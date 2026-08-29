Силы ПВО за сутки уничтожили 189 украинских БПЛА над Курской областью

Tекст: Вера Басилая

Хинштейн в «Максе» сообщил, что всего в период с 09.00 28 августа до 09.00 29 августа сбито 189 вражеских беспилотников различного типа.

Накануне стало известно о ранении мужчины в Беловском районе. Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь, после чего подготовили к эвакуации в областную больницу.

Противник также активно применял артиллерию по отселенным территориям, нанеся 95 ударов. Кроме того, зафиксировано 11 сбросов взрывных устройств с беспилотников. В результате обстрелов в Большесолдатском районе повреждения получил объект энергетики, а в слободе Белой пострадала неработающая заправочная станция.

В Рыльском районе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль местной жительницы.

В селе Песчаное Беловского района от ударов трех дронов пострадали четыре человека.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 12 регионов.