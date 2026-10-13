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Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair сел в Дублине
Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair совершил посадку в Дублине
Самолет авиакомпании Ryanair, который подал сигнал бедствия во время рейса из Рима в Дублин, благополучно приземлился в ирландской столице.
Борт вылетел из Рима в Дублин в 12:52 мск. Позже он передал аварийный код Squawk 7700, передает РИА «Новости».
Согласно полетным данным, самолет совершил посадку в международном аэропорту Дублина в 15:36 мск.
Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он необязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник самолет Ryanair, следовавший из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия.
В августе птица стала причиной разгерметизации другого самолета этой авиакомпании. В июле пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор.