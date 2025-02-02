  • Новость часаМинобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
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    Украинские провокаторы нацелились на мигрантов
    Эксперт объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент
    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом
    Медведев резко отреагировал на предложение о «блокаде Ленинграда»
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    Салливан озвучил условие для сделки России и США по Украине
    Удар нанесен по заводу в Новой Водолаге на Украине
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Киева к выборам для переговоров с Москвой
    В ООН отреагировали на критику МИД за умалчивание потерь СССР в ВОВ
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    2 февраля 2025, 00:45 • Новости дня

    Вандалы осквернили мемориальную доску Врубеля в Одессе

    Вандалы испачкали краской мемориальные доски в Одессе в честь Врубеля, Ляпунова и Сеченова

    Вандалы осквернили мемориальную доску Врубеля в Одессе
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    Вандалы из числа украинских националистов испачкали краской мемориальные доски, установленные в Одессе в честь русских деятелей культуры и науки, включая художника Врубеля и ученого Ляпунова.

    Вандалы испортили мемориальные доски выдающихся русских деятелей культуры и науки в Одессе, сообщило ТАСС со ссылкой на «Новости. Одесса». Мемориальные знаки, посвященные художнику Михаилу Врубелю, математику Александру Ляпунову и физиологу Ивану Сеченову, были испачканы синей и черной краской.

    На двух из испорченных досок, как сообщают, были нанесены надписи на украинском языке: «долой». Издание утверждает, что это дело рук активистов из числа украинских националистов, которые требуют демонтажа мемориальных знаков.

    Мемориальная доска в честь Врубеля находится на здании, где он жил и работал. Врубель, выходец из русской дворянской семьи с польскими корнями, провел лето 1855 года в Одессе. Именно тогда у него возник замысел знаменитой картины «Демон». Другая мемориальная доска установлена на доме, где последние месяцы жизни провел Ляпунов, переехавший в Одессу из-за здоровья жены.

    Третья доска установлена на улице, названной в честь Сеченова, который жил и преподавал в Одессе в Императорском университете в 1871–1876 годах. Сеченов участвовал в создании кафедры физиологии человека и животных, действующей в Одесском национальном университете.

    Ранее сообщалось, что неизвестные в Одессе разместили плакат с надписью «Груз 200» на памятнике русскому поэту Александру Пушкину, который уже неоднократно подвергался актам вандализма.

    1 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны обеспокоены возможностью передачи Украине важных ресурсов России, что может повлиять на ее глобальные амбиции и ключевые отрасли, включая оборону и энергетику, заявляет глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье National Interest.

    Цахкна выразил обеспокоенность Запада по поводу важных ресурсов на Украине, которые могут перейти России в ходе продвижения ее армии, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти природные ресурсы находятся слишком близко к линии фронта. Если они окажутся в руках Москвы, Россия и ее партнеры получат доступ к значительной «сокровищнице», способной укрепить их позиции в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика.

    Цахкна подчеркнул, что с развитием современных технологий и увеличением спроса на них, для западных стран остро важны полезные ископаемые, находящиеся на Украине.

    В статье также подчеркивается, что контроль России над этими ресурсами может позволить ей расширить свои глобальные амбиции и укрепить влияние на международной арене.

    Ранее бывший главком ВСУ Виктор Муженко заявил о потере Украиной половины природных ресурсов.

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    1 февраля 2025, 04:41 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре

    Российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра

    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали окруженную группировку Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что район еще не полностью зачищен от неприятеля.

    Как отметил Марочко, российские войска успешно ликвидировали группировку ВСУ, находившуюся в оперативном окружении в городе Часов Яр, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на успех операции, район Часова Яра остается так называемой серой зоной. «Этот район еще продолжает оставаться так называемой серой зоной, поскольку мы до конца его не зачистили», – отметил Марочко.

    Ранее эксперт сообщал, что около взвода военнослужащих ВСУ оказались в окружении в результате продвижения российских войск на данном участке фронта. 25 января Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили часть окруженных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    1 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    @ Komsomolskaya Pravda/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные успешно окружили украинскую группировку в населенном пункте Новая Кругляковка, вынуждая командование ВСУ бездумно отправлять резервы в попытках замедлить продвижение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России активизировали военные действия в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Они сжимают в клещи украинскую военную группировку, дислоцированную в этом районе, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что «наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке». Он добавил, что идут интенсивные боестолкновения и отметил, что украинское командование, несмотря на ситуацию, отправляет свои резервы в этот район. «Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», – сказал он.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку украинских военных в Часовом Яре. Также Минобороны приступило к зачистке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

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    1 февраля 2025, 14:04 • Новости дня
    Удар нанесен по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по зданию бывшего завода в поселке Новая Водолага Харьковской области Украины, сообщает РИА «Новости». По информации Лебедева, в этом здании находились боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Сергей Лебедев рассказал: «В Новой Водолаге «Геранька» прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками». По его словам, после удара в сторону завода отправились машины скорой помощи.

    Подробности о последствиях удара и возможных потерях не сообщаются.

    Накануне в районе авиабазы в Полтавской области, где осуществляют ремонт авиационной техники и заправку ракет, произошел взрыв. В тот же день подполье сообщило, что в Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, а также идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе.

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    1 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

    Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

    Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

    Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

    Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

    Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    1 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    WP сообщила о хаосе в оборонном секторе Украины

    The Washington Post: Украина столкнулась с расколом в оборонном секторе

    WP сообщила о хаосе в оборонном секторе Украины
    @ Ukrainian Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинском оборонном секторе разгорелись разногласия между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок, что может повлиять на западную поддержку в разгар конфликта, сообщила газета The Washington Post.

    Раскол в оборонном секторе Украины произошел в критический момент, пишет The Washington Post. По данным издания, основными сторонами конфликта стали Министерство обороны и Агентство оборонных закупок (АОЗ).

    Газета отмечает, что скандалы в украинском оборонном секторе происходят на фоне усиливающейся неопределенности в вопросе продолжения военной помощи США при президентстве Дональда Трампа. Вдобавок, среди республиканцев в США часто звучат обвинения в адрес Киева по поводу коррупции, что может усилить давление на Украину, передает ТАСС.

    Европейские страны, которые ранее поддерживали тесные отношения с АОЗ, теперь испытывают трудности с пониманием распределения полномочий в украинском оборонном секторе. Это также вызывает беспокойство среди международных партнеров Украины.

    Ранее страны G7 и западные антикоррупционные организации предупреждали о последствиях конфликта между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и бывшей главой АОЗ Мариной Безруковой. Они заявили, что это может подорвать доверие Вашингтона к Киеву, что в свою очередь оказывает влияние на международное сотрудничество и помощь.

    Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

    Украина потрясена после решения Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов.

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    1 февраля 2025, 05:36 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе

    Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России остается на усмотрении Трампа

    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России будет принимать президент США Дональд Трамп, отметив, что введенные ранее меры не достаточно эффективны.

    Как подчеркнул Келлог, окончательное решение о возможном введении дополнительных антироссийских санкций находится в руках американского лидера, передает ТАСС. «Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», – заявил Келлог.

    Он также отметил, что введенные администрацией предшественника Трампа ограничительные меры против России можно оценить на шесть баллов из десяти, в то время как контроль за соблюдением этих санкций заслуживает только три балла. По словам Келлога, администрация Трампа будет продолжать оценивать эффективность этих мер в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    Келлог подчеркнул, что текущая стратегия связана с достижением прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине, что требует тщательного рассмотрения всех возможных вариантов, включая санкции.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.


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    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

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    1 февраля 2025, 12:38 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять американских снарядов РСЗО HIMARS и 108 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 42095 беспилотников, 590 ЗРК, 20984 танка и других бронемашин, 1511 боевых машин РСЗО, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в субботу сообщалось, что энергетическая инфраструктура была поражена в Полтавской области.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли семь ударов по объектам энергетики.

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    1 февраля 2025, 07:07 • Новости дня
    ВС России атаковали хранилище нефтепродуктов в Измаиле

    Дроны поразили склады и нефтехранилище в Измаиле Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    Атака беспилотников на Измаил Одесской области вызвала несколько взрывов, предположительно, повредив склады и хранилище нефтепродуктов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, первый взрыв произошел около 3.30 мск в районе бывшего консервного завода: «Утром был мощный прилет БПЛА. ... Первая очередь зашла, вероятно, вдоль реки примерно в 3.30. Был мощный взрыв в районе бывшего консервного завода...», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Позднее, около 4:20 мск, вторая волна российских беспилотников атаковала с порт со стороны. Удары в основном обрушились на первый погрузочный район порта. «По слухам, поражены склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО.

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    1 февраля 2025, 11:51 • Новости дня
    TikTok удалил русофобскую песню после обращения властей Казахстана

    TikTok удалил песню «Йоу, русские» после обращения Минкульта Казахстана

    Tекст: Александра Юдина

    Социальная сеть TikTok удалилa песню с русофобским содержанием после жалобы властей Казахстана в связи с нецензурной бранью в адрес русских, сообщил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов.

    TikTok удалил русофобскую песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») после обращения министерства культуры и информации Казахстана, передает ТАСС.

    Кочетов сообщил, что ведомство направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

    По состоянию на 27 января 2025 года администрация TikTok приняла меры по удалению противоправного контента.

    В ответе Кочетова, предоставленном пресс-службой Минкульта на запрос агентства, уточняется, что песня или ее фрагменты были зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах.

    Кочетов также отметил, что в число платформ, где были обнаружены материалы, входят TikTok, YouTube и ВКонтакте.

    Всего было зафиксировано 12 случаев на TikTok, восемь случаев на YouTube и два случая на ВКонтакте. По всем выявленным материалам направлены уведомления в адреса администраций интернет-ресурсов и онлайн-платформ для принятия мер по устранению нарушений.

    Ранее оскорбившую русскоязычную женщину блогершу из Казахстана Орманбаеву объявили в международный розыск. В январе полиция Алма-Ате задержала блогера-сатирика Темирлана Енсебека. Он разместил песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания розни. Хотя Енсебек не является автором, полиция ведет розыск настоящего композитора.

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    1 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Российские войска освободили Крымское в ДНР
    Российские войска освободили Крымское в ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление, освободив населенный пункт Крымское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Новоалександровой, Дзержинском, Дружбой, Лысовкой, Славянкой, Барановкой, Новоандреевкой и Котлино ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Липцов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины поблизости от Загоруйковки, Песчаного, Новой Кругляковки Харьковской области, Новолюбовки Луганской народной республики (ЛНР), Григоровки, Ямполя и Северска ДНР, сообщил Конашенков.

    Потери противника при этом составили до 320 военнослужащих, бронемашина, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Улаклов, Дылеевки, Белогоровки, Верхнекаменского, Орехово-Василевки, Зеленовки и Часова Яра ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Новопетровского Днепропетровской области, Зеленого Поля, Ровнополя, Днепроэнергии и Разлива ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 130 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155 мм самоходная артустановка Caesar.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Приморского, Новоандреевки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

    Противник потерял до 40 военнослужащих и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что российские войска за последнюю неделю освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.

    Ранее российские войска подняли триколор над Новоелизаветовкой в ДНР. А днем ранее российские войска освободили Двуречную в Харьковской области.

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    1 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог заявил, что Украина должна провести выборы

    Спецпосланник США заявил о необходимости провести выборы на Украине к концу года

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США по Украине Кита Келлог заявил, что Вашингтон настаивает на проведении выборов на Украине к концу года, сообщило Reuters.

    Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев превел выборы, возможно, к концу года. По его словам, выборы необходимы, особенно, если Украина «сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».

    По словам Келлога, Соединенные Штаты считают, что это станет важным шагом в процессе стабилизации ситуации в регионе.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    1 февраля 2025, 14:53 • Новости дня
    Карлсон назвал Зеленского диктатором

    Журналист Карлсон заявил, что Зеленский проявляет черты диктатора на Украине

    Карлсон назвал Зеленского диктатором
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Такер Карлсон в интервью с Пирсом Морганом заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет диктаторские черты, включая запрет религиозной конфессии и ликвидацию политических оппонентов.

    Карлсон подчеркнул, что действия Зеленского включают запрет на определенные религиозные конфессии, устранение политических оппонентов и запрет на использование языков, что, по его мнению, указывает на диктаторские методы правления. Также журналист выразил обеспокоенность поддержкой Зеленского со стороны правительств США и Британии, передает РИА «Новости».

    Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский не может предоставить доказательства своей легитимности, тем самым признавая свою нелегитимность.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что издание American Thinker обвиняет украинское правительство в коррупции и преступности, отмечая, что действия Зеленского поставили мир на грань катастрофы.

    Между тем профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что Зеленский угрожает безопасности Европы из-за своих политических действий.

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