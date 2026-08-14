Полячки набросились на украинцев из-за родной речи

Две жительницы Польши напали на украинцев из-за разговора на родном языке

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на улице, когда проходившие мимо гражданки возмутились иностранной речью отдыхающих, передает ТАСС. Нарушительницы спокойствия выкрикивали оскорбления, требовали от собеседников убираться на Украину, а затем начали бросаться предметами с летней веранды и плеваться.

Ситуация с безопасностью приезжих в Польше продолжает ухудшаться. В первом полугодии 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений об агрессии со стороны местных жителей. Этот показатель оказался на 30% выше данных за аналогичный период прошлого года.

Отношения Варшавы и Киева заметно охладились после решения Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя запрещенной в России экстремистской организации УПА*. В ответ польский лидер Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого Орла, подчеркнув недопустимость героизации националистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одном из парков Варшавы взрослые мужчины жестоко избили приехавшую с Украины школьницу из-за акцента.

В начале августа в городе Кожухув произошла целая серия нападений на украинских беженцев.

На фоне подобных инцидентов премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.