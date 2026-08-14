NTSB: Птица стала причиной разгерметизации самолета Ryanair

NTSB: Останки птицы нашли в двигателе аварийного Boeing 737 Ryanair

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Национального управления по безопасности на транспорте США (NTSB) нашли останки птицы в двигателе самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в июле во время рейса Салоники – Мюнхен.

По данным экспертов, окно самолета было разбито оторвавшейся от двигателя лопаткой. Из-за резкого перепада давления одного из пассажиров почти по плечи вытянуло наружу. Лайнер был вынужден экстренно вернуться в Грецию.

«Останки птицы, включая перья, были обнаружены на передней поверхности маслоохладителя блокировочных створок реверсивного устройства тяги», – отмечается в отчете ведомства.

Найденные фрагменты отправили на исследование в лабораторию идентификации перьев Смитсоновского института в Вашингтоне. В документе также уточняется, что за год до аварии экипаж четыре раза сообщал о возможных столкновениях с птицами, которые затрагивали именно этот двигатель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летевший в Монако лайнер авиакомпании Ryanair экстренно вернулся в Салоники из-за разбитого оторвавшимся куском двигателя окна.

Во время этого инцидента одного из непристегнутых пассажиров из-за разгерметизации почти полностью вытянуло наружу.

В прошлом году самолет «Уральских авиалиний» прервал полет в Ташкент после попадания птицы в двигатель.