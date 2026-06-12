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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    8 комментариев
    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня

    Путин: Россия гордится подвигами предков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

    12 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин: Господь всегда с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бог всегда с Россией, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле государственных наград и премий, приуроченной ко Дню России.

    «Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» – приводит слова президента ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения государственных наград президент отметил гордость россиян за подвиги предков. В январе глава государства назвал святой миссию российских военнослужащих.

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    12 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

    Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на самом деле очень близки, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в посольстве в честь Дня России.

    «Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

    Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

    Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

    Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

    Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

    После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший глава МИД ФРГ высоко оценил знания Путина о жизни немцев

    Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин прекрасно понимает менталитет немцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин регулярно следит за прессой и телевидением Германии, благодаря чему прекрасно понимает менталитет местных жителей.

    Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поделился мнением об осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации в Германии. Он считает, что российский лидер внимательно наблюдает за ситуацией в ФРГ, пишет ТАСС.

    «Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя», – заявил политик в интервью изданию Bild. Он добавил, что президент России постоянно обращается к немецким средствам массовой информации.

    Экс-министр также категорически отверг обвинения в излишне дружелюбной политике своей Социал-демократической партии по отношению к Москве. По его словам, на протяжении десятилетий Берлин развивал экономику и курс на разрядку напряженности, однако никогда не считал Россию своим союзником. При этом Габриэль допустил, что реакция на воссоединение Крыма с РФ могла быть более жесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внимательном наблюдении Берлина за визитом российского лидера в Китай. А до этого глава российского государства назвал ФРГ соучастником боевых действий на Украине.

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    11 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    МИД Индии заявил о важности визита Путина на осенний саммит БРИКС

    Дипломаты Индии отметили важность осеннего визита Путина на саммит БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД Индии отметили, что предстоящая поездка российского лидера в Нью-Дели на осенний саммит БРИКС придаст мощный импульс развитию двустороннего стратегического партнерства и многополярного мироустройства в условиях сложной геополитической обстановки.

    Визит президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС позволит значительно укрепить многостороннее взаимодействие стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри в ходе официального приема в Нью-Дели, приуроченного ко Дню России, передает ТАСС.

    «Мы подтверждаем свою готовность тесно сотрудничать с Россией для поддержания диалога, укрепления многостороннего взаимодействия и решения общих глобальных проблем», – заявил Мисри.

    Дипломат подчеркнул, что государства выступают оплотом стабильности на фоне нарастающей геополитической напряженности. Укрепление экономического партнерства и развитие новых транспортных коридоров остаются важнейшими приоритетами для обеих сторон. Речь идет о Северном морском пути и маршруте между Владивостоком и Ченнаи.

    «Эти проекты будут способствовать развитию торговли и обеспечат жизнеспособные альтернативные маршруты. В условиях серьезных сбоев в работе традиционных торговых коридоров расширение сотрудничества в Арктическом регионе также стало важным приоритетом нашего партнерства с Россией», – сказал первый замглавы МИД Индии.

    Представитель индийского внешнеполитического ведомства также указал на актуальность выстраивания многополярного мира. В свою очередь посол РФ в Индии Денис Алипов напомнил, что в 2027 году страны отметят 80-летие дипломатических отношений, которые уверенно выдерживают любое внешнее давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС.

    Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. По итогам этого визита стороны опубликовали совместное заявление о направлениях двустороннего взаимодействия.

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    12 июня 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российское общество, поддерживающее участников спецоперации, становится духовной опорой для героев, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в День России.

    «Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции – это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В мае президент указал на значимую роль бойцов спецоперации в защите национальных интересов России. Путин выразил полную уверенность в победе российских военнослужащих на фронте.

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    12 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын в телеграмме Путину пожелал России удачи и побед
    Ким Чен Ын в телеграмме Путину пожелал России удачи и побед
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России, пожелав российскому народу удачи, побед и дальнейших успехов.

    «Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа», – приводит текст поздравления РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    В послании Ким Чен Ын заявил о стремлении последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и подчеркивал, что готов всегда быть вместе с Россией. Он также выразил пожелание еще больших успехов в ответственной работе российского лидера и правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

    В марте президент России направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР.

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    12 июня 2026, 13:09 • Новости дня
    В Кремле началась церемония вручения государственных наград
    В Кремле началась церемония вручения государственных наград
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Большом Кремлевском дворце началась торжественная церемония вручения государственных наград за выдающиеся достижения в науке, искусстве и правозащитной деятельности.

    Президент Владимир Путин в День России традиционно награждает выдающихся граждан страны, передает РИА «Новости».

    Церемония вручения медалей Героям Труда и лауреатам Государственных премий за 2025 год проходит в Большом Кремлевском дворце.

    Государственной премии в области правозащитной деятельности удостоилась экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, а за благотворительность награжден главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров.

    В сфере литературы и искусства лауреатами стали режиссер Андрей Кончаловский, а также создатели исторических проектов Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Ректор МГУ Виктор Садовничий получил премию за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности.

    За разработку инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы награды в области науки получили Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов. Также Госпремии присуждены коллективу ученых за импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта и востоковеду Алексею Васильеву.

    Звания Героя Труда России присвоены Александру Баталину, Леониду Бобе, Владимиру Данилову, Александру Колесниченко и народной артистке РСФСР Марине Нееловой. Медали также получили гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу, токарь Анатолий Свиридов и начальник сектора НИИ точного машиностроения Петр Сердюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель СПЧ Валерий Фадеев объявил о награждении экс-омбудсмена Татьяны Москальковой государственной премией. Помощник президента Владимир Мединский сообщил о присуждении аналогичной награды в области искусства режиссеру Андрею Кончаловскому.

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    12 июня 2026, 13:52 • Новости дня
    Путин: Только незаурядные и сильные люди могут достичь вершин
    Путин: Только незаурядные и сильные люди могут достичь вершин
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Достичь выдающихся профессиональных вершин способны только незаурядные и сильные люди, для которых работа стала главным смыслом жизни, заявил президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    «Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становится смыслом всей жизни», – приводит слова президента ТАСС.

    Он поблагодарил всех лауреатов и поздравил их с высокими государственными наградами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественная церемония вручения медалей Героям Труда и лауреатам Государственных премий началась в Большом Кремлевском дворце. Накануне глава государства подписал указ о присуждении наград выдающимся ученым за достижения в науке и технике.

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    12 июня 2026, 13:16 • Новости дня
    Путин назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями России
    Путин назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский народ более всего ценит сплоченность и патриотизм, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    «Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась торжественная церемония вручения государственных наград.

    В прошлом году глава государства называл патриотический настрой ключевым фактором развития страны.

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    12 июня 2026, 09:43 • Новости дня
    Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стойкость и самоотверженность прошлых поколений во славу Отчизны навсегда останутся ярким ориентиром для многонационального народа России, заявил президент Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю Дня России.

    «Любовь к родной стране, гордость за ее историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений», – указал президент.

    Поздравление опубликовано на сайте РПЦ.

    В завершение своего обращения российский лидер пожелал предстоятелю РПЦ крепкого здоровья и дальнейших успехов.

    В феврале 2025 года глава государства подчеркнул мужество российских воинов в поздравительном письме патриарху Кириллу.

    На военном параде 9 мая 2026 года Путин заявил о вдохновляющем подвиге поколения победителей.

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    12 июня 2026, 13:37 • Новости дня
    Путин высоко оценил мастерство актрисы Нееловой
    Путин высоко оценил мастерство актрисы Нееловой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги актрисы Марины Нееловой во время торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    «Талант Марины Мстиславовны Неёловой, ее яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений. И в театре, и в кино ее роли становились настоящим событием, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент Владимир Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда России. В пятницу в Большом Кремлевском дворце стартовала традиционная церемония вручения государственных наград.

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    12 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин прислал венок на церемонию прощания с актрисой Чурсиной

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Спасо-Преображенском соборе Петербурга началась церемония прощания с выдающейся народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, ушедшей из жизни в возрасте 84 лет, туда прислал венок президент Владимир Путин.

    Проститься с легендарной актрисой пришли десятки человек, среди которых коллеги по цеху, представители властей и преданные поклонники, передает «Комсомольская правда».

    В храме установлено множество траурных венков, самый большой из которых прислал президент России Владимир Путин.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич и директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова лично присутствуют на траурном мероприятии, передает РИА «Новости».

    Также венки направили жители города, правительства страны и Петербурга, Законодательное собрание и театры, в которых служила артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла после продолжительной болезни. Причиной смерти актрисы стала онкология.

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    12 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин: Садовничий укрепил позиции МГУ как центра просвещения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий сделал большой вклад в укрепление позиций вуза как одного из центров просвещения, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

    «Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен ректор Московского университета имени Ломоносова Виктор Антонович Садовничий. Человек широкой научной эрудиции, масштабного мышления, умения видеть перспективу и быстро внедрять задуманное», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент напомнил, что ректор руководит университетом более 30 лет, за это время он внес огромный вклад в сохранение традиций фундаментального и классического образования.

    «[Садовничий внес вклад] в укрепление позиций Московского университета как одного из ведущих центров просвещения, интеллектуального и духовного развития России в целом, формирование стратегических направлений отечественной высшей школы», – указал глава российского государства.

    Садовничий удостоился редкой государственной награды за исключительные успехи в гуманитарной сфере. В прошлом году Путин назвал МГУ настоящим символом страны.

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    12 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин отметил успешность работы Москальковой по обеспечению прав граждан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Татьяна Москалькова в бытность уполномоченным по правам человека сделала своим приоритетом поддержку военных и их семей, указал президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

    «С самого начала специальной военной операции ее приоритетом стала поддержка военнослужащих, их семей, а также мирных граждан, пострадавших в ходе боевых действий. Она работала и успешно работала для соблюдения конституционных гарантий граждан России», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Татьяна Москалькова занимала должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в период с 2016 по 2026 год.

    Ранее Путин выразил благодарность Татьяне Москальковой за проделанную работу на посту омбудсмена.

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    12 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин заявил о необходимости помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.

    Президент Владимир Путин назвал главной задачей общества и государства помощь молодым людям в поиске своего предназначения, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, важно, чтобы каждый человек занимался делом с удовольствием.

    Заявление прозвучало в День России во время традиционного награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий.

    «Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях», – отметил Путин. Президент добавил, что поддержка в поиске призвания поможет молодежи добиваться таких же выдающихся успехов, как и нынешние лауреаты.

    Торжественная церемония вручения государственных наград началась в Большом Кремлевском дворце.

    Владимир Путин назвал лауреатов премий незаурядными и сильными людьми.

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      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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