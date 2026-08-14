Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Полячки набросились на украинцев из-за родной речи
Две жительницы Польши напали на украинцев из-за разговора на родном языке
Услышав чужую речь возле кафе, агрессивные прохожие в Польше спровоцировали конфликт, осыпав отдыхающих оскорблениями и забросав их предметами с летней веранды.
Инцидент произошел на улице, когда проходившие мимо гражданки возмутились иностранной речью отдыхающих, передает ТАСС. Нарушительницы спокойствия выкрикивали оскорбления, требовали от собеседников убираться на Украину, а затем начали бросаться предметами с летней веранды и плеваться.
Ситуация с безопасностью приезжих в Польше продолжает ухудшаться. В первом полугодии 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений об агрессии со стороны местных жителей. Этот показатель оказался на 30% выше данных за аналогичный период прошлого года.
Отношения Варшавы и Киева заметно охладились после решения Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя запрещенной в России экстремистской организации УПА*. В ответ польский лидер Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого Орла, подчеркнув недопустимость героизации националистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одном из парков Варшавы взрослые мужчины жестоко избили приехавшую с Украины школьницу из-за акцента.
В начале августа в городе Кожухув произошла целая серия нападений на украинских беженцев.
На фоне подобных инцидентов премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ