Tекст: Ольга Иванова

Вице-председатель бундестага Омид Нурипур, бывший лидер «Зеленых», призвал канцлера Фридриха Мерца открыть путь для поставок ракет Taurus Украине, передает РИА «Новости». Обращение прозвучало накануне встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

В интервью Berliner Morgenpost Нурипур отметил: «Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и открыть путь для поставок ракет Taurus». По мнению политика, недостаточно ограничиваться поддержкой Зеленского только в телефонных разговорах.

Отметим, что вопрос передачи дальнобойных ракет Taurus на Украину обсуждается в Германии не первый месяц и вызывает острые политические споры. Власти Германии до сих пор не дали окончательного разрешения на эти поставки.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Берлин отказался поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, но решил нарастить финансовую помощь ему на 3 млрд евро в 2026 году.

В Кремле поясняли, что вмешательство Германии в конфликт на Украине – не новость для России.