    Молдавские шпионы послужили интересам России
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Путин заявил о планах Киева сорвать выборы в Донбассе
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    Украинцев запланировали принудительно отправлять на строительство линии обороны
    В Госдуму внесен проект закона о реестре домашних животных
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    28 апреля 2026, 21:25 • Новости дня

    Путин призвал усилить безопасность выборов в приграничных регионах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин на совещании по безопасности предстоящих выборов акцентировал внимание на необходимости особых мер в приграничных районах страны.

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения безопасности выборов призвал уделять повышенное внимание организации избирательного процесса в приграничных регионах, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что все районы, находящиеся вблизи государственных границ, требуют особого подхода к вопросам безопасности. «Прошу уделить повышенное внимание организации выборов во всех районах, расположенных вблизи государственных границ, приграничных местностях. Заблаговременно принять необходимые меры с учетом оперативной обстановки», – заявил Путин в ходе совещания.

    Ранее на совещании Путин напомнил о необходимости особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2026 года. Президент также заявил о росте рисков террористических угроз в стране.

    Киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта и из-за неспособности изменить ситуацию делает ставку на террор, заявил глава государства на совещании по обеспечению безопасности выборов.


    28 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума «Открытый диалог»

    Путин обратился к участникам открытого диалога в Национальном Центре «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выступил с обращением к участникам второго международного форума «Открытый диалог», который проходит в Москве в Национальном Центре «Россия».

    Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям второго международного форума «Открытый диалог», который проходит в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что форум объединил экспертов, бизнесменов и ученых из 120 стран, включая регионы Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Австралии, Северной и Южной Америки.

    «Всех авторов, исследователей с разным опытом и взглядами объединила сильная и дерзкая идея: сформировать общее понимание будущего – будущего мира, который вступил в эпоху глубинных, структурных изменений», – заявил президент.

    По его словам, события последних лет показывают необратимость изменений во всех сферах – от экономики до технологий и демографии.

    «Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил формирование сложной, многополярной архитектуры мирового развития, где всё большую роль играют государства, ценящие национальный суверенитет и самостоятельно определяющие свои приоритеты.

    «Конечно, очевидно: ни одна страна не может развиваться в одиночку – за счёт других государств или в ущерб им. Кроме того, современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединённых усилий. А значит, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран», – заявил Путин.

    Глава государства отметил, что форум «Открытый диалог» способствует профессиональному обсуждению без навязывания точек зрения, а его экспертная дискуссия охватывает развитие технологий, торговли, логистики, улучшение среды жизни, а также инвестиции в человека и демографию. Он добавил, что выводы форума будут учтены на Петербургском экономическом форуме.

    «Ключевая, центральная тема «Открытого диалога» – это потребности людей в новом, меняющемся мире. Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что «Открытый диалог» поможет найти эффективные решения для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни во всем мире – в мире, где «будет цениться взаимное доверие и готовность разрешать любые конфликты на основе компромиссов».

    Президент Владимир Путин отметил важность равноправия для устойчивого развития мира.

    Путин также заявил, что Запад теряет лидерство, а влияние Глобального Юга растет.

    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Путин: Российская служба скорой помощи уникальна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Ушаков: Москва может передать США свои соображения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    28 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит серьезными последствиями для экологии
    Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит серьезными последствиями для экологии
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил доклад от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о ситуации в Туапсе после масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

    Глава региона доложил президенту, что сейчас нет серьезных угроз для жителей и объектов, несмотря на последствия беспилотной атаки, передает ТАСС.

    На совещании, посвященном безопасности на выборах, Путин отметил, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре со стороны киевских властей происходят все чаще. Президент подчеркнул, что подобные атаки несут экологическую опасность: «Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные».

    По его словам, губернатор Кондратьев находится на месте ЧП и заверил, что ситуация под контролем, а местные службы успешно справляются с возникшими вызовами.

    Напомним, в Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.

    Ранее глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе.

    28 апреля 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах
    Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День работника скорой медицинской помощи стартовала работа новых модульных приемных отделений в нескольких регионах России, включая Донецк и Симферополь, ее запустил по видеоконференцсвязи президент России Владимир Путин.

    В День работника скорой медицинской помощи президент РФ Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, где по видеосвязи принял участие в открытии новых приемных отделений скорой помощи в регионах. Модульные отделения начали работу в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе, сообщается на сайте Кремля.

    Перед началом видеоконференции президент осмотрел выставку отечественной медицинской техники. Среди представленных новинок были мобильный лечебно-диагностический комплекс с операционной для работы в полевых условиях, автомобили скорой помощи классов С и В с бронезащитой, многоцелевой вертолет «Ансат» и беспилотная система «Аист», предназначенная для транспортировки медицинских грузов и обеспечения телемедицинских консультаций.

    В ходе мероприятия Владимир Путин отметил: «Данные модули – адаптивные, универсальные, сейчас только что об этом мне тоже рассказывали, и могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики».

    Президент подчеркнул, что до 2030 года планируется создать 99 модульных приемных отделений, из которых 12 уже построено, а еще 28 появятся до конца текущего года.

    Глава государства выразил благодарность всем участникам проекта, отметив масштабность и значимость внедрения современных решений для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Путин отметил героизм работников скорой помощи, проявленный во время спецоперации на Украине.

    28 апреля 2026, 21:14 • Новости дня
    Путин заявил о планах Киева сорвать выборы в Донбассе

    Путин: Киев сам не проводит выборы и попытается помешать провести их в Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский режим не проводит выборов у себя под предлогом военного положения и попытается помешать провести их в Донбассе и Новороссии, заявил президент Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что Киев не проводит выборы у себя, ссылаясь на военное положение, и попытается помешать их проведению в Донбассе и Новороссии, передает ТАСС.

    «Напомню, у себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать», – заявил Путин.

    По его словам, те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью России, попытаются сорвать голосование в этих регионах на выборах 2026 года.

    «Прежде всего это касается Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня. Те, кто отказывают Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, конечно же, как это и было раньше, им помешать», – указал президент России.

    Ранее Владимир Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России.

    Также Владимир Путин заявил, что киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта и из-за неспособности изменить ситуацию делает ставку на террор.

    Владимир Путин ранее предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риски террористических угроз на территории России продолжают увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

    По его словам, подрывная деятельность международных террористических организаций и различных радикальных группировок продолжается и принимает все более опасные формы, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что киевский режим и его западные покровители, не сумев остановить продвижение российских войск, начали открыто прибегать к террористическим методам. «Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», – заявил глава государства.

    Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин заявил о переломном историческом моменте для России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия в настоящее время переживает переломный исторический момент, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства заявил об этом на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    «Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, – это все-таки особая, почетная миссия», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул необходимость особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года. Он призвал уделить повышенное внимание организации выборов в приграничных регионах. Глава государства поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

    28 апреля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков: Путин осуждает покушения на глав государств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин последовательно выступает против любых проявлений насилия в отношении руководителей государств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин всегда осуждает любые посягательства на жизнь глав государств, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя новое покушение на президента США, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей государств», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские прокуроры предъявили стрелявшему на ужине в Белом доме официальные обвинения в покушении на президента.

    Задержанный учитель из Калифорнии Коул Аллен критиковал американскую администрацию за отказ от предоставления помощи Украине.

    Сам глава США назвал регулярные нападения доказательством собственной исторической значимости.

    28 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Путин заявил о потере Западом лидерства и росте влияния Глобального Юга

    Путин обратился к участникам форума «Открытый диалог» в НЦ «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог» заявил, что Запад теряет свои лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга.

    Запад постепенно теряет свои лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог», сообщается на сайте Кремля.

    «Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», – сказал Путин.

    Президент отметил, что все элементы глобального роста – от экономики и финансов до технологий и демографии – в последние годы необратимо меняются.

    «Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах, могут сами определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы и приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение», – заявил президент.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о важности равноправия для устойчивого развития мира.

    Напомним, форум Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» – ежегодное международное мероприятие, инициированное Национальным центром «Россия».


    28 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Путин заявил о важности равноправия для устойчивого развития мира

    Путин заявил о важности равноправия для устойчивого глобального развития

    Tекст: Вера Басилая

    Модель глобального развития будет устойчивой, если будет основана на принципах равноправия, уважения и учитывать интересы всех стран, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог».

    Президент Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог» заявил о важности равноправия для устойчивого глобального развития.

    «Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран.Ни одна страна не может развиваться в одиночку – за счёт других государств или в ущерб им», – заявил в видеообращении президент Владимир Путин.

    «Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах», – отметил президент.

    Президент России сообщил, что выводы по итогам дискуссий форума «Открытый диалог» будут учтены в деловой программе Петербургского международного экономического форума.

    ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.



    28 апреля 2026, 21:27 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить условия для голосования бойцов СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции на выборах в сентябре 2026 года.

    Путин поручил обеспечить возможность голосования для участников спецоперации на Украине на выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года, передает ТАСС.

    «Необходимо также создать условия для участия в голосовании наших военнослужащих, сотрудников, задействованных в специальной военной операции», – указал президент на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    Ранее Путин назвал главным приоритетом обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании 2026 года.

    До этого президент поручил Центризбиркому оказывать помощь ветеранам спецоперации в прохождении предвыборных процедур.

    Путин также заявил о необходимости создания условий для свободного волеизъявления жителей новых регионов.

    28 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с Путиным по безопасности на выборах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен на совещании обсудить обеспечение безопасности на грядущих выборах в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет вечером во вторник, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    На нем будут присутствовать глава Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Верховного суда Игорь Краснов, генпрокурор Александр Гуцан, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин.

    Также должны быть директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава Минюста Константин Чуйченко и другие.

    Ранее Путин выражал уверенность в победе патриотических сил и людей дела на предстоящих выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин поручил расширить неонатальный скрининг новорожденных в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество исследований в рамках неонатального скрининга новорожденных в России должно быть увеличено, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.

    «Этот объем (количество исследований в рамках раннего скрининга новорожденных) нужно расширять», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Мурашко уточнил, что с текущего года ранний скрининг новорожденных охватывает 42 заболевания. Министр добавил, что расширение перечня заболеваний проводится «фактически без увеличения финансирования».

    Президент также особо отметил важность проведения скрининга на ранних сроках беременности.

    Ранее Путин призвал расширить репродуктивную диспансеризацию.

    28 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил о росте производства передового медоборудования в России

    Путин: Россия наращивает производство собственного оборудования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно наращивает производство собственного медицинского оборудования, причем в стране выпускают технику, которая превосходит мировые аналоги по многим характеристикам, заявил президент Владимир Путин.

    «Хочу отметить, что оборудования у нас все больше и больше производится в стране, причем самого передового оборудования, самого лучшего, не то что не уступающего мировым образцам, но и, на мой взгляд, даже превосходящего по многим параметрам», – подчеркнул президент на открытии новых модульных скоропомощных приемных отделений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В ходе мероприятия Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России и отметил героизм медиков скорой помощи в условиях СВО.

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

