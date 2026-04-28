Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.
Путин призвал усилить безопасность выборов в приграничных регионах
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения безопасности выборов призвал уделять повышенное внимание организации избирательного процесса в приграничных регионах, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что все районы, находящиеся вблизи государственных границ, требуют особого подхода к вопросам безопасности. «Прошу уделить повышенное внимание организации выборов во всех районах, расположенных вблизи государственных границ, приграничных местностях. Заблаговременно принять необходимые меры с учетом оперативной обстановки», – заявил Путин в ходе совещания.
Ранее на совещании Путин напомнил о необходимости особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2026 года. Президент также заявил о росте рисков террористических угроз в стране.
Киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта и из-за неспособности изменить ситуацию делает ставку на террор, заявил глава государства на совещании по обеспечению безопасности выборов.