В Казахстане назначили дату внеочередных местных выборов

Выборы депутатов местных парламентов Казахстана назначили на 29 ноября

Tекст: Ольга Иванова

«Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет назначить внеочередные выборы депутатов маслихатов на 29 ноября 2026 года», – сказал Ерман. После этого члены избиркома единогласно проголосовали за утверждение этой даты, передает ТАСС.

В марте в Казахстане прошел референдум по новой конституции, а в августе состоялись выборы в Курултай – новый однопалатный парламент. Решение о роспуске маслихатов было принято из-за того, что большинство депутатов в них избирались от прежней партии власти «Аманат». В этом году она влилась в новую партию «Адилет», получившую большинство мандатов в Курултае.

Согласно закону, выборы должны состояться в течение двух месяцев с момента досрочного прекращения полномочий местных парламентов.

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