Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair сел в Дублине

Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair совершил посадку в Дублине

Tекст: Денис Тельманов

Борт вылетел из Рима в Дублин в 12:52 мск. Позже он передал аварийный код Squawk 7700, передает РИА «Новости».

Согласно полетным данным, самолет совершил посадку в международном аэропорту Дублина в 15:36 мск.

Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он необязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник самолет Ryanair, следовавший из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия.

В августе птица стала причиной разгерметизации другого самолета этой авиакомпании. В июле пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор.