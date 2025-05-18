В Полтавской области подростки разбили памятник Мичурину

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает украинский телеканал «Общественное», правоохранительные органы зарегистрировали факт вандализма. Инцидент произошел в селе Мачехи, расположенном недалеко от Полтавы, где памятник Мичурину был серьезно поврежден группой подростков, пишет РИА «Новости».

Иван Мичурин был доктором биологии и создателем множества сортов плодово-ягодных культур.

Напомним, в ночь на 9 мая неизвестные в масках сорвали мемориальную табличку с памятника маршалу Родиону Малиновскому в Одессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одессе вандалы из числа украинских националистов испачкали краской мемориальные доски, установленные в честь русских деятелей культуры и науки, включая художника Врубеля и ученого Ляпунова.

В 2023 году бюст русского и советского биолога Ивана Мичурина демонтировали в селе Михновцы Полтавской области.