущих поколений, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Владислав Головин. По его словам, «Единая Россия» закрепила эти направления в своей Народной программе, предусмотрев меры для профессиональной адаптации ветеранов и их вовлечения в наставничество и патриотическое воспитание.

    «Сейчас в России уделяется огромное внимание закрытию социальных потребностей ветеранов боевых действий, членов их семей», – отметил Герой России Владислав Головин, начальник главного штаба движения «Юнармия». При этом следующим шагом, по его словам, должно стать создание условий для возвращения ветеранов к полноценной профессиональной жизни.

    Он напомнил, что работа фонда «Защитники Отечества» посвящена помощи ветеранам СВО, а в Народной программе «Единой России» это является одним из приоритетных направлений. По мнению Головина, сегодня важно развивать поддержку ветеранов в сфере гражданской профессиональной деятельности – от наставничества и переобучения до адаптации рабочих мест.

    Важная роль здесь отводится региональным проектам – аналогам федеральной программы «Время героев». Они позволяют ветеранам получать образование, осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Отдельное направление – адаптация рабочих мест с учетом состояния здоровья тех, кто вернулся с фронта.

    «Все эти меры будут и в дальнейшем способствовать адаптации ветеранов, их интеграции в экономические и социальные процессы государства», – сказал Головин.

    Особое внимание, по его мнению, необходимо уделять военнослужащим, получившим тяжелые ранения. «Задача нашего государства – придать военнослужащим уверенность в том, что для них открыты все дороги и они найдут свое призвание в мирной жизни. Мы должны помочь раскрыть потенциал каждого россиянина, пришедшего с СВО. И страна с этими вызовами успешно справляется», – подчеркнул он.

    Еще одним направлением Головин назвал передачу ветеранского опыта молодому поколению, что также зафиксировано в Народной программе ЕР. «Я постоянно призываю ветеранов повышать вовлеченность в патриотическое воспитание, передавать свои навыки и ценности для взращивания будущих героев», – сказал собеседник.

    В блоке «Поддержка наших героев» своей Народной программы партия предлагает расширить трудовые и социальные гарантии ветеранам и их семьям, увеличить возможности реабилитации, совершенствовать трудоустройство и переобучение, помогать ветеранам развивать малый и средний бизнес. Отдельно предусмотрено привлечение ветеранов на государственную и муниципальную службу, в систему образования и другие отрасли экономики, в том числе через федеральную программу «Время героев» и ее региональные аналоги.

    Напомним, в четверг в Москве стартовал всероссийский форум ветеранов СВО «Вместе победим», который собрал более 2 тыс. человек. Организаторами мероприятия выступили фонд «Защитники Отечества», общество «Знание» и правительство Москвы.

    В начале форума участникам было зачитано обращение президента России Владимира Путина. «Созданная в нашей стране система поддержки ветеранов, их родных и близких развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, учитывает конкретные жизненные ситуации», – отметил глава государства.

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