СМИ: Козак решил уйти с поста замглавы администрации президента
РБК: Козак подал заявление об отставке с поста замглавы администрации президента
Дмитрий Козак подал заявление об уходе с должности заместителя руководителя администрации президента по собственному желанию, сообщают СМИ.
Козак написал соответствующее заявление на выходных, передает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с решением чиновника. По информации одного из источников, в среду планируется встреча Козака с коллективом. Оба источника отметили, что после ухода Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе.
Козак работал в администрации президента с 2000 года, а затем занимал ряд ключевых должностей в правительстве, в том посты числе министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году Козак вернулся в администрацию президента на пост заместителя руководителя.
В этой должности он занимался вопросами приграничного сотрудничества, курировал отношения с постсоветскими странами, включая Украину, и представлял Россию на переговорах в «нормандском формате».