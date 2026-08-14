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Российские военные сожгли цех сборки дронов «Птиц Мадьяра» в Херсоне
Войска группировки «Днепр» уничтожили цех сборки беспилотников ВСУ в Херсоне
Российские операторы беспилотников нанесли точечный удар по замаскированному производству украинских дронов подразделения «Птицы Мадьяра», находившемуся в гражданском здании.
Замаскированный цех по сборке беспилотных летательных аппаратов подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» уничтожен точечным огневым налетом в Херсоне, сообщил боец 18-й армии группировки «Днепр» с позывным «Приморск».
Объект, где украинские боевики собирали ударные дроны, располагался в гражданском строении, отмечает РИА «Новости».
Его обнаружили разведчики во время полета над правобережьем Херсонской области и самим городом. Для поражения цели были задействованы два ударных беспилотника на оптоволокне.
«Оба БПЛА успешно прорвались через эшелонированную антидроновую защиту противника и его системы РЭБ, после чего отработали по цели. В результате попаданий сдетонировали заготовленные врагом для снаряжения дронов боевые части, и сборочная линия БПЛА была полностью уничтожена, а весь цех выгорел дотла, что подтверждено кадрами объективного контроля», – рассказал военнослужащий.
Он уточнил, что вместе с производством были ликвидированы и боевики, занимавшиеся сборкой аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российская авиация нанесла удар по подземной базе подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне.
Днем позже беспилотник «Герань» поразил цех сборки дронов для украинской армии в Сумской области.