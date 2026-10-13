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    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня

    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

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    12 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    @ AP/TASS

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возглавляющий арабскую коалицию в Йемене, через источники в агентстве Bloomberg дал понять, что Эр-Рияд разочарован ограниченной военной поддержкой Запада в борьбе с хуситским движением «Ансар Алла».

    Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию в Йемене, испытывает растущее недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны западных союзников в борьбе с движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    «Разочарование Эр-Рияда растет из-за ограниченной помощи, оказываемой западными союзниками», – сообщили собеседники агентству. По их словам, несмотря на призывы Саудовской Аравии нарастить военную поддержку, отклик Запада остается ограниченным.

    Отмечается, что Британия предоставила свои самолеты-заправщики, однако недавние просьбы Эр-Рияда о дополнительной оборонной помощи в последние недели пока не получили одобрения, указывает Bloomberg. При этом Франция объявила о направлении оборонительных военных средств в порт Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман из-за атак хуситов спрятался в бункерах. Саудовская Аравия в тот же день отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    12 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама

    Путин ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан Вьетнама на срок до 30 дней.

    Правила будут действовать до 15 октября 2027 года включительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.

    Граждане Вьетнама смогут приезжать в Россию без виз с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Разрешен и транзитный проезд через территорию страны.

    Уточняется, что безвизовый режим не распространяется на иностранцев, прибывающих для осуществления трудовой и журналистской деятельности, получения образования или постоянного проживания в России. Указ вступает в силу с четверга, 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам завершил государственный визит в Россию.

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

    Азиатская республика присоединилась к проекту российского ядерного реактора МБИР.

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    12 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Израиле 18 школьников подорвались на неразорвавшемся снаряде

    Al Jazeera: 18 израильских школьников пострадали от детонации снаряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном с Ливаном районе Израиля из-за детонации неразорвавшегося снаряда пострадали 18 школьников.

    Ученики из поселения Маалот-Таршиха находились на экскурсии, когда произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Трое школьников получили тяжелые ранения, их эвакуировали в больницу на вертолетах.

    В настоящее время военные эксперты выясняют, был ли этот снаряд выпущен с территории Ливана во время боевых действий, начавшихся 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на ливанской территории.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

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    12 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

    КСИР Ирана поразил третий супертанкер в Ормузском проливе за два дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

    «Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий супертанкер-нарушитель, на нем возник пожар», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВМС КСИР.

    В иранском ведомстве заявили, что судно проигнорировало предупреждения и с выключенной навигационной системой попыталось выйти из пролива.

    В КСИР предупредили, что любое сотрудничество судов с американскими военными в Ормузском проливе и Персидском заливе повлечет за собой решительный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер. В тот же день под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем. В субботу в проливе подорвался на мине нефтяной танкер.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    12 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Путин переназначил Птицына председателем Мосгорсуда

    Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Московского городского суда на второй шестилетний срок.

    Текст указа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «Назначить на шестилетний срок полномочий… председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича; заместителем председателя Московского городского суда Шаповалова Дениса Вячеславовича», – говорится в документе.

    В мае Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала Птицына кандидатом на эту должность. Он занимает пост председателя Мосгорсуда с 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал указ о назначении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей.

    Также Путин освободил Андрея Маслова от обязанностей посла в Греции и назначил на эту должность Юрия Горлача.

    Путин назначил Игоря Романченко новым руководителем российской дипломатической миссии в Коста-Рике, сменив на этом посту Юрия Беджаняна.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    12 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

    Хуситы сообщили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Вера Басилая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

    Хуситы поразили международный аэропорт Эр-Рияда баллистической ракетой, передает ТАСС.

    «Наши вооруженные силы <…> атаковали международный аэропорт имени короля Халида в <…> Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», – заявил Сариа.

    Он предостерег авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.

    Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об отражении ракетного удара хуситов по Эр-Рияду. До этого в столице королевства выпустили оповещение о потенциальной угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В тот же день Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

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    12 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестные снаряды поразили танкер и контейнеровоз, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива», – говорится в заявлении UKMTO.

    В отдельном сообщении указывается, что другой снаряд попал в контейнеровоз, при этом данных о пострадавших и материальном ущербе UKMTO не привело, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

    В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

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    12 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Власти Саудовской Аравии предупредили о потенциальной угрозе в Эр-Рияде

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии призвало жителей Эр-Рияда следовать официальным инструкциям из-за потенциальной опасности.

    Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о потенциальной угрозе в столице королевства, передает ТАСС.

    В ведомстве сообщили, что национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях в городе Эр-Рияд выпустила оповещение для предупреждения об опасности. Местных жителей призывают следовать официальным инструкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов.

    Королевство продлило приостановку работы аэропорта Эр-Рияда.

    При новом обстреле авиагавани погиб гражданин Пакистана.

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    12 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Саудовская Аравия заявила о перехвате запущенной из Йемена по Эр-Рияду ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную мятежниками-хуситами из Йемена по Эр-Рияду, сообщил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

    «Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду», – сообщил представитель арабской коалиции против хуситов Турки аль-Малики в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    Из-за атак хуситов министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

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    13 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Саудовская Аравия начала расследование сбоев ПВО при атаках хуситов

    AP: Саудовская Аравия запустила расследование плохой работы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Саудовской Аравии начали внутреннее расследование из-за низкой эффективности противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    Эр-Рияд выясняет, почему зенитные ракетные комплексы не смогли отразить несколько атак по аэропорту столицы, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Предварительные данные показывают, что хуситы перед основными ракетными ударами запускали волны беспилотников для перегрузки ПВО. Кроме того, ракеты могли менять траекторию полета. Однако эти факторы не полностью объясняют слабую работу ПВО. Также отмечается, что системы оповещения о ракетной опасности сработали с опозданием.

    10 и 11 октября аэропорт Эр-Рияда подвергся атакам, в результате которых погибли не менее 13 человек, более 300 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье в результате обстрела аэропорта Эр-Рияда погиб гражданин Индии.

    В тот же день президент США Дональд Трамп допустил американские удары по позициям хуситов после атак на саудовскую столицу.

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    13 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Иран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США

    Иран поблагодарил Путина за содействие в урегулировании конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран выразил признательность президенту России Владимиру Путину за готовность содействовать в урегулировании конфликта между Ираном и США, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.

    Тегеран высоко ценит намерение российского руководства помочь в разрешении кризиса в отношениях с Вашингтоном. «Россия всегда четко заявляла о своей позиции, заключающейся в том, что этот конфликт, развязанный США, должен закончиться, эта агрессия должна быть прекращена; а также всегда заявляла о своей готовности приложить усилия для достижения мира. Мы признательны за то, что президент России, учитывая огромный потенциал этой страны, заявил о готовности в этом вопросе», – сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гариб-Абади, передает РИА «Новости».

    Незадолго до этого Кремль информировал, что Владимир Путин согласовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение путей выхода из кризиса и передал эту позицию президенту США Дональду Трампу. Наряду с этим Москва выразила готовность содействовать общему урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Несмотря на российскую инициативу, официальными посредниками между Тегераном и Вашингтоном продолжают выступать Катар и Пакистан, обращали внимание в МИД исламской республики.

    Противостояние обострилось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что вызвало ответные действия Тегерана. В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако позже взаимные атаки возобновились, и на данный момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье иранские власти обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Тегеран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны Вашингтона.

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    13 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке

    Хуситы пообещали атаковать интересы США при вмешательстве в конфликт в Йемене

    Tекст: Игорь Иножарский

    Йеменские мятежники-хуситы пригрозили нанести удары по американским интересам на Ближнем Востоке, если Вашингтон присоединится к военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.

    «Если США вмешаются в агрессию против Йемена, мы не будем раздумывать над решением ответить, скорее, последует быстрый и болезненный ответ, нацеленный на США и все их интересы в регионе», – заявил член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухайти, передает Israel National News со ссылкой на France Presse.

    По его словам, атаки призваны продемонстрировать наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, что он больше не может вести наступление из безопасного положения.

    В понедельник президент США Дональд Трамп прокомментировал растущую конфронтацию, отметив, что хуситы «ведут себя очень плохо». Ранее он не исключил, что Вашингтон может присоединиться к саудовским ударам по йеменским мятежникам, несмотря на сообщения об отказах Эр-Рияду в американской военной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за атак мятежников министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию. В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил возможность американских ударов по хуситам после нападения на саудовский аэропорт.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

      7 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

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    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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