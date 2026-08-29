Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Силы ПВО за сутки уничтожили 189 украинских БПЛА над Курской областью
Силы ПВО сбили 189 БПЛА за сутки в ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Хинштейн в «Максе» сообщил, что всего в период с 09.00 28 августа до 09.00 29 августа сбито 189 вражеских беспилотников различного типа.
Накануне стало известно о ранении мужчины в Беловском районе. Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь, после чего подготовили к эвакуации в областную больницу.
Противник также активно применял артиллерию по отселенным территориям, нанеся 95 ударов. Кроме того, зафиксировано 11 сбросов взрывных устройств с беспилотников. В результате обстрелов в Большесолдатском районе повреждения получил объект энергетики, а в слободе Белой пострадала неработающая заправочная станция.
В Рыльском районе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль местной жительницы.
В селе Песчаное Беловского района от ударов трех дронов пострадали четыре человека.
Ранее Минобороны сообщило, что дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 12 регионов.