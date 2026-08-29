Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Харьковской области прогремела серия взрывов
Серия взрывов была слышна в городе Изюме Харьковской области на востоке Украины на фоне объявленной масштабной воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
Очевидцы зафиксировали несколько сильных ударов в городе Изюме на востоке Украины. Местные власти пока не раскрывают подробную информацию о возможных разрушениях инфраструктуры, передает ТАСС.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе продолжает действовать предупреждение об опасности с воздуха. Дополнительные обстоятельства инцидента в данный момент выясняются профильными ведомствами.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Бучанском районе Киевской области возник пожар с последующей детонацией.
Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.