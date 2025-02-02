Вандалы осквернили мемориальную доску Врубеля в Одессе

Вандалы испачкали краской мемориальные доски в Одессе в честь Врубеля, Ляпунова и Сеченова

Tекст: Максим Попов

Вандалы испортили мемориальные доски выдающихся русских деятелей культуры и науки в Одессе, сообщило ТАСС со ссылкой на «Новости. Одесса». Мемориальные знаки, посвященные художнику Михаилу Врубелю, математику Александру Ляпунову и физиологу Ивану Сеченову, были испачканы синей и черной краской.

На двух из испорченных досок, как сообщают, были нанесены надписи на украинском языке: «долой». Издание утверждает, что это дело рук активистов из числа украинских националистов, которые требуют демонтажа мемориальных знаков.

Мемориальная доска в честь Врубеля находится на здании, где он жил и работал. Врубель, выходец из русской дворянской семьи с польскими корнями, провел лето 1855 года в Одессе. Именно тогда у него возник замысел знаменитой картины «Демон». Другая мемориальная доска установлена на доме, где последние месяцы жизни провел Ляпунов, переехавший в Одессу из-за здоровья жены.

Третья доска установлена на улице, названной в честь Сеченова, который жил и преподавал в Одессе в Императорском университете в 1871–1876 годах. Сеченов участвовал в создании кафедры физиологии человека и животных, действующей в Одесском национальном университете.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Одессе разместили плакат с надписью «Груз 200» на памятнике русскому поэту Александру Пушкину, который уже неоднократно подвергался актам вандализма.