Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Козак освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента России.
«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», – сказано в документе, который размещен на портале официальном опубликовании правовых актов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.
Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он вновь занял должность заместителя руководителя администрации президента.