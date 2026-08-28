При атаке БПЛА на микроавтобус в Белгородской области погибли два человека

Оперштаб: При атаке БПЛА на микроавтобус в Белгородской области погибли двое

Tекст: Вера Басилая

В оперштабе сообщили, что в селе Грузское Борисовского округа дрон ВСУ атаковал микроавтобус предприятия. При атаке погибли два человека, шесть получили ранения, следует из сообщения в Max оперштаба.

От полученных несовместимых с жизнью травм скончались два пассажира мужского пола. Шесть пострадавших оперативно госпитализировали в Борисовскую центральную районную больницу. Врачебная помощь оказывается всем пациентам в полном объеме.

Две женщины и трое мужчин получили множественные осколочные ранения различной степени тяжести. Еще у одной пострадавшей медики предварительно диагностировали акубаротравму, при этом состояние одной из раненых женщин оценивается специалистами как тяжелое. Последующие удары FPV-дронов привели к возгоранию транспортного средства.

Неделей ранее украинские беспилотники нанесли удары по пассажирскому транспорту в нескольких муниципалитетах Белгородской области.

В середине августа при атаке на автобус с работниками предприятия в Ракитянском округе погибла мирная жительница.