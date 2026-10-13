Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

Tекст: Елизавета Шишкова

Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.