Трассу М-5 «Урал» в Башкирии закрыли из-за непогоды
Движение для грузовых и пассажирских автомобилей ограничили на участке трассы М-5 «Урал» в Башкирии из-за сильного ухудшения погодных условий.
Часть федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Башкирии временно закрыта из-за сложных погодных условий, передает РИА «Новости». Ограничения затронули участок между 1480 и 1548 километрами автодороги.
Как сообщил главный госавтоинспектор Республики Башкортостан Владимир Севастьянов, решение о перекрытии движения принято «в связи с ухудшением погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения». Временное ограничение распространяется как на грузовой, так и на пассажирский транспорт.
По предварительным данным, движение на этом участке трассы будет восстановлено не ранее 09.00 по местному времени (07.00 мск) 29 декабря. Сотрудники дорожных служб и полиции продолжают следить за ситуацией и рекомендуют водителям заранее планировать маршрут.
