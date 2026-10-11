Sabah: Срыв поставок дизеля из России усугубит энергетический кризис в Европе

Tекст: Вера Басилая

Попытки сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам энергоносителей чреваты обострением экономического кризиса. «Киевом были совершены удары, которые могут оставить Европу один на один с дорогим топливом зимой», – отметил Алтынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

По словам обозревателя, президент США ранее анонсировал поставку 300 тыс. тонн российского дизельного топлива в кратчайшие сроки, еще 500 тыс. тонн ожидается в ноябре, а затем объем увеличится на 1 млн тонн. На этом фоне европейские лидеры саботируют любые инициативы по разрешению кризиса, хотя на улицах растет напряженность из-за скачка цен на энергоносители.

В статье также приводится шутка, которую ранее рассказывал президент России Владимир Путин. В ней немецкий ребенок спрашивает отца, почему дома холодно. Тот отвечает, что Германия ввела санкции, чтобы россияне страдали. Ребенок интересуется, не являются ли они сами русскими, ставя под сомнение логику рестрикций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик пообещал добиться голосования в Конгрессе для блокировки сделки американского президента Дональда Трампа по закупкам российского дизельного топлива.

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.