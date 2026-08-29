Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
ФСБ показала видео лишения мигрантов гражданства за угрозу безопасности
ФСБ России опубликовала видео аннулирования российских паспортов у восьми уроженцев Центральной Азии и Закавказья из-за их действий, представляющих опасность для государства.
Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с представителями МВД лишили паспортов нескольких иностранных граждан, передает РИА «Новости». Основным поводом для принятия такого решения стали достоверно установленные факты создания прямой угрозы национальной безопасности страны.
Силовое ведомство официально опубликовало кадры оперативной видеосъемки, полученные из разных регионов. На предоставленной записи детально запечатлен процесс оглашения заключений тем лицам, чьи противоправные действия были признаны крайне опасными для государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне спецслужба аннулировала российские паспорта восьмерых экстремистов из центральноазиатских республик.
С октября 2023 года МВД лишило приобретенного гражданства более 4,5 тыс. человек.
В прошлом году правоохранители депортировали из страны участника межнационального конфликта в Липецке.