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В Баку задержали подозреваемых в попытке поджога школы и машины директора
Полиция Азербайджана задержала семерых человек за поджоги в школах Баку
Азербайджанская полиция задержала семерых человек, подозреваемых в попытке поджога средней школы и сожжении автомобиля директора другого учебного заведения в Баку.
В Ясамальском и Гарадагском районах Баку задержаны семеро подозреваемых в инцидентах, связанных со школами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
В ведомстве уточнили, что 12 октября была предотвращена попытка поджечь одну из средних школ в Ясамальском районе. По подозрению в причастности задержаны ранее судимый Мухаммед Исмайылов и пятеро учеников старших классов этой школы.
В тот же день в Гарадагском районе сожгли автомобиль директора другой городской средней школы. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого, ранее судимого Фуада Ибрагимова. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник неизвестные подожгли машину директора бакинской школы на фоне споров о школьной форме.
Правоохранительные органы арестовали 37 человек из-за вызванных этим беспорядков.