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В Казахстане назначили дату внеочередных местных выборов
Выборы депутатов местных парламентов Казахстана назначили на 29 ноября
Заместитель председателя Центризбиркома Казахстана Мухтар Ерман сообщил, что внеочередные выборы депутатов местных представительных органов власти (маслихатов) назначены на 29 ноября.
«Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет назначить внеочередные выборы депутатов маслихатов на 29 ноября 2026 года», – сказал Ерман. После этого члены избиркома единогласно проголосовали за утверждение этой даты, передает ТАСС.
В марте в Казахстане прошел референдум по новой конституции, а в августе состоялись выборы в Курултай – новый однопалатный парламент. Решение о роспуске маслихатов было принято из-за того, что большинство депутатов в них избирались от прежней партии власти «Аманат». В этом году она влилась в новую партию «Адилет», получившую большинство мандатов в Курултае.
Согласно закону, выборы должны состояться в течение двух месяцев с момента досрочного прекращения полномочий местных парламентов.
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