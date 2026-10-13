В Баку задержали подозреваемых в попытке поджога школы и машины директора

Полиция Азербайджана задержала семерых человек за поджоги в школах Баку

Tекст: Мария Иванова

В Ясамальском и Гарадагском районах Баку задержаны семеро подозреваемых в инцидентах, связанных со школами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что 12 октября была предотвращена попытка поджечь одну из средних школ в Ясамальском районе. По подозрению в причастности задержаны ранее судимый Мухаммед Исмайылов и пятеро учеников старших классов этой школы.

В тот же день в Гарадагском районе сожгли автомобиль директора другой городской средней школы. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого, ранее судимого Фуада Ибрагимова. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник неизвестные подожгли машину директора бакинской школы на фоне споров о школьной форме.

Правоохранительные органы арестовали 37 человек из-за вызванных этим беспорядков.