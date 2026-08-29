В Харьковской области прогремела серия взрывов

Tекст: Вера Басилая

Очевидцы зафиксировали несколько сильных ударов в городе Изюме на востоке Украины. Местные власти пока не раскрывают подробную информацию о возможных разрушениях инфраструктуры, передает ТАСС.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе продолжает действовать предупреждение об опасности с воздуха. Дополнительные обстоятельства инцидента в данный момент выясняются профильными ведомствами.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Бучанском районе Киевской области возник пожар с последующей детонацией.

Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.