Песков: Козак подал в отставку по собственному желанию

Tекст: Вера Басилая

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подал заявление об отставке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что прошение написано с формулировкой «по собственному желанию».

Пресс-секретарь главы государства не уточнил, подписан ли на данный момент президентом указ об отставке Козака. По его словам, «указ мы не публиковали, указа нет».

Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он вновь занял должность заместителя руководителя администрации президента.

На этом посту Козак курировал вопросы приграничного сотрудничества, отношения с постсоветскими странами, включая Украину, и представлял Россию на переговорах в «нормандском формате».

Ранее СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.